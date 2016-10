Dagsavisen avslører vinneren av Nordisk råds litteraturpris et halvt døgn før sperrefristen

«I en høytidelig seremoni i København fikk Katarina Frostenson prisen for diktsamlingen Sånger och formler», skriver Dagsavisen tirsdag.

Men den høytidelige seremonien finner altså ikke sted før tirsdag kveld.

Aftenposten og andre medier hadde på forhånd fått beskjed om ikke å avsløre årets vinner av den prestisjetunge Nordisk råds litteraturpris 2016 før tirsdag klokken 20.30.

«Årets pris gikk ikke akkurat til den enklest tilgjengelige forfatteren på lista», skriver Dagsavisen på forsiden. Saken er ikke tilgjengelig på nett.

Dagsavisen: – Vi er like spente som alle andre

Kulturredaktør Mode Steinkjer i Dagsavisen sier til Aftenposten at saken ikke skulle stått på trykk.

– Utover det har jeg ingen kommentar. Jeg vet ikke annet enn at prisutdelingen er i kveld, og vi er like spente som alle andre på hvem som vinner.

– Så dere er ikke sikre på at det dere har skrevet stemmer?

– Vi forholder oss til at prisutdelingen er i kveld. Det er alt jeg har å si, sier Steinkjer.

To norske forfattere nominert

Frostenson var nominert til prisen også i 2012, da for diktsamlingen Flodtid. I fjor var det norske Jon Fosse som vant den prestisjetunge prisen.

Merethe Lindstrøm vant i 2012, mens Per Petterson vant i 2009.

I år var de norske forfatterne Geir Gulliksen og Linn Ullmann kandidater til prisen. Gulliksen var nominert for romanen Historie og et ekteskap, Ullmann for romanen De urolige.

Nordisk råds litteraturpris er blitt delt ut siden 1962, og gis til et skjønnlitterært verk skrevet på et nordisk språk. Formålet er å øke interessen for nordisk litteratur på tvers av landene.

Filmprisen offentliggjøres i kveld

Tirsdag kveld skal også Nordisk råds filmpris deles ut.

Fra Norge er Joachim Triers Louder Than Bombs nominert. Den konkurrerer med danske Under sandet, finske The Happiest Day in the Life of Olli Mäki, islandske Sparrows og svenske Efterskalv.

Det er tredje gang regissør Joachim Trier er nominert til Nordisk råds filmpris.