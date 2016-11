Cosi fan Tutte i realityserienes tidsalder

Fakta: Cosi fan Tutte Den Norske Opera: «Cosi fan Tutte» av Wolfgang Amadeus Mozart (libretto: Lorenzo de la Ponte) Regi: Jonas Corell Petersen Med Natalia Tanasii, Ingeborg Gillebo, Davide Luciano, Magnus Staveland, Eir Inderhaug, Luca Tittoto, Den Norske Operas orkester og kor, ledet av Karl-Heinz Steffens

Vil man punktere ideen om Evig Troskap til Den Ene, kan det like gjerne være til musikk av Mozart.

Eller, mer presist og aktuelt: hvis man vil oppleve hvordan en fjasete forviklingskomedie kan synges og spilles så godt at man i lange strekk blåser i banalitetene og lytter, er det en idé å oppsøke Cosi fan Tutte på Den Norske Opera i nær fremtid.

Der er nemlig et solistensemble, et kor og ikke minst et orkester i sving som sjarmerer stort, under operaens nye sjefdirigent Karl-Heinz Steffens. Musikken og de mange lekre sangerprestasjonene gjør også sterkere inntrykk enn scenebildene i Jonas Corell Petersens nye regi.

Banal historie

På en måte må det være en utakknemlig oppgave å debutere som operaregissør med akkurat Cosi fan Tutte. Intrigen er og blir litt teit, i utgangspunktet: to karer er forlovet med hver sin søster og villige til å vedde på at damene aldri ville vært utro. En eldre mann får karene til å «forsvinne» for å komme tilbake forkledd som to fremmede, de greier å lure damene til sengs og til å ville gifte seg med dem, og alt dette skjer liksom i løpet av et døgn. Likevel er operaen temmelig lang, og handlingen litt uttværet, særlig mot slutten.

Petersen og kompanis løsning er – heldigvis – langt fra å prøve å gjøre kammerspillet «realistisk». Snarere understreker alt at dette bare er teater, et som kanskje til syvende og sist kan vise oss hvor mye som også er spill og konstruksjon i våre egne liv og forestillinger om kjærligheten.

Scenen dukker frem bak lag på lag med tynne forheng, bilder fra operaen back-stage er projisert over den, pluss skjermbildet fra en spilleautomat på et hjørne. Møblementet og kostymene er en fornøyelig miks av kitschy og harry, nytt og gammelt, som på en merkelig måte snakker med realityserienes og nettdatingens tidsalder, der det meste kjapt kan byttes ut.

Inn i dette glir koret, dels som statister, dels sedvanlig godt syngende, som en slags overvåkende gjenferd fra Mozarts tid.

Vellykkede grep

Et vellykket grep er å ta fram podiet som strekker seg ut i salen og med hell ble brukt under Tryllefløyten. Med sangerne der er nærkontakten med publikum sikret, og det var artig å få karakterene tett på. Framfor alt er det flott å få de gode stemmene i front, foran et orkester som helt fra ouverturen var på plass med letthet, snert – og fylde, der operaen inviterer til det.

En nøkkelrolle hadde Markus Kvits på hammerklaver, ofte i liksom munter passiar med sangerne i resitativene.

Solistlaget var da også av det rette slaget: Magnus Staveland og Davide Luciano spilte og sang godtroende fjols og førsteelskere med overbevisning, den ene litt mer nordisk blond og holdt enn den andre som kjekt gled inn i latino lover-klisjeen. Som tjenestekvinnen Despina og lurendreieren Alfonso fikk Eir Inderhaug og Luca Tittolo fram mer robust, folkelig humor – gjennom storveies sang og, særlig hos Inderhaug, timing og komisk talent.

Det musikalsk aller mest bedårende paret var likevel Natalia Tanasii og Ingeborg Gillebo som Fiordiligi og Dorabella. Alt fra den tidlige avskjedsscenen da forlovedene «måtte i krigen» fornemmet vi at det var de magiske øyeblikkene av finstilt samspill ledet an av vakre stemmer som ville bære også denne operaen.

Den gode kjemien mellom alle holdt helt fram. Helt til den store, flaue bryllupsscenen i finalen, der alt blir avslørt - muligens også noen av våre illusjoner om sammenhengen mellom stor musikk og stor kjærlighet.