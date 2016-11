Cohen døde kort tid etter den norske eksen: – De døde på en måte sammen. Det er så utrolig vakkert.

81 år gamle Marianne Ihlen døde for over tre måneder siden. På dødsleiet fikk hun brev fra Leonard Cohen, som hadde vært kjæresten hennes på 60-tallet. Artisten døde fredag, 82 år gammel.

Filmskaper Jan Christian Mollestad gjenga brevet slik han husket det til CBS News da Ihlen døde:

«Ja Marianne, nå har vi kommet til det tidspunktet at vi er blitt så gamle at kroppene våre faller fra hverandre, og jeg tror jeg følger etter deg veldig snart. Du skal vite at jeg er så tett bak deg at hvis du rekker ut hånden, så tror jeg du kan nå min.»

Forfatteren Petter Mejlænder mener at Cohen og Ihlen ikke ga slipp på den gamle kjærligheten og den dype respekten for hverandre, selv om de ikke hadde så mye kontakt etter de gikk fra hverandre.

– Det kom tydelig til syne når hun lå for døden. Han sendte en flott hilsen via Jan Christien Mollestad, som hun fikk med seg.

– De døde på en måte sammen. Det er så utrolig vakkert å tenke på nå. Sånn sett blir dette en slags legende, en myte. Tenk at det går an å avslutte livet på en så vakker måte, sier Mejlænder.

– Trekantforholdet preget miljøet

Han skrev for ti år siden en sak i Aftenposten om dramaet som utspant seg på den greske øya Hydra på slutten av 50-tallet.

Ihlen flyttet nemlig dit i 1957 med hennes daværende kjæreste, forfatteren Axel Jensen. Ett år etter giftet de seg i Aten, og de fikk en sønn sammen.

Petter Mejlænder

Senere skilte de seg, og Ihlen flyttet sammen med Cohen, som også var Jensens venn. De bodde i flere år sammen på den greske øya.

– Trekantforholdet mellom Axel, Leonard og Marianne preget hele bohem- og kunstnermiljøet da dette skjedde. Det ble en slags mytologi rundt det. Jeg har kommet inn i dette dramaet via Axel og Marianne, og det har preget meg og flere andre, sier Mejlænder.

Han har fått nær kjennskap til både Jensen og Ihlen. I 2002 skrev han en biografi om Axel Jensen.

– Via dem har jeg opplevd Cohens utstråling og personlighet, som åpenbart grep begge to. De opplevde ham som en sjelden kraft fra starten av, at han var et godt, følsomt og empatisk menneske, sier han.

Les om det greske dramaet: Tilbake på den greske øya forteller Marianne Ihlen om sin historie med Cohen

Mange kvinner

Samtidig har ikke forholdet de tre mellom, samt både Cohens og Jensens forhold til andre damer, vært helt ukomplisert.

Som artist hadde Cohen mange kvinnelige fans. I hans liv var det også mange kvinner.

Petter Mejlænder

«Biografien bugner over av damer og atter damer. Enkelte kvinner har han klynget seg til i årevis, andre har han bare holdt i armene en enkelt natt. Men felles for dem alle er at han enten har forlatt dem eller er blitt forlatt av dem.»

Slik beskrives biografien «Leonard Cohen – en tolerert biografi» i en anmeldelse som var i Dagbladet i 2008.

– Dette var selvfølgelig smertefullt for Marianne. Hun led mye på grunn av både Axel og Leonard. Men Leonard spilte med mer åpne kort, at han måtte følge dype impulser for å realisere seg som kunstner. Det medførte at hun fikk en respekt, samtidig som hun opplevde fortvilelsen. Derfor varte også kjærligheten mellom de to, mener Mejlænder.

– Forut for sin tid

At Cohen tiltrakk seg uvanlig mange kvinnelige fans forklarer han på følgende måte:

– Det er egentlig banalt. Han var veldig forståelsesfull. Han stoppet opp og så på kvinnene som om de var hele mennesker på en helt annen måte enn menn gjorde på den tiden. Andre menn var på etter mer kvinnfolk, mens Leonard forholdt seg til kvinner med respekt og empati. Han var forut for sin tid, og var et hederligere menneske enn mange andre, mener han.

– Det er ikke rart at kvinner flokket seg rundt ham. Alle kvinner lengter etter den edle gentlemannen, som han hadde mer av enn mange andre, legger han til.

Les minneordet om Leonard Cohen: Han ble kalt tungsinnets gudfar, men traff alle med sine evig søkende tekster om levd liv og kjærlighet

Kvinner ga ut Cohen-plate

I Norge deltok artistene Kirsten Bråten Berg, Claudia Scott, Kari Bremnes og Sidsel Endresen på platen Hadde månen en søster – Cohen på norsk. Den ble utgitt i 1993.

– Mange liker musikken hans, og han er spesielt populær i Norge. Det må være noe med tekstene hans som appellerer til oss kvinner. At han forstår oss, mener Claudia Scott, som samtidig innrømmer at hun i utgangspunktet ikke hadde et sterkt forhold til ham før hun jobbet med platen.

– Men jeg synes han skriver veldig følsomt. Måten og vinklingen på det han skriver appellerer til meg i alle fall.

Studerte tekstene

Også Kirsten Bråten Berg har lagt merke til måten Cohen formulerte seg på.

Hun forteller at hun som musiker først og fremst hører på melodiene, men det var umulig for henne å unngå tekstene når hun hører på Cohen.

– De er fantastiske, sier hun.

Likevel er Ihlen trolig blant dem som har analysert tekstene til artisten mest.

Cohen skrev sangen «So long, Marianne» om henne. Dessuten dediserte han diktboken «Flowers for Hitler» fra 1964 til henne.

– Hver gang det kom ut en plate fra Leonard Cohen lette både Axel og Marianne etter det skjulte budskapet. De analyserte tekstene og spilte platene om og om igjen, forteller Mejlænder.