Dagens quiz

1. Hvilket navn brukes på Jesus i islam?

2. Hvem hadde allerede blitt nominert til Oscar for beste kvinnelige hovedrolle fem ganger da hun vant prisen for The Reader i 2009?

3. Hva skjer med en person som er utsatt for synkverving?

4. Hvilken tidligere amerikansk president feirer 92-årsdag i dag?

5. Hva er det norske navnet på grunnstoffet som heter arsenic på engelsk?

6. Hvor mange klør har en vanlig katt?

7. Hva slags konstruksjon er avbildet i kommunevåpenet til Kautokeino?

8. Hva heter Nord-Amerikas mest folkerike monarki?

9. Under hvilket navn er artisten Robyn R. Fenty bedre kjent?

10. Hvilket teknologiselskap avslørte nylig at de for to år siden ble utsatt for det som kanskje er verdens mest omfattende hackerangrep?



Svar:

1. Isa.

2. Kate Winslet.

3. Hun påføres synsbedrag og forvirring.

4. Jimmy Carter.

5. Arsen.

6. Atten.

7. En lavvo.

8. Canada.

9. Rihanna.

10. Yahoo!

Aftenpostens quizside