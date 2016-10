Dagens quiz

1. Hvilken statsråd skal ifølge planen bli fylkesmann i Troms neste år?

2. I hvilken by vokste artisten Silje Nergaard opp?

3. Hvilken bokstav finner du til høyre for v-en og til venstre for n-en på et tastatur?

4. Hvilken kommune er Norges beste på tjenester og informasjon, ifølge Forbrukerrådets nye rangering?

5. Hva heter regissøren og manusforfatteren bak Skam?

6. Hva heter produsenten bak telefonen Galaxy Note 7, som har den uheldige egenskapen at den kan begynne å brenne?

7. Hva heter organisasjonen som ledes av Lars Petter Bartnes?

8. I hvilken nordeuropeisk by finner du kunstmuseet ARoS?

9. Hvilken film er årets mest besøkte på norske kinoer?

10. Hvilket metallisk grunnstoff er oppkalt etter sønnene og døtrene til Uranos og Gaia i gresk mytologi?

Svar:

1. Elisabeth Aspaker.

2. Hamar (quizmaster hevdet nylig at Nergaard er trønder bare fordi fødestedet hennes var Steinkjer. Det beklages).

3. B.

4. Asker.

5. Julie Andem.

6. Samsung.

7. Norges Bondelag.

8. Århus.

9. Kongens nei.

10. Titan.

Aftenpostens quizside