Delt omsorg til debatt

Monica Isakstuen:

Vær snill med dyrene

Roman, Tiden

Kanskje er det slik at vi først nå – tiår etter at fri abort var et kamptema og skilsmisse en sjeldenhet – kan diskutere fordeler, ulemper og dilemmaer med innestemmen?

Det gjør i hvert Nils-Øivind Haagensen og Monica Isakstuen i sine romaner av året. Begge er ute med romaner der hovedpersonene er ukomfortable med moderne forestillinger og levemåter.

Haagensen skriver om abort i Er hun din? Han setter tidens tanker om selvrealisering eller familieliv under debatt i en enkel, sår og poetisk roman, som for så vidt kunne vært nominert til en Bragepris.

Isakstuen setter problemet delt omsorg under debatt. Hun har tidligere gitt ut to romaner og en diktsamling. Årets roman er uendelig trist, uten å være mørk og håpløs – jo, den er mørk og håpløs.

Fakta: Brageprisen En av Norges viktigste litterære priser Opprettet i 1992 av Stiftelsen Den norske Bokprisen Deles ut på onsdag

Klipper nissen i to

Særlig to episoder er grusomme: Rottene som eter moren sin etter at de har vært borte fra henne i et eksperiment som etterligner skilsmissebarns pendling mellom mor og far. Den andre episoden skildrer et barn som ikke rekker å lage en nisse til hver av foreldrene og klipper den ene nissen i to idet timen er over.

cover

Forfatteren er mer opptatt av å forstå sorg og sette ord på følelser enn å fortelle en historie fra a til å. Dessuten er hun i herlig utakt med tidens tanker. Hun antyder at kulturen har beveget seg for langt vekk fra naturen, og at morsrollen på halvtid rett og slett er blitt kulturell og unaturlig.

Romanen blir da stedet der mennesket fremstilles slik det er, nærmere beslektet med dyrenes vaner: «For dyrene er saken enkel. Barnet tilhører kroppen som har født det.»

Dyrehenvisningene er trøst og kontrast. Dyrene er speil og lyskaster, de lever mer instinktivt, naturlig og ekte. Mens menneskene er offer for kulturelle motevinder.

Slike tanker og kvaliteter gjør at boken fortjener oppmerksomhet, inkludert en Brageprisnominasjon.

Karens jul

Vanligvis er desember den lyseste måned i året, det velter lys ut av butikkvinduer og bolighus, granen blinker på torget og det ser ut til at lyset har tatt bolig i øynene til folk.

Men Karens jul preges ikke av desembers optimisme, og nå snakker jeg ikke om Amalie Skrams novelle, men om Isakstuens roman og hennes forteller Karen. Hun skal feire jul uten datteren.

Karen medgir flere ganger at hun ikke er en moderne kvinne. Hun er skamfull over skilsmissen, og mener selv hun har begått en ugjerning mot barnet ved å skille seg og velge å være mor på halvtid. Eller mor med delt omsorg, som det heter.

Barnet lider

Fortelleren bebreider seg selv for å ha prøvd for lite og sluppet taket i mannen for tidlig, men er enda mer fortvilt over den situasjonen hun har satt seg selv og barnet i etter skilsmissen:

«Om natten tenker jeg bestandig: Jeg har sviktet henne, hun ødelegges.»

Isakstuen vil gjerne analysere Karens følelser og samfunnets språk knyttet til tapet etter skilsmissen. Men hverken terapeutspråk, google eller venninnesnakk kaster lys over det å være deltidsmor. Språkene fremmedgjør.

Karen er i grunnen mest av seg selv i partier med banning, bønn, og andre fortvilte anrop og utrop. Noe av romanens spenning ligger i fortellerens forsøk på analyser og tolkninger som stadig blir avbrutt av hennes utbrudd.

Tomhetsfølelsen

Enkelte kapiteler ramser opp ulike fakta, for eksempel om tårer. Men heller ikke disse oppramsinger, nærmest besvergelser, holder følelsene og sorgen i sjakk. Karen prøver å slippe unna smertene ved å flytte dem inn i filmer om sorg og fornedrelse, men lykkes bare sånn passelig.

Den kommer igjen og igjen, den uendelige tomhetsfølelsen når barnet er hos far.

Språkene Karen søker svar hos, dekker til og gjemmer sakens innhold og kjerne. Slik sett kunne vi sagt at romanen er et språkkritisk prosjekt også, og at den rett og slett tilbyr et alternativt språk til dem som i likhet med Karen ikke er et moderne menneske. Dette er romanens store styrke. Romanen er ikke kronikk, veiledning eller terapimanual. Den skriver frem et språk for sorg og fortvilelse, og de følelsene har ikke noe annet sted å gjøre av seg enn i denne romanen.

Og en roman med aggresjon og voldsomme utbrudd kan vel også være et sted å besinne seg?