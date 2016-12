Debbie Reynolds døde mens hun sørget over datterens bortgang

84 år gamle Reynolds, som blant annet er kjent for rollen i filmmusikalen «Singin’ in the rain», falt onsdag om etter å ha fått slag. Hun ble fraktet til sykehus hvor hun senere døde.

– Hun ønsket å være med Carrie, sier sønnen Todd Fisher til magasinet Variety.

Reynolds var onsdag sammen med sønnen for å planlegge begravelsen til datteren, Carrie Fisher, som døde dagen før etter et hjerteinfarkt.

– Det siste hun sa denne morgenen var at hun var veldig, veldig trist etter å ha mistet Carrie, og at hun ønsket å være sammen med henne igjen, fortalte Fisher.

15 minutter senere ble 84-åringen rammet av et alvorlig slag.

– Nasjonalskatt

60 år gamle Fisher hadde også en lang skuespillerkarriere bak seg og er mest kjent for rollen som prinsesse Leia i «Star Wars».

– Vi har mistet et unikt talent og en nasjonalskatt. Når det skjer så tett opp mot dødsfallet til datteren, Carrie Fisher, er dette en dobbel tragedie. Deres avtrykk i kulturen vår er dypt og de vil begge leve videre, sier president Gabrielle Carteris i det amerikanske skuespillerforbundet Screen Actors Guild.

Musikalskuespiller

Debbie Reynolds ble for alvor kjent gjennom en rekke hovedroller i musikalfilmer i 1950-årene.

I 1964 ble hun nominert til Oscar for innsatsen i filmen «The Unsinkable Molly Brown». I fjor ble hun tildelt oscarstatuett for Jean Hersholt Humanitarian Award, som deles ut til personer som har stilt filmbransjen i et positivt lys gjennom sitt humanitære arbeid.

Utenfor lerretet skapte Reynolds overskrifter da hun var den ulykkelige part i et trekantdrama hvor sangeren Eddie Fisher forlot henne for å bli sammen med hennes venn og kollega Elizabeth Taylor.

Noen timer etter at bestemorens dødsfall var blitt kjent, postet barnebarnet Billie Lourd et bilde av seg og sin avdøde mor og mormor på facebook, skriver Guardian.