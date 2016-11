Denne boken om barns sykdom og foreldres kamp er blant de aller sterkeste bøkene denne høsten - uansett sjanger.

I Mikkels lys. En pappas fortelling

Torgeir W. Skancke

Pax

«Det er ikke døden, men livet som knuser deg.»

Det er noen måneder siden elleve år gamle Mikkel ble alvorlig hjerneskadet. Utbruddet fra faren kommer under den resultatløse letingen etter muligheter for å trene opp måter å kommunisere på, jakten på en inngang til den totalt forvandlede sønnen.

Privat

Ikke mange ukene tidligere har han og mamma Mette, som de første foreldre noensinne, deltatt i møtet i Rikshospitalets kliniske etikk-komité. Spørsmålet: Mikkel gjennomførte levertransplantasjoner i sitt første og sjuende leveår. Er det riktig å gjennomføre en tredje, dersom leveren svikter igjen, nå som han er hjerneskadet, og overlevelsesraten ved tredjegangs transplantasjon sannsynligvis er under 50 prosent?

Tap på tap

Mange av oss har selv hatt eller kjenner noen som har hatt alvorlig syke barn, i kortere eller lengre perioder, i noen tilfeller med det aller verste utfall. Fortellingen om Mikkel er annerledes. Du kan multiplisere stress, smerte og sorg tilnærmet uendelig. Og den ender ikke godt. Det er tap av håp og mening gang på gang.

Når du tror bunnen er nådd, åpner det seg en ny avgrunn. For hva skjer etter transplantasjoner, livstruende infeksjoner, indre blødninger og alvorlig hjerneskade? Benbrudd avslører at skjelettet har begynt å gå i oppløsning, som følge av massiv medisinering.

Som leser vil du kjenne behovet for å ta pauser. Mikkel var et av landets sykeste barn. Han og hans foreldre hadde knapt nok pauser fra sykdom og dødsangst.

Fortellingens lys

Mikkel overlevde lenge. Til komplikasjoner og nye behandlingsbehov. Men også til gode stunder. Få måneder før hjerneskaden stod han som en vanlig skolegutt og sang solo på juleavslutningen.

Privat

Forfatteren har levd i lyset fra sin høyt elskede sønn. Som lesere går vi inn i det lyset gjennom en sjeldent perspektivrik fortelling som belyser mange sentrale temaer om vårt samfunn.

Om maskulinitet og ansvar

Mest tilgjengelig og gjennomgående er nettopp pappas fortelling, som er hjerteskjærende bortenfor det som kan bæres, fordi man knytter seg så nært til Mikkel. Men den gir også kunnskap om hvordan en moderne mann oppfatter og utøver det å være forelder, som pleier og omsorgsgiver. Det handler om å være en sterk mann gjennom kroppslig og mental nærhet. Ikke en skjebnesvanger dag, ikke en helvetesuke, men i samfulle 16 år.

En del av denne maskuliniteten henter næring fra naturopplevelser, fra leirbålet og stjernene, fra spørsmål om Gud og mening, langt borte fra dobbeltgarasjen og flislagte bad.

Hva skal behandles?

Et annet tema kommer fram i lyset: Vårt helsevesen er innstilt på å bruke alle tilgjengelige midler for å berge livet til et barn. Hvor går grensen når behandling ikke lenger kan sies å være human? For de fleste vil dette være en teoretisk diskusjon.

Denne boken gir ikke entydige svar, men dyp innsikt i hva det faktisk handler om. Den gir også et helhetsperspektiv som spesialister og helsepolitikere trenger å se. Og så forteller den så sant om «noe»-faktoren blant de profesjonelle, enten det er fysioterapeuten, læreren, sykepleieren eller spesialisten, den som skiller mellom mennesker som er koblet på, og de som ikke er det.

Derfor bør boken bli pensum blant annet på sykepleierstudiet. Jeg kjenner pensum der godt nok til å si at boken vil gi mer kunnskap enn mye av den kvasivitenskapelige ikke-litteraturen som studentene blir tvunget til å bruke verdifull studietid på.

Privat

Dobbel styrke

I Mikkels lys er en fortelling fra en ekstrem virkelighet, men også et mesterlig arbeid av forfatteren. Stoffmengden, med så mange ulike dimensjoner, er så fint disponert, at små avsnitt, enkeltsetninger, får en dyp resonans fra helheten. Om samlivsbruddet og den vedvarende varmen og respekten for Mikkels mor, om egen sykdom, om utfordringer på jobb, om kampen mot NAV, om de andre barna i familien, om andre barn som dør.

Styrken og fantasirikdommen i teksten er overveldende, og likevel er det åpenbart at forfatteren ikke er drevet av lysten til å ”skrive godt”, men av å være tro mot virkeligheten, klare å risse livets mest voldsomme sannhet frem med ord.

Med andre ord: Et møte med den fortellende journalistikken på sitt aller beste.

Emokratiet er en konstruksjon

På dette nivået er denne sjangeren fullt ut på høyde med skjønnlitteratur og mer faglig sakprosa når det gjelder å skape opplevelser og erkjennelser. Debatten om det såkalte emokratiet, om vi har en for følelsesstyrt offentlig debatt, er grunnlagt på en motsetning mellom fakta og følelser.

Denne boken viser til fulle at den motsetningen er ren konstruksjon. Følelser forteller om hva fakta kan bety, slik fakta forteller om hva følelser kan være knyttet til. Oppgraderingen av følelser gir mer når det er så godt gjort, av en forfatter som har forløst, og kanskje også blitt forløst av, stoffet sitt.