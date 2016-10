Den russiske regissøren laget sin helt egen Ole Brumm uten å ha sett Disneys versjon

Ole Brumm har akkurat fyllt 90 år. Parallelt med de første animasjonsfilmene til Disney-konsernet produserte et sovjetisk filmselskap mot slutten av 1960-tallet sine versjoner av livet i 100-meterskogen – uten å ha sett de amerikanske.

Siden re-publiseringen på Youtube i 2014 har nesten 30 millioner russere sett klippene.

Ole Brumms første møte med publikum var 14. oktober 1926. Forfatteren Alan Alexander Milnes historier om Kristoffer Robin og vennene i 100-meterskogen traff publikum på hjemmebane, og de ble raskt klassikere verden over.

De folkekjære figurene var som skapt for filmlerretet, men den første tegnefilmen kom ikke før i 1966. Dette skjedde i USA, men på den andre siden av jernteppet – i Sovjetunionen – hadde filmskapere også sett potensialet. Der gjorde de sine egne versjoner, uavhengig av datidens erkefiende.

Soyuzmultfilm

– På den tiden hadde jeg ikke sett Disneys versjon, forteller den russiske regissøren Fjodor Khitruk i et intervju med Moscow Times.

– Hvis jeg hadde sett den, hadde jeg kanskje ikke gjort min versjon, for hva er poenget med å gjøre øvelsen en gang til ? Jeg er egentlig ikke fornøyd med Disney-versjonen, og nå i etterkant kan jeg jo fortelle hva den amerikanske regissøren Wolfgang Reitherman en gang fortalte meg: Han var heller ikke fornøyd med sin versjon.

Khitruk og filmselskapet Soyuzmultfilm produserte i underkant av 45 minutter animasjon om Ole Brumm på tre tegnefilmer. Og det ble ganske annerledes. Ole Brumm selv er langt kvikkere enn i versjonen fra den andre siden av dammen, mens Kristoffer Robin, hvis fantasier er opphavet til historiene, aldri fikk plass på det sovjetiske tegnebrettet.

– Vi følte at det var et riktig grep fordi hans rolle understreket at det finnes mennesker og det finnes dyr og dukker. For oss var det bare én verden, og det var Ole Brumms verden – uten mennesker og uten dyr. Bare kjære karakterer, forteller Fjodor Khitruk til Moscow Times.

