Dassey-løslatelse stanset

Dassey ble i 2007 dømt for å ha hjulpet sin onkel med å drepe en kvinne. Dommen ble opphevet i august av den samme dommeren som mandag denne uken avgjorde at han skulle slippes ut fra fengselet i påvente av at ankesaken mot ham skal starte.

Betingelsen for løslatelsen i august var at saken ikke ble anket, noe delstaten Wisconsin bestemte seg for å gjøre. Dommeren mente likevel denne uken at Dassey kunne prøveløslates på strenge vilkår.

Det var statsadvokaten i Wisconsin som anket prøveløslatelsen mandag, og en ankedomstol i Chicago har nå avgjort at 27-åringen fortsatt må bli i fengsel. (©NTB)