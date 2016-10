Denne skandalepolitikeren overgår Donald Trump

Tettere enn dette kommer du neppe på en politisk sexskandale, fastslår et knippe norske PR-eksperter som har sett kinodokumentaren Weiner på oppdrag for Aftenposten.

– En fantastisk bra dokumentar som gir et unikt innblikk i hvordan en ekte PR-katastrofe oppleves av hovedpersonen selv, rådgiverne og familien. Og hvor lett det er å feile i en krise, lyder dommen fra seniorrådgiver Geir Ove Harnes i Geelmuyden Kiese.

Filmen handler om Anthony Weiner, den tidligere kongressmannen som måtte gå etter en sex-skandale, men som prøvde å vinner velgernes tillit igjen som borgermesterkandidat i New York i 2013.

ERIC THAYER/Reuters/Scanpix

Han er overbegeistret for filmen og triller sammen med kollega Lars Nermoen terningkast seks for Weiner, som har norsk kinopremiere fredag.

I den halvannen time lange filmen ruller kameraene nådeløst, og fanger opp alle reaksjoner midt i krisen fra kampanjens innerste sirkel, inkludert kona Huma Abedin, en av Hillary Clintons mest betrodde rådgivere.

Les Aftenpostens filmanmeldelse: Weiner er et fascinerende portrett av en politikers fall

Regissørene Elyse Steinberg og Josh Kriegman fikk følge den fallerte kongressmannen Anthony Weiner, da han i 2013 forsøkte å gjenreise sin politiske karriere ved å stille opp i borgermestervalget i New York for Demokratene.

I 2011 måtte han trekke seg som kongressmann under høylydt pressedekning i USA, etter å ha sendt bilder av underlivet sitt til en kvinne via Twitter. Den nye valgkampen to år senere ser lenge ut til å gå bra. Men så dukker det opp nye skandaler.

– Interessant, men ikke mye å lære

– Filmen er uhyre interessant, men den er neppe allmenngyldig. Det er i alle fall svært lite å lære av dette for de fleste, sier Morten Wetland, partner og serierådgiver i First House. Han sier filmen handler om en voksen mann som oppfører seg omtrent som en niåring som nettopp har oppdaget at han har ereksjon.

Han er mer nøktern med terningen, og triller en firer.

Wetland har fortid som norsk FN-ambassadør i New York og kjenner seg absolutt igjen i miljøskildringene fra den politiske staben og pressedyret som våkner av skandalen.

Kona tok ut separasjon i august

– Jeg skjønner godt at Hillary Clinton for en hver pris ville holde denne mannen utenfor hundegården ved Det Hvite Hus. Her snakker vi om en udetonert bombe, ler han.

I august i år kunngjorde Abedin at hun har tatt ut separasjon fra sin mann, etter gjentatte skandaler med pinlige sextekst-meldinger fra Weiner til en rekke kvinner.

Tour de Force

Harnes i Geelmuyden Kiese påpeker at kombinasjonen sosiale medier og Weiner er dynamitt, samtidig som det faktum at kona hans er Clinton-rådgiver selvsagt også gir ekstra dynamikk.

– Hva er utfordringene for PR-apparatet rundt denne mannen, og på hvilke måter svikter det?

– PR-teamet har en håpløst situasjon. Han kommuniserer i alle retninger og alt sprer seg i lysets hurtighet i alle medier. De driver desperat brannslokking, men klarer ikke å kontrollere kilden til brannen: Anthony Weiner selv, svarer seniorrådgiver Lars Nermoen.

Og midt i den verste skandalen i sitt eget liv har Weiner altså åpnet opp dørene og invitert inn et dokumentarteam som viser de mest pinlige og følsomme situasjonene i livet hans, forholdet til kona, teamet og media.

– Det er jo det siste andre i samme situasjon ville gjort, men er et kjempegrep fra Weiner. Han viser frem hele seg. Følger datteren til barnehagen, sykler rundt i byen og krangler med velgerne. Som han selv sier det: Jeg gjorde noen ting, Men jeg gjorde også noen andre ting. Men så dukker enda en ny skandale opp, legger Nermoen til.

Tour de Force

De to rådgiverne opplyser at de bruker et verktøy som kalles rollehjulet for å vise de fem ulike rollene som fins i de fleste historier: Helten, monsteret, eksperten, offeret og utfordreren.

Les Aftenpostens anmeldelse av «Snowden»: For en gangs skyld klarer Oliver Stone å være subtil

– I en krise er det viktig å være bevisst sin rolle. Weiner går fra å være en utfordrer og opprører til monster på uhyre kort tid. En ganske vanlig utvikling i kriser, sier Nermoen.

Sammenligner med Trump

– I en periode leder Weiner faktisk meningsmålingene foran valget. Folk gir ham tommel opp på t-banen. Men så kommer nye avsløringer, og han er ikke lenger utfordrer, men monster. Det er kanskje den aller største utfordringen i en krise; å forstå hvordan man blir oppfattet av omverdenen, legger han til.

– Ser du noen paralleller til Donald Trump og hans valgkampanje?

– Donald Trump er også fullstendig uforutsigbar og kommer med utspill han vet vil vekke oppsikt i media. Begge er uortodokse i måten å kommunisere på. De krangler både med motstandere og velgere. De er utagerende begge to, men Trump har ennå ikke sendt bilder av sitt underliv til unge jenter i Vegas, svarer Nermoen.

Penisbilde til 22-åring i Vegas for vulgært

Harnes påpeker at sex-skandaler er ikke uvanlig i amerikansk politikk: Mens Weiner i 2011 sendte bilder på Twitter, tok Monika Lewinsky ingen selfies med Bill Clinton i det ovale rom på 90-tallet. Han mener politikeres omfattende bruk av sosiale medier kan slå voldsomt tilbake når feilgrepene kommer.

– Weiner var ikke en gang i samme rom som de kvinnene som fikk bilder fra ham, og han hadde ingen seksuell kontakt med dem. Velgerne hadde nok akseptert at han hadde sjekket opp en dame på en bar i New York, men å sende bilde av penisen til en jente på 22 i Vegas? Det blir for vulgært, sier Geir Ove Harnes.