Derfor er Sverige en mye bedre slagernasjon enn Norge

Etter at Sverige med Måns Zelmerlöw i spissen gikk til topps i Eurovision-finalen i 2015 med låten «Heroes», skiller det nå bare én seier opp til Irlands rekord med syv seire.

Svenskene vant slagerfesten

Og når Robin Bengtsson entrer scenen som første artist i årets første semifinale tirsdag, er svenskene, nær sagt som alltid, favoritter. Hos Oddschecker er Sverige tippet blant topp tre i lørdagens finale, sammen med Italia og Bulgaria.

– Jeg sier ikke at Robin kommer til å vinne, men jeg tror han har en stor sjanse til å nå høyt opp.

Det sier svenskenes slagerekspert Tobben Ek i den svenske avisen Expressen.

Med brukket rygg

Hver gang det nærmer seg Eurovision Song Contest, seiler Sverige opp som en av favorittene. Men selv om forventningen er skyhøye i slagernasjonen Sverige, har broderfolket ofte gått på en smell i selve finalen.

The Ark (2007), Charlotte Perrelli (2008), Martin Stenmarck (2005) og Malena Ernman (2009) var alle storfavoritter til å vinne hos oddssetterne, men hver gang, når resultatene var ferdig opptelt, lå svenskene med brukket rygg.

Til slutt måtte Sveriges Television ta grep. For selv om Sverige er i verdenseliten når det gjelder låtskrivere og produsenter, syntes ikke dette i Eurovision-sammenheng. Det har endret seg nå.

– Svenske låtskrivere har knekt koden for hvordan man skriver en låt som umiddelbart fenger lytterne og TV-seernes oppmerksomhet, sier Ek.

Må fungere som hits

Her tror han litt av Norges problem også ligger.

– Det viktigste er at låtene blir hits. Fem til ti av låtene fra Melodifestivalen blir hvert år store hits her i Sverige, både på radio og på strømmetjenester. Om det norske bidraget ikke kommer inn på de norske hitlistene, hvordan skal de da interessere resten av Europa, sier Ek.

Fakta: Svenskenes seiersrekke 1974: ABBA 1984: Herrey´s 1991: Carola 1999: Charlotte Nilsson 2012: Loreen 2015: Måns Zelmerlöv

Nest etter Kalle Anka på julaften er Melodifestivalen svenskenes mest sette TV-program. Men Melodifestivalen, broderfolkets versjon av vår Melodi Grand Prix, er forbundet med stor oppmerksomhet også langt utenfor landets grenser. Derfor er svenskenes finalelåt godt etablert blant eurovisionfans lenge før selve konkurransen starter.

– Vinnerlåten er allerede en stor hit i Sverige når den sendes til Eurovision. Derfor seiler også Sverige tidlig opp som en av favorittene. Man vet hvilken låt vi deltar med, og den endres minimalt frem mot finalen, sier Ek.

Sceneshow er viktig

Svenskene har også skjønt at Eurovision ikke bare er en låtskriverkonkurranse. Like viktig er det som skjer på scenen. Måns Zelmerlöw og hans digitale scenografi tok nesten all oppmerksomhet fra selve låten i 2015. Og han vant.

I Baku i 2012 serverte Sverige et nummer hvor ansiktet til en mørkkledt Loreen knapt kunne ses på en mørklagt scene. Og de vant med låten «Euphoria».

Hør hemmeligheten bak Sveriges favorittlåt

I år vil Robin Bengtsson fremføre sin låt på en tredemølle.

– Et bra sceneshow er viktig. Eurovision er i første rekke et TV-program. Et heftig sceneshow kan få med seg TV-seerne. Samtidig viste fjorårets vinner, Jamela, at scenenærvær, sangstemme og evne til å berøre publikum kan være minst like viktig, sier Ek.

Vil ha australsk vri

Så gode er svenskene til å plukke slagervinnere at Australia nå har tatt kontakt med sjefprodusent i SVT, Christer Björkman.

– Vi vil skape vår egen konkurranse i Australia som gi oss en seier i Eurovision Song Contest, sier delegationsleder for Australia, Paul Clarke til ESC Daily.

Og til den jobben vil de verve Björkman. Produsenten i Sveriges Television vet hva nemlig hva han snakker om. I 1992 representerte han Sverige med låten «I morgon är en annan dag» i den internasjonale finalen. Siden 2002 har han styrt svenskenes slagersirkus.

– Vi beundrer hva svenskene gjør med Eurovision og alt innen musikk. Vi har pratet med Christer om å få ham til Australia bare for å hjelpe oss i gang. Han er en produsent med utmerket øye for talent. Han er en av verdens beste produsenter, sier Clarke i intervjuet.

Se den første semifinalen i ESC på NRK1 tirsdag kveld fra klokken 21.00.