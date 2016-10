Derfor kommer klovnene nå

Denne uken dukket klovnen plutselig opp i nyhetene i Norge. Det startet tirsdag kveld, da en 14-åring med klovnemaske ble anholdt på Romerike. Samme kveld ble to unge klovner stoppet av politiet i Bodø. I Møre og Romsdal ble to jenter skremt av en klovn kniv.

Onsdag advarte politiet om at du kan straffes dersom du kler deg ut som klovn og skremmer eller truer folk.

Senere samme dag meldte politiet i Fredrikstad at en klovn «fikk seg ett berettiget slag da han skremte en turgåer som gikk med musikk på ørene.

Torsdag ble en gutt i Oslo jaget av en klovn med sag på vei hjem fra skolen.

Fredag har politiet også meldt om to episoder: I Hamar skremte klovner folk med balltre. I Ytre Enebakk ble barn på en ungdomsklubb skremt av en person med klovnemaske.

Fryktkultur og sosiale medier

Litteraturviter Janne Stigen Drangsholt ved Universitetet i Stavanger forbinder de norske klovnene med narrestreker i tradisjonen etter MTVs Jackass. Det er gøy å skremme andre, dessuten nærmer det seg Halloween.

Bakteppet er likevel mer komplisert – og alvorlig. Drangsholt, som har forsket på hvorfor vi lar oss skremme av monstre, zombier, vampyrer og klovner, tror klovnebølgen først og fremst skyldes to mekanismer: Fryktkultur og sosiale medier.

– Det er så mange ting vi er redde for om dagen, som klimakrise, terror og fremmedfrykt. Det skal så lite til å frike oss ut.

– Massehysteri i USA

Uten sosiale medier ville spredningen av klovnestrekene skjedd like raskt. Facebook, Instagram, Snapchat og YouTube blitt brukt til å spre frykt for klovner.

– I USA har klovnene skapt et massehysteri. Dette viser at vi må være litt påpasselige med sosiale medier. Istedenfor bare å la oss rive med, burde vi ta et skritt tilbake, sier Drangsholt.

– Fordi klovner er så visuelle, har de et stort potensial i sosiale medier. Det er samme mekanismer som når IS får videoer av halshugging spredt, sier Drangsholt, som også har skrevet en kommentar om klovner for Aftenbladet.

Evil og killer clowns

Men det er ikke Ronald McDonald som har skremt nordmenn den siste uken. Klovnene med kniv og køller sender snarere tankene til evil clowns.

Klovnene er også blitt omtalt som killer clowns. Den opprinnelige «Killer Clown» var en mann som virkelig gjorde seg fortjent til kallenavnet. I årene 1972–1978 misbrukte og drepte Illinois-mannen John Wayne Gacy 33 tenåringsgutten. Mellom slagene underholdt han som «Pogo the Clown» i barnebursdager.

Mange har også pekt på at det er et politisk aspekt ved klovnene, forteller hun.

– Klovnen er en anarkistisk figur som kommer fra utsiden. Han ser samfunnet fra et annet perspektiv. Noen har også trukket paralleller til Trump, sier Drangsholt.

Mistenkte pr-stunt

Det siste skjedde særlig etter en mye delt video der Robert De Niro uttaler seg svært kritisk om republikanernes presidentkandidat. I en tirade av skjellsord kaller skuespilleren Trump for Bozo, den kanskje aller mest kjente amerikanske klovnen. Som klovnenavn er Bozo så innarbeidet at det med tiden er blitt synonymt med klovn.

Kulturhistorien er full av klovner som har havnet i rampelyset de siste ukene. I forrige uke skrev The Guardian at klovnene i Nord- og Sør-Carolina til og med kunne være et pr-stunt for filmen It, som kommer neste høst. Filmen er basert på Stephen Kings horror-roman fra 1986.

Klovnenes dobbelthet

Produksjonsselskapet har i ettertid avvist at de har noe som helst med klovnene å gjøre. På toppen av dette har Stephen King selv vært ute og bedt amerikanerne roe ned klovnehysteriet.

Videre nevner Dragsholt den britiske skuespilleren Joseph Grimaldi, som på 1800-tallet skapte den moderne klovnen. Grimaldi var en morsom fyr med et tragisk liv. Klovner har bærer på en dobbelthet, på samme måte som komedien og tragedien bestandig har gått hånd i hånd.

– Antikkens tragedier hadde alltid en morsom slutt. Tilskueren slipper å bli tatt med helt ned i mørket. For den moderne klovnen er det motsatt, de er morsomme, men med en tragisk dimensjon. Her ligger noe av grunnlaget for fascinasjonen, sier Dragsholt.

Klovnefobi

I USA er det lang tradisjon for skumle klovner. The Joker fra Batman, Crusty fra The Simpsons og Pennywise fra nevnte Stephen King-roman.

Dessuten er klovnene skumle i seg selv. Coulrofobi er den medisinske betegnelsen på klovnefobi. Ifølge Wikipedia har så manmge som én av syv personer symptomer på coukrofobi. Blant fobiens fanebærere er latterlige figurer som Kramer fra Seinfeld og Phil Dunphy fra Modern Family.

Sistnevnte ser ingen annen utvei enn å forlate rommet når hans svigerbror dukker opp som klovn i sønnens bursdag:

– Morsomme, men skumle

Drangsholt viser til Sigmund Freud når hun skal forklare hvor angsten for klovnene kommer fra. Psykoanalysens far er opphavsmannen til begrepet das unheimliche, gjerne oversatt til det uhyggelige. Begrepet viser til noe som både er kjent og ukjent.

– Klovnen er et godt eksempel på at balansen mellom kjent og ukjent skaper ubehag. Det er helt tydelig at en klovn er et menneske bak fasaden, men trekkene er overdrevne, akkurat som hos monstre. Den påmalte munnen smiler, men under skjuler det seg en mer alvorlig munn. De er morsomme, men skumle. Dette utfordrer oss både psykisk og fysisk, sier Dragsholt.

Gir mediene skyld

Også tradisjonelle medier må ta sin del av skylden for det som skjer. Mediene, Aftenposten inkludert, har den siste uken hatt lav terskel for å rapportere om klovneobservasjoner.

– Dere hjelper til med å spre det til nye grupper. Jeg synes mye av dekningen i Norge har vært lite reflekterende, uten forklaringer. Mediedekningen har i hvert fall ikke ført til at folk blir mindre redde for klovner, sier Drangsholt.

Det har vært antydet at klovnene har et budskap, at kostymet er en protest. Drangsholt har ingen tro på at de norske klovnene har noe politisk over seg.