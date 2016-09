Deres og sitt

Først fra en kronikk i Aftenposten 23. august: «Politikerne ser ikke sikkerhet for borgerne som deres viktigste ansvar og sidestiller sikkerhet og beredskap med alt annet.» Borgerne har også et ansvar for sin sikkerhet, men her er det snakk om hva politikerne bør se og hva de bør gjøre. Det er politikerne som er subjekt i setningen, og ifølge kronikkforfatteren ser de ikke sikkerheten som sitt viktigste ansvar.

Det er tenkelig at det er kombinasjonen av mangeårig påvirkning fra engelsk, og en viss travelhet når en kronikk skal gjøres ferdig, som er hovedårsak til denne feilen. Flere lesere hadde gitt seg så pass god tid at de oppdaget den.

Her, fra Aftenposten 22. august, er problemet i speilvendt utgave: «Han påpekte sine erfaringer om hvordan asylsøkere sto for en uforholdsmessig stor andel av grov kriminalitet som knivstikkinger og voldtekt i sitt politidistrikt.» Her var det en person i en overordnet stilling i politietaten som uttalte seg om de rådende tilstander i hans politidistrikt. Slik setningen står, har asylsøkere overtatt dette distriktet, og det er neppe dekkende for situasjonen. Det er de som er subjekt i leddsetningen, altså den delen av perioden som begynner med ‘hvordan’.

Den første helsetningen er heller ikke god: «Han påpekte sine erfaringer.» Det er riktig med «sine», men påpeker man sine erfaringer? Jeg synes det klinger dårlig, og jeg mener det hadde vært bedre med ‘han trakk frem’ eller ‘han nevnte’. I det siste tilfellet kan vi sløyfe erfaringene og si at «han nevnte at asylsøkere» osv.

I denne setningen, et leserinnlegg i Aftenposten 22. august, gikk det virkelig i ball: «Tyngdepunktet for befolkningsveksten antas å vokse sør for Oslo i fremtiden.» Et punkt vokser ikke.