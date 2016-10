Den ene mot de mange

Georg Apenes (76) er død

Formuleringen er selvsagt signert Georg Apenes. Den er fra en intens debatt om Datalagringsdirektivet og den er så typisk for nettopp ham.

Spissformulert, klar, elegant og advarende. Han som sto så trygt på sine prinsipper og som derfor så hva som sto på spill.

Nå er denne ruvende bautaen i den norske samfunnsdebatten borte. En mann som aldri var redd for å stå alene. Og som ganske ofte gjorde nettopp det.

Som da Georg Apenes som den ene av to stortingsrepresentanter (den andre var Aps Åge Hovengen) i juni 1984 stemte mot å frata den spionsiktede Arne Treholt lønn og pensjon. Ikke fordi Apenes hadde noe til overs for Treholt, men fordi han mente det var prinsipielt forkastelig av Stortinget å vedta noe slikt før det fantes en rettskraftig dom. Slikt bar preg av en forhåndsdømming som nasjonalforsamlingen burde holde seg langt unna, var advarselen fra Georg Apenes.

Han hadde rett, men ble ikke hørt. Og akkurat det var nok ingen engangsopplevelse for ham.

Han satte spor etter seg gjennom sine tolv år på Stortinget. Han var en spennende forfatter. Hans samfunnsengasjement var mangfoldig og fargerikt. Som debattant var han en nytelse å følge med sin finstemte kombinasjon av kunnskap og snert, prinsipper og fandenivoldskhet. Like god både skriftlig og muntlig.

Men tross alt dette er det som Datatilsynets direktør gjennom 21 år (1989-2010) Georg Apenes vil bli husket best. Det var nettopp i disse årene den store revolusjonen skjedde i bruken av alt innenfor den ikke helt treffende sekkebetegnelsen «data». En revolusjon som fortsetter med uforminsket kraft.

Georg Apenes så tydeligere enn de aller fleste hvordan dette forandret ikke bare personvernet, men hele samfunnet. Det rokket balansen mellom stat og individ på en måte som bekymret en ekte liberaler som ham.

Han nærmet seg problemstillingene med både prinsipper og klar tale. Det gjorde ham til en vanskelig motstander for alle «hensiktsmessighetsovervåkerne». Alle de som ved enhver korsvei predikerer «det-er-ikke-så-farlig»-evangeliet, og som slik bidrar til et samfunn stadig fjernere fra det som dyrker individets rett til et ekte personvern.

Klarere enn noen så Georg Apenes at vi på felt eller felt ga etter for stadig nye krav om overvåking og kontroll. Slik er vi blitt fartsblinde for en samfunnsutvikling som år for år er blitt vanskeligere å reversere. Også fordi - som Georg Apenes med ironisk snert formulerte det i den siste Personvernrapporten han signerte - «litt forvirrende er det av og til at personvernets fiender er usedvanlige hyggelige, omsorgsfulle og ivrige etter å tilby oss trygghet ...»

Typisk ham. Også ved den lett resignerte tonen som anes mellom linjene. For Georg Apenes var pessimist på personvernets vegne, men sluttet aldri å tro på dets berettigelse som en grunnpilar i et åpent og liberalt samfunn. Slik var han en veiviser som ikke minst vi her i Aftenposten i mange år lente oss tungt mot. Vi var allierte.

Som få andre kunne han gjøre kompliserte problemstillinger befriende enkle. Som da han angrep dem som mente at den som ikke har noe å skjule, heller ikke har noe frykte fra en omseggripende overvåking:

«Når jeg går på toalettet, låser jeg døren. Men det er ikke fordi jeg har tenkt å gjøre noe ulovlig der inne.»

Så enkelt kan det sies. Og så effektivt kan det kommuniseres.

Georg Apenes var et rikt utrustet menneske, og han tok i bruk hele det mangfold hans personlighet rommet. Også den menneskelige varmen, den smittende humoren og en dyp forståelse for alt det motstridende som rommer livene våre. Også det samfunnslivet der Georg Apenes hadde en så ruvende plass.