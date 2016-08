Dagens quiz

1. Hva slags fartøy er det gigantiske Airlander 10, som nylig gjennomførte sin første reise?

2. Hvilken amerikansk artist kom med sitt aller siste album, I Look to You, i 2009?

3. Italias lengste elv har et kort navn. Hvilket navn?

4. Hvilket TV-program gjorde at Harald Rønneberg og Thomas Numme i 2003 slo gjennom som programledere?

5. Hva heter Norges største universitet, målt i antall studenter?

6. Hvilket stortingsvalg var det forrige der et annet parti enn Arbeiderpartiet fikk flest stemmer?

7. Hvilken russisk-amerikansk komponist laget balletter som Vårofferet og Ildfuglen?

8. I hvilket fylke ligger Søgne kommune?

9. Hvilket norsk fotballag i Toppserien kalles Dynamite Girls?

10. I hvilket land ligger byen Timbuktu?

Svar:

1. Et luftskip.

2. Whitney Houston.

3. Po.

4. Idol.

5. NTNU.

6. Stortingsvalget i 1924.

7. Igor Stravinskij.

8. Vest-Agder.

9. Røa.

10. Mali.