Dagens quiz

1. Hvilket land innførte høyrekjøring i trafikken på denne dag for 49 år siden?

2. En bokserie med tre deler heter trilogi. Hva heter serien når den består av fire bøker?

3. I hvilket land utgjør pashtunere omkring halvparten av befolkningen?

4. Hva kalles de tynne bokhvetepannekakene som opprinnelig kommer fra Russland?

5. Hva kalles fettet som saueull er rikt på?

6. Er et bordtennisbord smalere eller bredere enn 1,5 meter?

7. Skuespilleren som i år var ble nominert til Amanda-pris for sin rolle i Sensommer er også kjent for filmene Mors hus (1974) og Reisen til julestjernen (1976). Hva heter hun?

8. Hva heter de tre mest folkerike byene i Spania?

9. Er delfiner hvaler?

10. Ranger etter hvor lenge de var president: John F. Kennedy, Gerald Ford, Richard Nixon, Bill Clinton.

Svar:

1. Sverige.

2. Tetralogi.

3. Afghanistan.

4. Blini.

5. Lanolin.

6. Bredere (1,525 meter).

7. Bente Børsum.

8. Madrid, Barcelona og Valencia.

9. Ja.

10. Clinton (åtte år), Nixon (fem og et halvt år), Kennedy (nesten tre år), Ford (to og et halvt).

Aftenpostens quizside