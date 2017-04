Danskfødte Toksvig høster gullkritikker i Storbritannia for innsatsen som vert for det kulterklærte quiz-TV-konseptet. «Glem Fry–Sandi har fått «QI» til å synge,» skriver The Guardian. «Toksvig triumferer,» istemmer The Telegraph på bakgrunn av de første episodene.

14. mai inviterer damen med fortid som forfatter og politiker til norgesnypremiere via BBC Brit-kanalen. Selv om programledelsen er fersk, står tittelbokstavene stadig for «quite interesting».

– Poenget er at absolutt alt i denne verden har noe ved seg som får oss til å utbryte: «Jøss, det visste jeg ikke», erklærer Toksvig–til ære for nye seere.

– Et av målene mine med showet er å belyse til dels svært kompliserte fenomener på en enkel måte: Gjerne hverdagslige ting du ikke tenker mye over, hvor det viser seg at forklaringen er annerledes og langt mer interessant enn du trodde. I tillegg har vi kjente komikere med for å diskutere dem, slik at resultatet blir en fin miks av informasjon og lattersalver, fortsetter hun offensivt.

Fakta: Fakta om «QI» Står for «quite interesting»

Britisk panelquizshow skapt av John Lloyd

Først sendt på BBC Four i 2003

Sandi Toksvig er ny programleder

Komikeren Alan Davies er fast gjest

Sesongpremière: 14. mai på BBC Brit

Nordisk vri

Som seg hør og bør, har den kjappkjefta 58-åringen gitt debutsesongen sin en touch av Norden. Paneldeltagerne–inkludert Alan Davies på fast post–får blant annet bryne seg på noen av de mest eksotiske spise- og værtradisjonene våre. Ifølge Toksvig er kunnskapen bredere om Skandinavia enn noen gang, skjønt enkelte hos broderfolket i sørvest ennå lever under klisjéforestillingen om at det «alltid er mørkt der oppe».

– Faktum er at britene er sjalu på oss skandinaver, hevder hun humørfylt overfor NTB.

– De er sjalu på evnen vår til å kose oss og slappe av–og på designen vår. Så fort jeg forteller at jeg er dansk, blir de grønne av misunnelse. Ikke minst blir de forbløffet over hvor lite vi jobber–gjennomsnittsuken på 35 arbeidstimer er ubegripelig på disse kanter. Så ja, jeg tror de har en hang til sjalusi.

Vianney Le Caer / TT / NTB scanpix

Flere ord på engelsk

– Hva er hovedforskjellen mellom britisk og skandinavisk humor?

– Vel, personlig kan jeg takke Dirch Passer–Københavns egen briljante klovn–for at jeg fikk sansen for faget. Men generelt vil jeg si at engelskmennene i større grad bruker språket. Jeg tipper det har sammenheng med at det finnes så mange flere ord på engelsk–uansett vet de å leke med og spille på dem.

Studerte med Fry

– I hvilken grad skjelver du i buksene av å skulle ivareta «QI»-arven etter selveste Stephen Fry?

– Jeg tenker ikke sånn på ham. Jeg har kjent ham siden jeg var 19, parerer Toksvig, som studerte sammen med nasjonalikonet Fry i Cambridge på 70-tallet.

– Han er en flott fyr, men bare «Stephen» for meg. Dessuten tror jeg du bør være deg selv i livet, ikke prøve å etterape andre–jeg tror heller ikke han ville likt det. Jeg er av typen som møter hver morgen med et «jippi, enda en dag!» Jeg fyller ikke tilværelsen med unødige bekymringer.