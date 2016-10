Dagens quiz

1. Hva heter Finnmarks mest folkerike by?

2. Kersti Kaljulaid ble nylig historiens første kvinnelige president i et europeisk land med 1,2 millioner innbyggere. Hvilket land?

3. Hva slags dyr er tegneseriefiguren Sylvester, som er kjent fra Looney Tunes og Merrie Melodies-universet?

4. Hvilken russisk-fransk kunstner (1887-1985) regnes av mange som forrige århundres fremste jødiske maler?

5. Hvem var presidentkandidat for Det republikanske parti i USA i 2012?

6. Hva er det «norske» navnet på det som markedsføres som Bodyform i Storbritannia, Nana i Frankrike, Nuvenia i Italia og Nosotras i Sør-Amerika?

7. Hvilken superhelt fikk egentlig navnet Kal-El da han ble født?

8. Hva kalles en person fra Somalia?

9. Hvilke to ingredienser trenger du mest av for å lage pasta?

10. Hvilken bokstav befinner seg til høyre for h og til venstre for k på et vanlig tastatur?

Svar:

1. Alta.

2. Estland.

3. En katt.

4. Marc Chagall.

5. Mitt Romney.

6. Libresse.

7. Superman.

8. Somalier.

9. Hvete og vann.

10. J.

