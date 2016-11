Cohens plater fra 6 til 1

Songs of Leonard Cohen 1967

Karakter 6

Åpningslåten «Suzanne» er blitt signaturlåten hans. Teksten ble trykket i en diktsamling tidlig på 1960-tallet. Cohen karakteristerte den en gang som «journalistikk» fordi historien er sann og full av korrekte detaljer. Han er en mann som jobber grundig med ordene før han fryser dem på innspillingsbåndet. Debuten har en skjør og naken atmosfære. Cohen er ingen stor sanger, men stemmen hans har en oppriktighet i seg som skaper tillit, troverdighet og tilhørighet. Han er bare støttet av en beskjeden akustisk gitar. Sangene handler om virkelige kvinner og plaget kjærlighet. De har et slør av mystikk som gjør dem uutgrunnelige. Melodiføringen har mer å gjøre med europeisk balladetradisjon enn for eksempel Dylans tilnærming til rocken. Låtstrukturen er uten fiksfakserier og nærmest monoton. Likevel er det få plater som er vakrere enn denne. Høydepunkter: «Suzanne», «Sisters of Mercy», «So Long, Marianne», «Hey, That’s No Way to Say Goodbye».

Songs From a Room 1969

Karakter: 4

Et lavmælt og dystert album om vold og overgrep mot menneskeheten. Cohen er jøde, og det er naturlig å tenke seg at Hitler-Tysklands forsøk på utrydde jødene er et bakteppe. I den lett orkestrale åpningslåten «Bird on the Wire» ber han om syndenes forlatelse på vegne av mennesket: 'I swear by this song/ And by all that I have done wrong/ I will make it all up to thee.' Låten er blitt evergreenen hans, og finnes i utallige innspillinger med andre artister. Så gripende blir aldri dette albumet igjen. Til tross for tekstenes tematiske helhet, mangler det tilstrekkelig melodisk lim. Uskylden, gjerne representert ved barna, stilles opp som motstykke til volden i flere av sangene. Først med den avsluttende «Tonight Will Be Fine» lar Cohen gleden og kåtheten slippe fram. Høydepunkter: «Bird on the Wire», «The Partisan», «Lady Midnight».

Songs of Love and Hate 1971

Karakter: 5

Cohen synger dypere og mer intenst. Et forsiktig ekko gir følelsen av at han sitter ved siden av deg i nattemørket. I utagerende «Diamonds in the Mine» sprekker stemmen med overlegg, mens han i sjalusistenkede «Famous Blue Raincoat» synger varsomt. Han lar deg ikke slippe unna et sekund på et album som er råere og mer dramatisk enn forgjengerne. Gitaren er upolert, pianoet er hardt, strykerne er intenst tilstede, og den dristige bruken av engleaktig koring er en effektiv kontrast til den mørke stemmen. Han spenner buen høyt i tekstene, og filosoferer rundt håpløshet, kynisme, sjalusi, angst, resignasjon og eksistensiell smerte, men ikke uten vidd og humor. «Avalanche» ble først utgitt som dikt ti år tidligere. Høydepunkter: «Avalanche», «Dress Rehearsal Rag», «Diamonds in the Mine», «Famous Blue Raincoat», «Joan of Arc». VG-lista: 11. plass, 15 uker.

New Skin for the Old Ceremony 1974

Karakter: 5

Live Songs fra 1973 inneholder flere nye låter. Året etter er han tilbake med nytt studioalbum. Her er Cohen full av selvironi. I åpningslåten «Field Commander Cohen» synger han om ’boredom advertised as poertry'. Mer direkte er selvutleveringen i den inderlige, men lite rosenrøde skildringen av forholdet til Janis Joplin i «Chelsea Hotel #2»: 'You were famous, your heart was a legend/ You told me again you preferred handsome men/ But for me you would make an exception.' Albumet har et lysere, rikere og mer imøtekommende lydbilde enn forgjengerne. Cohen slipper til flere instrumenter, til og med trommer. En romantisk og sexy aura svever over plata, som er den som sterkest har bidratt til Cohens image som en «ladies man». 'You were the manual orgasm/ I was the dirty little boy,' synger han i «Is This What You Wanted». Høydepunkter: «Chelsea Hotel #2», «Lover Lover Lover», «Field Commmander Cohen», «Who by Fire».

Death of a Ladies' Man 1977

Karakter: 1

Forsøket på å pare Leonard Cohens tekster og «vegg til vegg»-produsent Phil Spectors melodier er som å sette sammen to motpol-magneter. Spector bruker væpnede vakter for å holde Cohen unna lydjobbingen. Han hevder å være i sin wagnerske periode, skrur Cohen ned i lydbildet og gir ham en metallisk stemme. Det høres ut som Cohen crooner fra graven. Spectors melodier er sviskete og Cohen drukner i svulstige, sakteflytende arrangementer. Det skummer over av sekstitalls-schmaltz: Smekre strykere, pyntelige blåsere og glatte englestemmer. Trommene ligger langt framme i lydbildet, slik Spector gjorde langt mer vellykket på John Lennons «Instant Karma». Det hjelper ikke at Cohen har skrevet sterke tekster. Dette blir bare absurd. På feil måte. Bob Dylan er med og skråler på «Don’t Go Home With Your Hard On» Høydepunkter: Ingen. VG-lista: 20. plass, 1 uke.

