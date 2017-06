Det var mildt sagt delte meninger etter søndagens première på klassikeren Tosca i Den Norske Opera og Ballett. Da lyset kom på etter den siste, tragiske dødsscenen, ble det jublet for musikerne og sangerne, mens buingen haglet over den spansk-katalanske regissøren Calixto Bieito. Var det for eksplisitt? For mye vold, for mye overgrep? For mye ondskap og ubehag?

Det var i alle fall rikelig av alt det.

Bieitos knallharde blikk på vår egen samtid gir lite rom for tilbakelent nytelse av Puccinis hjerteskjærende musikk.

Her brukes politisk forfølgelse, mannlig privilegium og seksuelle overgrep, tortur og håpløs motstand til å skildre maktmisbruk og kampen for kunsten i verdenssamfunnet.

Sånt kan bli for mye av det vonde, og dermed miste sin slagkraft. Men i kombinasjon med himmelsk sang, nervepirrende orkesterspill og en gjennomgående, underliggende kjærlighet til kunsten, lander forestillingen som et rasende knyttneveslag i magen på publikum.

Bieitos Tosca er dypt forstyrrende, illevarslende relevant, og musikalsk vond og vakker på én gang. Den er slik opera skal være. Spør du meg, er saken klar: De som buet i salen i går, tok feil.

Fakta: Tosca Opera i tre akter fra 1900 av Giacomo Puccini. Libretto: Victorien Sardou, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa Regi: Calixto Bieito Musikalsk ledelse: Karl-Heinz Steffens Scenografi: Susanne Sxchwender Medvirkende: Svetlana Aksenova (Tosca), Daniel Johansson (Cavaradossi), Claudio Sgura (Scarpia), Jens-Erik Aasbø (Angelotti), Pietro Simone (Il Sagrestano), Aksel Johannes Skramstad Rykkvin (Eduardo), m. fl. Forestillingen spilles frem til 24. juni, samt høsten 2017 og våren 2018.

Ut med et brak

Det er en gjeng med lite å tape som står bak forestillingen. Bestillingen er fra avtroppende operasjef Per Boye Hansens hånd. Dirigent Karl-Heinz Steffens har akkurat sendt inn sin oppsigelse – dette er hans siste ordinære produksjon. Og det er Bieitos siste forestilling som fast gjesteregissør gjennom flere år.

Det kan nesten virke som trioen har valgt å gå ut med et skikkelig brak. Bieito er kjent for sin hang til sex og vold, men her er han i ferd med å overgå seg selv.

Rollefiguren Scarpia er allerede en av operahistoriens giftigste karakterer, men gestaltet av den fyldige barytonen Claudio Segura når han nye høyder som ondskap inkarnert.

Kunstneren Cavaradossi, i Daniel Johanssons skikkelse, brytes langsomt ned av torturen og leverer operaens musikalske høydepunkt, blødende bundet og nesten kneblet, i den såkalte Tårnarien, «E lucevan le stella».

Tosca selv, Svetlana Aksenova, spiller naturlig og overbevisende, med en kraftig klang som følger henne gjennom hele registeret. I jeans og strikkegenser synger hun seg fra mykt og uskyldig elskende i starten, til grovt misbrukt og bedratt når det går mot slutten.

Også Steffens viste orkesteret fra sin absolutt beste side, med intens nerve og uhemmet dramatisk trøkk gjennom hele forestillingen.

For Boye Hansen må forestillingen ha vært akkurat det han ville slå i bordet med på vei ut døra: En politisk og kunstnerisk tour de force.

Makser Puccinis dramatiske potensial

Erik Berg

Hvorfor fungerer det?

For mange, meg selv inkludert, kan Bieitos strategier noen ganger bli litt mye. Intens vold og eksplisitt sex må ha en troverdig motivasjon for å bli mer enn effekter.

Denne gangen har han imidlertid funnet balansen mellom konkrete referanser og abstrakte bilder. Henvisninger til spesifikke personer i vår egen samtid blandes med diffuse estetiske figurer. Ondskap og illevarslende ubehag skildres med den samme egenrådige intensitet som vi finner hos filmskapere som Stanley Kubrick eller David Lynch.

Det er ingen tvil om at forestillingen leverer en krass kritikk av maktmisbruket hos den politiske og økonomiske eliten – men det taler til hjertet heller enn til hjernen, og gjøres på en måte som oppfordrer til felles handling heller enn felles fordømmelse.

Tosca er dessuten en opera som tåler de sterke visuelle virkemidlene. Den er klassisk verismo – realistisk, italiensk musikkteater fra slutten av 1800-tallet – full av fyldige strykerpartier og slående dramatiske arier som ligger godt for både stemmer og ører.

Bieitos regi, sammen med en minimalistisk og ekstremt virkningsfull scenografi der veggene langsomt presser seg inn mot oss, utspiller aldri Puccini, men maksimerer heller det dramatiske potensialet i musikken.

Hard kost

Det er et langt sprang fra konvensjonelle Tosca-tolkninger til dette, og jeg forstår at det kan føles fjernt for tradisjonalister. Men Bieito viser hvordan musikk som i noen situasjoner fremstår sviskete og borgerlig, kan få fornyet mening, og hvordan reelle saker som virker fjerne, kan føles påtrengende nært.

Tosca er mørke saker, og Bieito gjør den ikke akkurat til en trivelig kveld i Operaen. Men så handler ikke alt her i verden om trivelighet.

Gå og se den med én gang.