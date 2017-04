Ulven lusker rundt i litteraturen. Den hadde sin storhetstid på begynnelsen av 1800-tallet, da Brødrene Grimm publiserte «Rødhette og ulven» i deres berømte eventyrsamling. Det er siden laget utallige varianter av den bisarre historien, der ulven spiser hele to personer og selv blir tatt av en jeger.

I kunstnerisk sammenheng er det nesten umulig å bruke ulven uten samtidig å antyde en symbolsk betydning. Ulven er alltid mer enn en ulv. Det er kanskje grunnen til at den lenge har vært nedprioritert av norske samtidsforfattere, som stort sett står i en realistisk tradisjon.

Oppsving for ulven

Ulven måtte bli realpolitisk materiale før den kunne vende tilbake til litteraturen. Til gjengjeld kommer det nå en hel liten flokk. Bare i løpet av de siste månedene er ulven blitt et tittelpoeng i fire bøker:

Eva Joly skriver om europeiske skatteparadiser i Ulv i fåreklær, som lanseres på tirsdag, og tre skjønnlitterære utgivelser peker direkte på det omstridte rovdyret. Jeg tenker på Ulvens år av Anders Bortne, Ein gong var dei ulvar av Therese Tungen og Menn som hater ulver av Lars Lenth.

Ulvepiken

I tillegg er tidsskriftet Bøygen ute med et eget temanummer om menneskers forhold til dyr. Der får en rekke norske forfattere spørsmål om hva som er deres favorittdyr.

Solum forlag

«Ulv!» Svaret kommer kontant fra Joanna Rzadkowska. Hun har skrevet en egen novelle om favorittdyret i Bøygen. Den handler om en jente som vokste opp i Kirkenes og tapetserte barnerommet med ulvebilder fra Jakt og fiske. I voksen alder har hun lest alt fra Herman Hesses Steppulven og Ulvemannen av Sigmund Freud til Jack London og den norske poeten Tor Ulven …

«Det er så utrolig idiotisk at man vil felle ulven,» sier hun. «Det stakkars rovdyret har ikke drept noen siden 1800! Vi burde likeså godt fjerne havene, fordi man kan drukne, fjellene, fordi de er for høye, og lyset, fordi det blender.»

Ulven er din venn

Novellen er et humoristisk apropos til den politiske debatten. Også Lars Lenth lar sine karakterer kommentere ulvestriden i den satiriske røverromanen Menn som hater ulver. Ellers er det lite politikk å spore i nyere bruk av ulvemotivet. Men man aner et forsvar for det omstridte dyret også hos andre forfattere.

I Ulvens år av Anders Bortne blir ulven en venn og formidler. Romanen handler om en guttunge som nekter å snakke med foreldrene etter deres skilsmisse. Faren gir ham en ulv i form av en hånddukke beregnet for dukketeater. Barnet aksepterer ulven uten nærmere forklaring, ifølge faren. «Alt han ikke ville si til meg, fortalte han til ulvedukka». «Om han gråt, så var det bare ulven som kunne trøste».

Ulven blir til nytte for menneskene i denne romanen, en temmet versjon av villdyret. Det er noe lignende som skjer i klassikeren Ulvehunden av Jack London. Der er ulven halvt hund og slites mellom sine tamme og ville følelser.

Hunden er bindeledd

Nettopp denne blandingsrasen – ulvehunden – er et tilbakevendende motiv i kulturhistorien. Ulven er ikke bare fremmed og truende. Den står i forbindelse med menneskene, og hunden er bindeleddet.

Forestillingen går helt tilbake til Æsops fabler. Boken er en samling med muntlige fortellinger som ble nedskrevet første gang på 300-tallet f. Kr. Her finner vi blant annet historien om gutten som ropte ulv. I fabelen «Ulven og båndhunden» er ulven skrubbsulten og utslitt. En hund tilbyr mat og hvile om den vil være med hjem til gården. Ulven slår følge et stykke på vei, men blir skremt når den oppdager et merke på hundens hals. «Lenke! sa ulven. Nei, da skal du ha takk for meg. Bedre i skogen sulten og fri enn trygg og mett i lenke».

Mistenkelig besjeling

Æsops fabler ble forløperen til en egen litterær sjanger kalt dyreportrettet. I nyere norsk litteratur er det særlig to forfattere som viderefører tradisjonen, Cora Sandel i Dyr jeg har kjent (1945) og Audun Mortensen i Dyr jeg har møtt (2014).

Hos Mortensen er dyrene utstyrt med karaktertrekk som ikke bare er menneskelige, men som peker ganske direkte på holdninger i vår egen samtid. Dyr jeg har møtt er en serie satiriske portretter av ulike posisjoner i kulturlivet («albatrossen ønsker en kunst som er politisk-erotisk-mystisk, som gjør noe annet enn å sitte på rumpa i et museum»).

Det er en lek, naturligvis, men den er ikke helt uskyldig. De siste 30–40 årene er vår menneskeliggjøring av dyrene – ofte kalt besjeling – møtt med økende motstand.

WIKIMEDIA

Reaksjonen kommer særlig fra en akademisk retning som kalles økokritikk. Førsteamanuensis Sissel Furuseth gir en fin introduksjon til retningen i det nevnte temanummeret av Bøygen.

Økokritikere er særlig på vakt mot en «antroposentrisk arroganse», skriver Furuset. Mennesker tar makten over dyrene blant annet ved å gjøre seg selv til sentrum i naturen og «projisere en menneskelig tenkemåte over i andre arter». Slik mister vi respekten for dyrene som selvstendige vesener.

