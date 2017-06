De litterære rockestjernene

Den pensjonerte engelsklæreren kom ikke på Norsk Litteraturfestival for å handle, prate eller lese: Hun kom for å se Karl Ove Knausgård i levende live.

– Jeg har vært avstandsforelsket i ham gjennom alle de seks Min Kamp-bøkene. Han er så dypsindig. Så rolig. Så sympatisk. Også snakker han godt engelsk, sier Gerd Ohna Børde.

Hun tilhører den første popkulturelle fangenerasjonen. De som dånte etter Elvis, tok på seg trange jeans og fant opp ordet ungdomsopprør. Nå er de blitt pensjonister, men pikehjertene banker fortsatt.

De stiller seg i lange køer for å få en signatur av Karl Ove Knausgård. De kjøper festivalpass til 1600 kroner, står opp grytidlig om morgenen og farger programmet med overstrekningstusj. De har på seg praktiske ryggsekker, og upraktisk lange øredobber. Er beleste, informerte og forberedte.

Vandrer lynraskt fra arrangement til arrangement, med nese for Lillehammers raskeste snarveier, for trikset er å komme først i køen. Festivalgjengere leker ikke groupies.

De forventer rockefestivalens intensitet, forelesningens innsikt og komikveldens onelinere.

En dyd av nødvendighet

Ida Hegazi Høyer, forfatteren bak kritikerroste bøker som Fortellingen om Øde og Historier om trøst, har gruet seg i mange dager.

– Det går alltid greit når jeg først er her. Men det er mange dager med veldig mye sosial aktivitet, der man skal stå på scenen gjentatte ganger. Det er klart det krever noe annet enn å skrive i full isolasjon. Denne avstanden mellom litteraturen og det å stå på scenen, klarer jeg ikke helt å gripe.

– Tenker du på forfatterimaget når du kler på deg?

– Nei, jeg har på joggebukse. Vi drakk øl i parken, og jeg rakk ikke å skifte.

Per Christian Selmer-Anderssen

Ved siden av henne sitter forfatterkollega Selma Lønning Aarø. Hun har gitt ut 13 bøker siden hun debuterte for 22 år siden, og har dessuten rukket både make up og bekledning.

– Om ti år vil du ikke tenke så mye på dette. Og tenk så mye lettere det er for deg nå enn før, sier hun beroligende til venninnen.

Forfattermøtene

Kulturjournalistene er blitt færre, anmeldelser er sjelden vare og forlagene er travlere. Dermed blir det personlige møtet viktigere. Noen reiser fra bibliotek-til-bibliotek. Andre oppsøker boksirkler. Alle stiller opp på selfier.

26 år etter at Norge fikk sitt første bokbad på Rockefeller i Oslo, er det ingen som lenger drar frem den britiske forfatteren Daphne du Mauriers gamle sitat. «Forfattere skal leses, ikke ses eller høres».

Forfattere på sirkus

Midt i Lillehammer sentrum er det plassert et telt som har sirkusets kuppel og kafeens båser. Det er her noen av festivalens mest rocka forfattermøter finner sted. Torsdag ettermiddag er det forfatterne Frode Grytten og Kyrre Andreassen som er i manesjen. Begge var aktuelle i fjorårets bokhøst.

Per Christian Selmer-Anderssen

Grytten med novellesamlingen Menn som ingen treng og Andreassen med romanen Forøvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges.

Første spørsmål fra festivalsjef og bokbader Marit Borkenhagen: Er det for få normale menn i litteraturen? Frode Grytten starter med å sitere Ramsey fra første sesong av realityserien Big Brother.

«If you are not living on the edge, you take up too much space.»

Han høster umiddelbar latter fra publikum.

Senere drar Grytten samtalen tilbake til det filosofiske. Han har alltid villet gi det vanlige verdighet, forteller han. Forfatterens oppgave er å se på mennesker med et empatisk blikk, i en verden der alle andre skal selge deg et mobilabonnement eller bruke deg til noe.

Jeg tenker at det er sabla godt sagt, og at Grytten gjør jobben godt som teltets humoristiske vismann. Både festivalsjefen og en av festivalens unge frivillige skal senere si det samme: De ønsker nye perspektiver, at forfatterne skal si noe klokt.

