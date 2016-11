Debatt om kunstkritikk: - Norske medier har sovet i timen

Det hevder Jens Barland, tidligere redaktør, nå medieforsker ved NTNU. Under årskonferansen til Norsk kulturråd denne uken har kunst- og kulturkritikkens kår vært diskutert.

Barland mener kunstkritikken i norske medier har havnet i ordentlig motvind sammenlignet med andre journalistiske områder, som har greid å omstille seg i en tøff digital mediehverdag.

– Kulturjournalistikken har sovet i timen. Publisering på digitale flater leses og brukes annerledes enn på det tradisjonelle avispapiret. Kulturjournalistikken har ikke klart å ta inn over seg hva som fungerer digitalt, sier Barland.

Ofres først

Trang medieøkonomi har samtidig ført til at mange redaksjoner har kuttet kraftig ned på sin anmeldervirksomhet. Parallelt har ikke kunstkritikken i sin nåværende form vist å være salgsutløsende rent digitalt.

– Det salgsutløsende på kort sikt er det som skaper klikk, som igjen skaper sidevisninger og små inntekter fra annonsørene. Her blir kunstkritikken liten i forhold til andre stoffområder som skaper mye mer trafikk, sier Barland.

Han mener sportsjournalstikken har klart det kulturjournalstikken ikke har klart, nemlig å møte overgangen til den digitale verden.

– Sporten har klart å utvikle nye sjangere, nye fortellerteknikker, nye vinklinger og nye former for visualisering. Det har vært viktig når medienes forretningsmodeller gradvis tunes mot det som fungerer digitalt. Det samme engasjementet har ikke kulturjournalistikken klart å skape, sier Barland.

Ting skjer

Medieforskeren mener likevel at det er tegn til fornyelse.

– Vi vet jo at den digitale journalistikken ikke skaper like mye inntekter som papirmediet. Og da må det jobbes annerledes. Da må kulturredaksjonene tenke bredere og kanskje ikke anmelde hver enkelt bokutgivelse. I stedet kan man kanskje løfte ting opp på et mer prinsipielt plan, sette ting inn i et større perspektiv, sier Barland.

Han viser til debatten om virkelighetslitteratur som startet i Aftenposten.

– Den debatten, som ble startet etter en kommentar fra Ingunn Økland, er et forbilledlig eksempel på nytenkning. Her var utgangspunktet noe som kunne ha vært en slags anmeldelse, men som i stedet ble løftet opp på et mer prinsipielt plan. Dette skapte masse diskusjon og endte til slutt med et leserarrangement, sier Barland. Han ser for seg at kunstkritikken i fremtiden kan løses på helt andre måter i fremtiden enn i form av enkeltanmeldelser.

For kolleger, av kolleger

Under debatten ble det også hevdet at kulturkritikken bruker et språk mange sliter med å forstå, og at kritikerne må bli bedre til henvende seg til folket og ikke til kollegaene.

– Kunstkritikken har i liten grad tatt inn over seg den demokratiseringen av mediene som har funnet sted. Publikum krever å få være med i det offentlige ordskiftet. En del av den kunstkritikken jeg leser har en ganske stiv form. Skal vi få publikums oppmerksomhet må vi derfor vise at kritikken er relevant fordi kunsten kan si noe om det samfunnet vi lever i, sier Anki Gerhardsen, frilanskritiker og kommentator.

Lars Elton runder i år 30-års jubileum som kunstkritiker. Han ønsker debatten om kritikernes rolle velkommen.

– Det er helt nødvendig at det føres en kritisk debatt rundt den rollen kritikerne har. Vi er på en måten en slags kurator som sier at det vi omtaler er det viktigste alternativet denne uken. Den rollen er det ekstremt viktig og være bevisst på. Samtidig er det viktig at vi bruker et språk som leserne forstår, det er noe jeg alltid har vært opptatt av, sier Elton.

Må utfordres

Aftenposten kulturredaktør, Sarah Sørheim, mener målet må være at kulturjournalistikken utfordrer seg selv.

– Vi må bli flinkere til å rive oss løs fra forlagenes utgivelser eller teatrenes program. Samtidig må vi utfordre oss selv på innholdssiden. Vi kan ikke lenger regne med at folk kommer til oss for å hente vårt innhold, derfor må vi finne brukerne der de er, sier Sørheim.