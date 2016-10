Det blir ingen TV-streik

Lørdag like før klokken 12.30 kom partene til enighet, tolv timer på overtid.

– Nå er vi veldig glad for at både publikum, filmarbeidere og produsenter slipper at bransjen må gjennom det som ville vært en helt unødvendig streik, sier Geir Waage Aurdal, forhandlingsleder i Virke.

Han understreker at det har vært svært krevende forhandlinger, og at de trengte bistand fra Riksmegleren for å lande flere kompliserte punkter.

Ro om rettigheter

Før meklingen sto partene langt unna hverandre, blant annet i spørsmål om klarering av opphavsrettigheter.

– Rettighetsavtalen skaper ro om det som har vært en gnagende konflikt i bransjen lenge, sier han.

Meklingen startet torsdag, og NFF varslet plassfratredelse for 51 medlemmer i første omgang. Dette ville blant annet ha rammet NRKs realityserie «Anno».

Bakgrunnen for forhandlingene var at NFF mener Virke Produsentforeningen legger opp til et lønnssystem som uthuler forhandlingsinstituttet, fordi graden av midlertidighet er så stor at det ikke er mulig å opprettholde kontinuitet i lokale forhandlinger. (©NTB)