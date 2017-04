«Man vil aldri føle seg klar for å stå på scenen,» mener improvisatør Kristin Jess Rodin og legger til:

«Så det er bare å hoppe i det.»

Et annet sted på Det Andre Teatret fylles IPA-glassene opp. Det lukter popcorn og ungdom.

Om en time starter Micetro, det lengstlevende showet i teatrets rike repertoar. Men fortsatt vet ingen hvem som skal opptre. Ensemblet sitter i salen, spente på hvem som skal selge billetter – og hvem som blir skuespiller – akkurat i kveld.

«Hvem vil spille?» spør Jess Rodin de 30 vordende improvisatørene. Nesten alle rekker opp hånden.

Det er lett å beundre motet, og vanskelig å forstå at noen faktisk tør.

Men når publikum finner plassene sine, har jeg bare én tanke i hodet: Hvorfor er det gøy å se andre drite seg ut på scenen?

Impro-importen

Denne onsdagen er Micetro helt utsolgt. Vi presser oss sammen, og balanserer halvlitere og popcornbøtter for ikke å søle på de andres medbragte dater. Det Andre Teatrets målgruppe er mellom 22 og 30 år, langt yngre enn gjennomsnittlig teateralder. Til gjengjeld er kveldens instruktør en Grand Old Man. Tony Totino studerte hos teatersportens far, Keith Johnstone, og var med på å få improteatret til Norge på 90-tallet.

Hans generasjon fostret improlegender som Harald Eia, Thorbjørn Harr, Helèn Vikstvedt og Jan-Paul Brekke. På den tiden var teatersport mer som en subkultur å regne, men i 2011 fikk improteatret et profesjonelt gjennombrudd.

Tre improgrupper slo seg sammen for å bygge et teaterhus på dugnad. Kristin Jess Rodin sydde puter. En annen improvisator viste seg å være revisor av yrke, en tredje interiørdesigner.

Seks år senere er Det Andre Teater blitt Europas største improteater, og reiser USA og Norge rundt med show.

Puppeforviklinger

I kveldens show skal improvisatørene konkurrere om publikums gunst. Vi som sitter i salen gir poeng ved applaus. Aktøren som har fått flest poeng innen showet er omme, er vinneren av ”den vandrende hundrelapp”.

Instruktør Tony Totinos jobb er å gi oppgaver til skuespillerne og få fortgang i historiene.

«Dere er på date,» sier han til improvisatør Helene Abrahamsen – og en middels ung mann ved navn Magnus.

Magnus skulle egentlig ikke spille i kveld, men en skuespiller forsvant i pausen, så han måtte steppe inn i siste minutt.

På scenen presenterer Helene seg som «Crazygirl86».

Publikum tar øyeblikkelig nettdating-referansen, og belønner den med latter.

«Ta meg på brystene,» sier hun til Magnus. Først har han noen centimeters klaring, men så får Helene ham til å ta skikkelig tak. Sketsjen tar en ny retning, når Crazygirl86 vrir av seg ansiktsmasken.

Egentlig er hun et monster. En djevel som vil bli befruktet. Magnus ynker seg, og publikum klapper dem til høyeste poengsum.

Morsomt...eller?

Morsomt? Absolutt! Men det er også ganske utmattende å se på improteater. Hvert fall er det sånn for meg. Jeg blir sittende å lure: Hvorfor slutter ikke sketsjen om mobbing før det blir pinlig for oss alle? Blir Veslemøy Mørkrid skadet på ordentlig når hun tryner over møblementet så bordbeina fyker?

Når ting går galt på scenen, føler man seg usikker som publikum.

Men «alt-går-galt» er egentlig et viktig element i all komedie. Pompøse paver sklir på bananskall. Elskerinner løper inn feil dør til feil tid. I farsen er «alt-går-galt» øvd inn med millimeterpresisjon, mens i improteatret er det selve forestillingen som stokker seg. Handlingen som tar en u-sving, skuespilleren som glemmer dialekten eller det faktum at Magnus rødmer helt på ekte når han tar på Helenes pupper.

Impro bare på liksom

På slutten av 1800-tallet brukte det realistiske teatrets far, Stanislavskij, improvisasjon til å lokke frem følelsene til skuespillerne.

Men når forestillingen hadde premiere, var improvisasjonen ferdig. Slik er fortsatt i de aller fleste forestillingene vi ser i dag. De er et sett med avtaler.

Nora går ut til høyre, mens Thorvald holder seg til venstre på scenen og later som at han er overrasket. Men stadig flere regissører låner av improteatrets spontanitet.

Tenk på Mads Ousdals rasende tale til publikum under Enemy of the Duck på Nationaltheatret i fjor. Stykket ble en massiv suksess, og alle snakket om hva Ousdal hadde sagt på deres forestilling.

Talen var nemlig forskjellig fra kveld til kveld.

Trendy, uten tilsettingsstoffer

«Som vanlig teater, bare litt morsommere,” er mottoet til Det Andre Teatret. I følge Huffington Post er de nå Europas største improteater målt i antall publikummere: 35.000 i Oslo og 20.000 på turnè.

Etter seks års drift har de også fostret opp en ny generasjon komikere, med navn som Kristin Jess Rodin, Veslemøy Mørkrid, Camilla Frey og Mikkel Niva. Improvisasjonen har nådd et nytt publikum gjennom podcastene.

Jan T. Espedal

Kort Applaus hadde vært gjennom en svært celeber gjesteliste da den ble lagt ned i vår, mens Hasse Hopes Dustene og Bare Moro Impros Ukentlig fortsetter å more.

Impro er rett og slett blitt teatrets svar på naturvin. Trendy, uten tilsettingsstoffer.

Men noen ganger litt for surt.

En anarkistisk lekegrind

«En anarkistisk lekegrind der ingenting er hellig og alt er mulig.» Slik definerte teatersjef Mats Eldøen politikken til Det Andre Teatret i Huffington Post.

Jan T. Espedal

Og det er nettopp det som er skjønnheten. Følelsen av at stykket skapes på nytt, kveld etter kveld. Kanskje vil vi le, kanskje vil vi gremmes.

Kanskje vil en skuespiller ta akkurat din mobiltelefonen og lage improteater av tekstmeldingene. I følge teatersjefen skal de på scenen gjøre det vi selv ikke tør. De skal rett og slett ta risikoen ut for oss.

Slik at vi kan sitte trygt med det lunkne popcornet i fanget og den litt for skeptiske daten ved vår side.

Og være uperfekte sammen.