Conan O'Brien er årets Nobel-vert

Conan O’Brien (53) leder Nobelkonserten i år, melder nyhetsbyrået AP.

– Det er en ære å lede et så prestisjefylt arrangement, sier O'Brien.

Han tar over jobben etter en annen talkshowvert. I fjor var det nemlig Jay Leno som ledet konserten.

Nobel-konserten finner sted i Telenor Arena 11. desember.

O’Brien har lang fartstid i underholdningsbransjen. Han har blant annet vært manusforfatter for The Simpsons og Saturday Night Live.

Fra 1993 ledet han Late Night with Conan O'Brien. I 2009 tok han for en periode over programlederstolen for Jay Leno i The Tonight Show på NBC. I dag leder O’Brien talkshowet Conan på TBS

Av artister er foreløpig norske Highaskite og amerikanske Halsey bekreftet til Telenor Arena 11. desember.

Tidligere har blant andre Queen Latifah, Denzel Washington, Will Smith og kona Jada, samt Sarah Jessica Parker ledet Nobelkonserten.

Årets Nobels fredpris gikk til Colombias president Juan Manuel Santos.