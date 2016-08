Dagens quiz

1. Hvilken bilprodusent har en rød S som logo?

2. Hva er gjennomsnittsalderen for kvinner som føder sitt første barn i Norge?

3. Hvem slo gjennom med tittelrollen i filmen There's Something About Mary i 1998?

4. Hvem ble nylig tildelt Aschehougprisen for det juryen kalte «et forfatterskap med aske i munnen og sand i skoa»?

5. Hvilket kjøpevann tappes i Iveland i Aust-Agder?

6. Hva heter Norges eldste nasjonalpark, som ble etablert i 1962?

7. Hvor mange virvler består ryggsøylen av?

8. Hvilket grunnstoff brukes for å fremstille sement og beting og er dessuten er det vanligste metallet i kroppen vår?

9. Hvilken reformator og sekstenbarnsmor var keiserinne av Det tysk-romerske rike, dronning av Ungarn, erkehertuginne av Østerrike og mye mer på midten av 1700-tallet?

10. … Og hva het hennes yngste datter, som ble dronning av Frankrike?

Svar:

1. Suzuki.

2. 29 år.

3. Cameron Diaz.

4. Per Petterson.

5. Voss.

6. Rondane nasjonalpark.

7. 33.

8. Kalsium.

9. Maria Teresia.

10. Marie Antoinette.

Aftenpostens quizside