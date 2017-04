– Er det lett for Julie Andem å trå feil i sesong fire?

– Ja, hun kan feile hardt. Dette kan ende opp med å bli enda et bidrag i den slitsomme islamdebatten, sier Sofia Srour (22), samfunnsdebattant og en av de skamløse jentene.

Hun har lenge visst at Sana skulle bli sesongens hovedperson ettersom hun deltok i en workshop med Julie Andem og en gruppe damer med muslimsk bakgrunn tidligere i år.

– Men Andem er smart, bruker mye humor og lar Sana gi mer faen. Ved å ha Sana som hovedkarakter, kan Andem være med på å vise at også muslimske tenåringer er vanlige tenåringer som møter moralske dilemmaer hele tiden, sier hun.

Det har vært store forventninger til Skams avsluttende sesong. Da første episode ble sluppet, oppsto det tekniske problemer på seriens nettside fordi pågangen var så stor.

Les hvorfor Aftenpostens kulturredaktør, Sarah Sørheim, mener valget av Sana som hovedkarakter er viktig HER.

1, 2 millioner brukere var innom Skams nettside i løpet av påskeuken. I forrige uke var antallet 970.000. Så langt har 317.000 sett første episode av fjerde sesong på NRK3 og NRK nett-TV. 211.000 har sett andre episode.

Ikke redde for kontroverser

Håkon Moslet, redaksjonssjef for Skam i NRK, sier de bare har opplevd positiv respons etter valget av Sana som hovedkarakter.

Glenn Karlsen/NRK

– Vi har ikke vært redde for kontroverser eller debatter. Sana er en kul norsk jente som mange vil kjenne seg igjen i og som mange beundrer. Hun har en tro som gjør at hun skiller seg ut, men det tenker jeg gjør henne ekstra spennende, sier han.

Han tror mange muslimske jenter i Norge trenger Sana som rollemodell.

– Det er nok av muslimske bikarakterer i norsk drama, men de forblir bikarakterer. Det er viktig med muslimske hovedkarakter. Sana gir en nyansert forståelse av hva være troende muslim er, sier Moslet.

Skam som informasjonskanal

NRK

Også Amina Bile (18) tror Sana kan være et viktig forbilde for jenter generelt, men spesielt muslimske jenter.

– Konservative hijabis kan lett føle oss utilpass i situasjoner hvor fest og alkohol er involvert, i sport og andre aktiviteter hvor konservativ tro blir utfordret.

I slike situasjoner kan hijaben bli en sterk markør, mener hun.

– For eksempel var de bare én annen som så ut som meg på klassefest på barneskolen, så det var vanskelig å føle seg som en del av gjengen. Jeg er redd for at noe gæernt skal skje fordi jeg har på hijab, sier hun.

Skam-fansidene på Facebook er ved flere anledninger de siste ukene blitt brukt som forum for nysgjerrige nordmenn som lurer på hva Sana egentlig gjør i de ulike bønne-scenene, som omtalt av NRK. For eksempel hvorfor Sana gjør renselsesvasken før bønnen i andre episode, med sminke på, noe som ikke er vanlig i alle muslimske miljøer.

Kan Sana være en brobygger mellom fordomsfulle nordmenn og muslimsk kultur og tro?

– Nei, det er ikke Sanas funksjon. Sana bekrefter bare normaliteten i det å være muslimsk jente med norske venner på norsk skole. Dette er hverdagen til mange og ikke noe nytt, sier Bile.

Nå er det ikke lenger mulig å se Skam i utlandet. Les hvorfor HER.

Krenk i vei

Bile tror fordomsfulle mennesker som allerede har laget seg et bilde av hva muslimske jenter er, ikke kommer til å endre mening etter Skam.

– Men for dem som er usikre og kanskje litt redde for islam, så kan dette åpne øynene deres. Og det er dritbra, sier Bile.

Hun mener serieskaperne ikke bør være redde for å krenke seere med for mye religion.

– Sana er stolt av å være muslim og er definitivt et godt forbilde, ikke bare for muslimske jenter, men alle ungdom. Hun er seg selv og har definisjonsmakten i sin tro.

Les det opprinnelige innlegget som var oppstarten til de skamløse jentene HER

Ikke bare muslim

Da det ble kjent at Sana skulle være hovedperson i fjerde sesong, uttalte Skam-forsker og medieviter Gry Cecilie Rustad til Aftenposten at gode representasjoner av muslimske karakterer er sårt trengt på norsk TV, men at hun ikke bør bli redusert til bare å være muslim.

Les intervjuet med Norges fremste Skam-forsker HER.

Nancy Herz (20) er enig.

– Jeg tror det aller viktigste med denne sesongen er at Sana får lov til å være en person med mange lag. At hun ikke bare er den muslimske jenta med hijab. Hun bør få lov til å utforske kjærligheten eller sine mørke «gangster»-sider og ikke bli gjort om til en helgen bare fordi hun er en av få muslimske jenter på norsk TV, sier Herz.

Hun synes Sanas karakter er autentisk.

– Jeg kjenner meg igjen i å være en outsider fra da jeg selv var usikker på egen identitet. Jeg var også litt krass og moraliserende mot venner. Samtidig er det hun som dytter på angående russebussen. Jeg tror bussen er et symbol på et større fellesskap Sana har lyst til å være med i, sier Herz.

Hun tror det er viktig for storsamfunnet generelt å se at Sana kan bryte stereotypien om hvem muslimske jenter er.

– De fleste er ikke under streng sosial kontroll. Sana er ingen rebell, hun er en helt vanlig ungdom, sier hun.

Er du så interessert i Skam at du kunne tenke deg å studere det på universitetsnivå? Da bør du melde deg opp som student ved UiO.

– Håper hun fucker det til

Sofia Srour håper Andem gir seerne et innblikk i tenåringen, og ikke bare muslimen, Sana.

– Alt trenger ikke handle om tro hele tiden. Muslimske tenåringer har også vanlige tenåringsproblemer. Sana er jo ikke aseksuell, muslimer har også et forhold til seksualitet.

Srour brukte selv hijab i elleve år, men tok den av i fjor høst.

– Jeg støtter alle som bruker hijab frivillig, men den var ikke helt meg. Jeg gikk med den så lenge mer på trass enn noe annet. Jeg ble mobbet på skolen da jeg begynte å bruke den, og ville ikke ta den av for å tilfredsstille haterne. Så kom jeg til et punkt hvor jeg tenkte jeg bare måtte gi litt faen og gjøre som jeg selv ville, sier Srour.

Hun tror ikke Sana kommer til å ta av seg hijaben, men mener tematikken burde adresseres ved at noen andre i serien gjør det, for eksempel Jamila i hijab-politiet.

Srour mener Sana klarer kunststykket å gå rundt uten merkelappen «minoritet», men bryter sosiale normer.

– Jeg håper Sana fucker det skikkelig til i denne sesongen.