Recent Songs 1979

Karakter: 4

Inspirert av de gamle persiske poetene Attar og Rumi. På cohensk vis krydrer han tekster om sex og romantikk med symbolspråk fra islam og katolisismen, og ender opp med dobbeltbunnede sanger om tap og tabber. Heldigvis med et befriende glimt i øyet: 'I came so far for beauty, I left so much behind.' Han er kraftig kurert for storslagne arrangementer, sangene er gitt et nattstemt og intimt lydbilde. Et smektende felespill gir noen av låtene et blodbrusende sigøynerpreg, som fungerer som varmeteppe rundt Cohens monotone stemme. Albumet duver av sted, jevnt og delikat. Men selv om tekstene hele veien er verd et dypdykk, er det få virkelig store enkeltlåter her. Høydepunkter: «Came So Far for Beauty», «The Traitor», «The Gypsy’s Wife».

Various Positions 1985

Karakter: 5

Comeback etter seks års stillhet, et elegant opus til håpløsheten og kjærligheten. Cohen har passert 50 og framstår som livsklok, men desto mer undrende til hvordan menneskene ter seg og hvordan livet farer med dem. Albumet er en eneste langsom og sødmefylt countryvals – uten å være ensformig. Jennifer Warnes smyger seg inntil Cohens malmrøst mens melodiene danser sakralt rundt dem. Sakte. Sakte. Det begynner så vakkert med «Dance Me to the End of Love», som har uhyggelige undertoner, og topper seg i praktfulle «Hallelujah» – en gåtefull salme for skeptikere. Den blir umiddelbart evergreen og spilles inn av JOhn Cale, Jeff Buckley, Bono og Rufus Wainwright, blant over 200 andre. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askil Holms versjon kåres til «Årets låt» under Spllemannprisen 2007. Albumet ender i overgivende «If It Be Your Will». Høydepunkter: «Dance Me to the End of Love», «Coming Back to You», «Hallelujah», «The Captain». VG-lista: 3. plass, 16 uker.

I’m Your Man 1988

Karakter: 6

Året før gjør Jennifer Warnes’ suksess med albumet Famous Blue Raincoat der hun tolker Cohen-sanger. Hun setter også solid preg på I’m Your Man, albumet som gjør Leonard Cohen til konge i Norge. Her gir han låtene et sleskt syntetisk preg. Uffattelig nok fungerer det. Cohen beskriver en grisk og korrupt manneverden med fascistiske trekk. Skildringen av multinasjonal kapitalisme i «First We Take Manhattan» er Cohen på sitt beste, kryptisk og klar på en gang. Spennet i hans poesi tydeliggjøres når han i neste låt skildrer forelskelsen i «Ain’t No Cure for Love». Den paranoide, men kloke «Everybody Knows» og den erotiske tittellåten holder nivået oppe, og Cohen holder jerngrepet til albumet toner ut med hyllesten til selve låtskriverprosessen, «Tower of Song». Sangene er stinne av linjer som blir hengende igjen i hodet: 'They sentenced me to twenty years of boredom for trying to change the system from within’ Høydepunkter: Alt bortsett fra «Jazz Police». VG-lista: 1. plass, 29 uker.

The Future 1992

Karakter: 4

Tekstmessig er Cohen på hugget umiddelbart. Han er mer fatalistisk enn noensinne: 'I’ve seen the future, brother: It’s murder.' Til tross for tittelen, er dette mest av alt et potrett av den vestlige sivilisasjon i vår tid. 'Democracy is coming to the USA.,' harselerer han. Forfallet skildres med bibelske undertoner og tvetydige meldinger om kjærligheten. Det er ikke vanskelig å se hvorfor han treffer en mørkemann som Nick Cave i hjerterota. Rundt Cohen svever sukkersøte englestemmer og gjør de svartsynte observasjonene enda mer uhyggelige. Tekstmessig har han neppe vært bedre, men låtene er lange og mer anonyme enn forrige gang. 'The Maestro says it’s Mozart, but it sounds like bubble gum,' synger han. Om seg selv? Høydepunkter: «Waiting for the Miracle», «Anthem», «Democracy». VG-lista: 3. plass, 11 uker.

Ten New Songs 2001

Karakter: 4

Etter The Future melder Cohen seg ut. Han tilbringer flere år i et buddhistisk kloster på jakt etter sjelero. Til slutt blir trangen til kvinnelig selskap så stor at han melder overgang til en mer normal livsstil igjen. 'I’m back on Boogie Street,' som han synger i både «A Thousand Kisses Deep» og «Boogie Street». I stillfarne sengekantsanger drypper poetiske gullkorn som stearin fra et flammende lys. Det er nærmest påkrevet å drikke rødvin til dette albumet. Sharon Robinson synger og produserer, og setter solid preg på et album som i all sin musikalske harmoni blir noe ensformig. Høydepunkter: «In My Secret Life», «A Thousand Kisses Deep», «Alexandra Leaving». VG-lista: 1. plass, 20 uker.

