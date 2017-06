Derfor har Facebook sluttet å lage disse filtrene etter terrorangrep

Business Insider skriver at Facebook frykter å bli beskyldt for å rangere ulike katastrofer etter hvor viktige de er.

Etter terroranslagene mot Paris i november 2015, laget Facebook raskt et filter av det franske flagget som brukerne kunne legge over profilbildet sitt.

I sympati med Frankrike benyttet 120 millioner brukere seg av muligheten i løpet av de første tre dagene etter angrepet. Facebook-sjef Mark Zuckerberg var selv blant disse.

I ettertid var det mange som reagerte på at verdens største nettsamfunn var fraværende da det smalt i Beirut få dager før hendelsene i Paris. En selvmordsbomber fra IS hadde tatt livet av minst 43 mennesker – uten at Facebook oppfordret til å legge det libanesiske flagget over profilbildet sitt.

Sluttet etter Beirut-kritikk

Nettsamfunnet fikk blant annet kritikk for å favorisere vestlige land. En representant for Facebook sier til Business Insider at Facebook ikke har laget flere «solidaritetsfiltre» etter Paris.

Dét er altså grunnen til at det britiske flagget har vært nesten fraværende på Facebook etter terrorangrepene i Manchester og London.

Facebooks første flaggfilter ble laget sommeren 2015, da Høyesterett i USA besluttet å tillate homoekteskap over hele landet. I dagene som fulgte preget regnbueflagget 26 millioner profilbilder, ifølge Washington Post.

Lar brukerne lage egne filtre

I april i år åpnet Facebook for å la brukerne selv lage filtre, flagg og rammer til bildene sine. Hensikten er at folk skal få velge fritt hvilke saker de ønsker å vise sin støtte til eller sympati med, uten innblanding fra Facebook.

Når mange de siste ukene for eksempel har brukt slagordene «I love MCR» eller «We Stand With London» som en del av sitt profilbilde, er det altså fordi brukerne selv har gjort dette mulig.

Ingen brukergenererte symboler har foreløpig fått like stor rekkevidde som først regnbuefilteret og deretter Frankrike-filteret i sin tid oppnådde, skriver Business Insider.