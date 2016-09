De søte små

Det er overraskende, men for alt jeg vet, kan det jo være et finurlig forsøk på å forklare den gåtefulle og neppe helt vellykkede sluttlinjen i nasjonalsangens tredje vers: «Men det kom igjen!»

I Dagbladet 25. august mante professor i pedagogikk ved NTNU i Trondheim, May Britt Drugli, til varsomhet. Vel og bra, men hun kunne kanskje ha vært litt heldigere med ordvalget: «Gjør barna ting som absolutt ikke er lov og som de voksne må slå ned på, må de gjøre det på en mye mer diskret måte.» Underforstått mer diskret enn å plassere dem i skammekroken. Da er jo avstraffelsen synlig for alle klassekameratene, og å unngå slik fornedrelse er greit nok som mål.

Problemet ligger i konstellasjonen «slå ned på». Det er ingen grunn til å mistenke dagens norske pedagoger for at de skulle være tilhengere av å slå barn, og ordet er sikkert brukt i overført betydning. Men slike metaforer bør anvendes med største varsomhet med sikte på gardering mot konkrete assosiasjoner. Språkbruk er risikosport, også om et utsagn er bedre innpakket enn det ble i den berømte uttalelsen i Stortinget i en fiskeridebatt: «Æ står her som et utløpsrør for det som bevæger sæ i feskar’n sett indre.»

Også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk en kritisk bemerkning fra en leser etter en uttalelse til Aftenposten, gjengitt 23. august i en reportasje fra den første skoledagen: «Ingen barn skal gis opp før de knekker koden.» Nå mente statsråden utvilsomt at barna skal følges opp av pedagoger også etter at de har knekket koden. Men dette kan leses som et «puh! Endelig er de kommet så langt at vi kan gi dem opp og ta det roligere».