Dear Heather 2004

Karakter: 5

Cohen har passert 70. Hele livet hans har vært en eneste stor «gå sakte»-aksjon. Albumet har en gjennomført søvnig nattestemning, men blir aldri søvndyssende. Det er arrangert og produsert av kvinner, som Cohen alltid har ment er verdens håp. Sangerinnene Anjani Thomas og Sharon Robinson er de stedlige representantene. I «Because of» ironisierer han over sin posisjon som forfører. Kontrasten mellom Cohens pessimistiske gammelmannsrøst og kvinnestemmenes positive feminitet skaper vibrasjoner som driver albumet framover. Erotikken ligger mellom linjene, gjerne stenket i forvirrende melankoli: 'Dear Heather/ Please walk by me again/ With a drink in your hand/ And your legs all white/ From the winter.' Cohen spenner opp store lerreter med små ord og hyller flere kanadiske diktere på albumet: Irving Layton, Frank Scott og A.M. Klein. Høydepunkter: «Because of», «Nightingale», «Tennessee Waltz», «On That Day». VG-lista: 2. plass, 11 uker.

Old Ideas 2012

Karakter: 5

Cohen begynner med å ironisere over kjærlighetsdikteren Leonard (’He’s a lazy bastard living in a suit’) og avslutter livstrøtt: ’You want to change the way I make love, I want to leave it alone’. Cohen er 77 år og tar en siste, slowmotion-dans med kjærligheten. Han gidder snart ikke mer nå. Speilet lyver ikke. I ”Darkness” synger han det rett ut: ’I don’t miss it baby, I got no taste for anything at all’. Cohen synger så mørkt og sakte at han får Odd Børretzen til å høres ut som en kastratsanger. Rundt ham svever englene, mens spartansk og smekker instrumentering sørger for melodisk ryggdekning. Cohen er som en gravalvorlig stand up-er, full av treffsikre onelinere om skjønnhet og ulykke. Ordene kler han opp i vakre melodier og en uimotståelig atmosfære. Høydepunkter: ”Going Home”, ”Show Me the Place”, ”Darkness”. VG-lista: 1. plass, 8 uker.

Popular Problems

Karakter: 6

Cohen runder 80. Kroppen er tregere, men hodet og tunge er like skarp. Selvironien også: ‘It’s not because I’m old/ It’s not what dying does/ I always liked it slow/ Slow is in my blood’, synger han i den smektende og magnetiske åpningslåten “Slow”. Stemmen hans er dypere, men ligger høyere i lydbildet. Hver linje har naglende kvaliteter, men dette er ikke opplesing av dikt. Det er gripende sanger i et musikalsk univers som er umiskjennelig cohensk: Nydelig, minimalistisk og uhyre effektivt. Låtene starter som om de har evigheten foran seg, men klokker inn på tre-fire minutter. Ingen andre kan få sanger om massedrap, menneskehetens bestialsk historie og smerte over å leve til å bli så sakralt vakre. Formuleringsevnen hans kaller på smilet, selv om budskapet er rystende. Selv når han legger seg på et ganske standard blueskomp, som i «A Street», blir det til slitesterk musikk. Tekstene avdekker nye lag ved gjenhør, arrangementene er lekre og komposisjonene er som åpne invitasjoner til andre artister om å gjøre sin versjon. Cohen er personlig, men sangene hans gir gjenklang i alle kropper som har levd noen tiår. Høydepunkter: «Slow», «Samson in New Orleans», «Did I Ever Love You», “Born in Charins”. VG-lista: 1. plass, 10 uker.

You Want It Darker

Karakter: 6

Årets andre plateepos fra en døende mann, er like sterkt som det forrige. David Bowies Black Star og Leonard Cohen You Want It Darker er sannsynligvis platehistoriens to sterkere album om å stå på terskelen til døden. You Want It Darker er så bra at det nesten er frekt. Gåsehuden melder seg umiddelbart med tittellåten som åpner verket. Cohen synger om å være gammel mann på terskelen til å forlate livet og bruker verdens elendighet som bakteppe. ‘I struggled with some demons/ They were middle class and tame’, synger han. Albumet er en selvangivelse fra en svartsynt mann som likevel elsket livet og kjærligheten: ‘I was fighting with temptation, but I did not want to win’. Han er sliten, og han er sint. I første runde er det ordene fra malmrøsten som tar oss, men ved gjenhør blir det igjen åpenbart hvilken suveren melodimaker Cohen er. Igjen kler han dem opp i blottstillende arrangementer og en lyd som gjør at instrumentene nesten er til å ta på. Det er en stoisk ro over den monotone stemmen hans som har minimalt til felles med pop- og rocksirkuset. Det følte han seg også svært lite hjemme. Likevel var han en av rockens sentrale navn helt til det aller siste. Hans sanger var svartere, mektigere og mer rystende enn hylende gitarer og skrik mot himmelen. Høydepunkter: «You Want It Darker», “Treaty”, “Leaving the Table”, “Traveling Light”. VG-lista: 1. plass, ligger der ennå.