Arroganse – eller identifikasjon?

Men det er ikke alltid like lett å trekke en grense mellom besjeling som forkastelig arroganse og besjeling som sympatisk identifikasjon. I den ferske, norske ulvelitteraturen går utvekslingen begge veier: Ulven tillegges menneskelige egenskaper og mennesket tillegges dyriske egenskaper. Mennesket skrives altså inn i naturen og blir en del av det sårbare økosystemet.

Det er i hvert fall dette som skjer i novellesamlingen Ein gong var dei ulvar av Therese Tungen. Denne debuten er gjennomgående stilsikker og har en meningsfull, økosolidarisk bruk av ulvemotivet.

I novellen «Flaumen» henter forfatteren opp den tradisjonsrike forbindelsen mellom hund og ulv. Handlingen er lagt til et bygdelandskap rammet av flom. Nesten alle innbyggerne er evakuert, men hovedpersonen Tor er en stabukk som velger å bli. Han holder også datteren tilbake. Konen er død.

Når sivilisasjonen bryter sammen

Det er en klimakrise som utspiller seg i denne novellen, og flere steder får jeg assosiasjoner til Veien av Cormac McCarthy. Tor og jentungen er overlatt til seg selv uten nødvendige matforsyninger. Men der farsfiguren i Veien er en beskyttende og god mann, er Tor en alkoholisert og ensom alenefar. Samtidig som sivilisasjonen bryter sammen, får han destruktive trekk.

Pernille Blåfjell Walvik

Therese Tungen skildrer oppløsningen med stor sans for både groteske detaljer og smart symbolikk. I en sentral scene blir far og datter oppmerksom på «bikkjeglam» fra en av naboeiendommene. Det viser seg å være utmagra, forlatte hunder.

Faren forsøker å berolige datteren. «Hundar er eigentleg ville, sa han. Ein gong var dei ulvar».

Svaret er ikke egnet til å berolige hverken datteren eller leseren. For vi skjønner at Tor er i ferd med å ta etter de hungrige, ulende hundene (og indirekte ulven). Villskapen – og jaktinstinktet – har våknet også i mannen.

Vår egen ulvehunger

Det bor en ulv i oss alle. Det er ofte budskapet i både eventyr og samtidslitteratur. Nettopp hungeren er et nøkkelmotiv. I våre forestillinger er ulven alltid sulten og spiser på en glupsk måte.

Slik er det også for kjæresteparet i novellen «De umettelige» av Tove Orheim (trykket i Bøygen). Spesielt kvinnen har en enorm appetitt:

«Idet maten kom på bordet, senket alvoret seg over henne. Hun koketterte ikke lenger, enset ham ikke, og det var bare maten som gjaldt og trangen til å fylle seg opp med kjøtt, brød, pateer, sauser, alt sammen. Denne ulveaktige hungeren som kom over henne, han hadde aldri sett maken.»

Sult og sex

Etter måltidet blir kvinnen til et slags dyr som vil lekeslåss – og elske. Dermed gjør Orheim den tradisjonsrike koblingen mellom ulven, sult og sex. Allerede i en fransk versjon fra 1600-tallet blir Rødhette lokket av ulven til å kle seg naken før hun legger seg i sengen hos ulven/bestemor.

Med økokritikken i bakhodet, er det et stort spørsmål hvor langt man skal dra slike dyrespekulasjoner. I hvert fall virker den berømte fagboken Ulvemannen nærmest komisk i sin seksuelle orientering.

Wikipedia

Ulvemannen er kallenavnet til en av de mest kjente pasientene i psykoanalysens historie. Han het egentlig Sergei Pankejeff (1886–1979) og var en russisk aristokrat med ulvefobi. I terapi fortalte han Sigmund Freud at han drømte om et tre fullt av truende ulver. Freud mente drømmen kunne skyldes et barndomstraume. Som barn skal Pankejeff ha sett foreldrene ha samleie bakfra, altså i en dyrisk stilling. Dermed skal han ha fått et anstrengt forhold til faren. Ulven han fryktet, var egentlig faren.

Eventyr på sengen

I boken om Ulvemannen begrunner Freud denne sære analysen. Interessant nok inneholder boken også en avdeling skrevet av Pankejeff selv. Og denne selvbiografiske skissen virker mye mer oppklarende på meg enn Freuds spekulasjoner.

Det viser seg nemlig at Pankejeff var særdeles mottagelig for skumle og vonde historier han fikk opplest på kveldstid. Mishandlingen av svarte i Onkel Toms hytte «plaget meg til og med mens jeg sov», skriver han. Eventyrene fortalt av Brødrene Grimm gjorde også uutslettelig inntrykk, ikke minst «Rødhette og ulven».

Litteraturens makt

Ulvemannen fryktet ganske enkelt at ulven ville komme og spise ham opp. Det var vel derfor han fikk ulvefobi.

Tolket på den måten, blir hans «barndomstraume» et eksempel på litteraturens makt. Og ulven er spesielt egnet for litterære fantasier fordi de færreste har sett den.

Forfattere har gjort nøyaktig hva de ville med ulven, og dermed skapt en rik mytologi full av fascinerende skremsler. Derfor kan ulven også vende så raskt tilbake til norsk samtidslitteratur når den politiske debatten nå inviterer til det.