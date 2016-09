Dagens quiz

Jiri Havran / Statens vegvesen

1. Hvilken dansk prest kalles ofte folkehøyskolenes far?

2. I hvilket fylke ligger kommunen Aurland?

3. Hvilken konge er tillagt forfatterskapet til ordspråkene, høysangen og Forkynneren i Det gamle testamente?

4. Hva var det som ble fotografert for første gang i historien av den sovjetiske romsonden Luna 3 i 1959?

5. Hva slags fremkomstmiddel er en trirem, som ble brukt i antikken?

6. Kabul er den største byen i Afghanistan. Hvilken er nest størst?

7. Hva slags dyr studerte zoologen Dian Fossey, som i 1988 ble spilt av Sigourney Weaver i en prisbelønt film?

8. Hvor mange tilskuere er det plass til på Ullevaal Stadion, 22.200, 27.200, 32.200 eller 37.200?

9. Hva het den kongelige bestefaren til Gustav Adolf den store, som regjerte i Sverige fra 1611 til 1632?

10. Hva er et vanligere ord for ameliorasjon?

Svar:

1. Grundtvig.

2. Sogn og Fjordane.

3. Salomo.

4. Månens bakside.

5. Et skip (krigsskip).

6. Kandahar.

7. Gorillaer (Gorillas in the Mist: The Adventure of Dian Fossey).

8. 27 000.

9. Gustav Vasa.

10. Forbedring.