På Norsk Litteraturfestival er ikke Frode Grytten alene om å gripe denne rollen.

Tidligere på festivalen har Vigdis Hjorth holdt et perfekt dramatisert foredrag om Min litterære metode, der hun dro tilhørerne gjennom barndomsforelskelsen som ble til boken Jørgen+Anne=sant, via det vanskelige jeget i Arv og miljø – og bort til en humoristisk gjengivelse av en høyst virkelig kjærlighetssorg.

Ida Hegazi Høyer har fortalt om øglesex, mens Selma Lønning Aarø fikk ungdomsscenen Elephant (riktignok med eldre damer i salen) til å le av kvinners manglende orgasme.

Oppskriften synes kjent for dem alle: En personlig historie og/eller dannelsesreise, krydret med vitser og visdomsord, dandert rundt et saftig innsalg av årets bok.

Men husk: Ikke for mye pepper! Vi lever tross alt i de villede misforståelsers tidsalder.

Dag Solstads bokbadsabotasje

I år er det 20 år siden Norges mest kjente bokbadsabotasje, et jubileum som ikke markeres på Norsk Litteraturfestival. Eva Bratholm hadde invitert Dag Solstad til å snakke om Professor Andersens natt.

Etter 45 minutter, der Solstad har nektet å svare på spørsmål med begrunnelsen at alt står i boken, spør Bratholm: «Tror du på litteraturen?»

Solstad: «Må jeg svare?»

Bratholm: «Ja, det må du.»

Solstad sukker tungt.

«Nei, jeg må ikke svare.»

Solstad ble en undergrunnshelt for alle som elsket litteraturen, men hadde fått nok av skvalderet.

Men etter som årene har gått, er det Eva Bratholm som fremstår som den tøffeste av de to. Hun fortsetter å stille spørsmål, selv om Solstad gjør alt for å latterliggjøre henne med påtatt trass.

Likevel: Bør ikke en litteraturfestival ha minst en vrien forfatter, som ikke er på jakt etter likes?

Festivalsjef Marit Borkenhagen er ikke enig.

– Dette er ikke noe vi jakter på. Vi ønsker å ha programledere som får til et produktivt møte med forfatteren, svarer Borkenhagen etter bokbadet på torsdag.

- Kan forfatterne bli for striglet?

- Det finnes forfattere som yter motstand, og det kan være fint med tøffe konfrontasjoner på scenen. Det gir nye tanker, både for tilhørerne og dem som sitter på scenen.

- Har du eksempler på det fra festivalen?

- Nei, ikke egentlig.

Knausgårds kålåker

Er det en på festivalen som har lisens til å være ulydig, så er det Karl Ove Knausgård. Det er en sjanse han ikke griper. Han har riktignok på seg jeans, selv om tittelen på forestillingen er Litterær Festaften og konferansier Selma Lønning Aarø har tatt frem gallakjolen.

Engelsklærer Gerd Ohna Børde legger merke til at han ser nervøs ut. Han griper stadig kaffekoppen og tar seg til håret. Knausgård svarer likevel tydelig og interessert på litteraturkritiker John Freemans spørsmål.

Per Christian Selmer-Anderssen

Hvilket bilde av Munch vil han helst vise kveldens publikum?

«Kålåker», svarer Knausgård, og utdyper.

«Det er ikke noe annet enn en kålåker, men hvis du bruker ett par minutter på det, så rommer det alt. For meg er det verdens ende. Jeg vet jo ikke om det er inne i meg, eller om det ligger i selve bildet. Og det er sånn det skal være.»

Mon tro om det samme kan sies om litteratur. At du ikke egentlig vil vite hva forfatteren har tenkt, men at opplevelsen skal vokse i deg selv. Kanskje er festivalen best når du ikke har lest bøkene.

Forfattermøtene blir dermed som en forrett, der selve forfatterskapet er hovedretten.

Det er jo som kjent i kålåkeren, og ikke på Norsk Litteraturfestival, at det egentlige dramaet skjer.