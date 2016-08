Nils-Øivind Haagensen:

Er hun din?

Roman

Forlaget Oktober

Nils-Øivind Haagensens nye roman sår tvil om hva som er viktig her i verden. Barn og familie eller selvrealisering? Romanforfatteren setter tidens tanker under debatt i en enkel, sår og poetisk roman med utsøkte personportretter og hverdagsmoralske problemstillinger.

Det er sorg og tap opp og i mente som er utgangspunktet. Hovedpersonen Are (43) har så vidt knirket seg opp av sofaen etter lang tids sorgfull baling. - Har du det bra, spør han seg i speilet, og svaret er som det pleier å være nå om dagen: _«Ja, nei, vet ikke.»

Han rydder, finner en bunke av sine egne brev til sin for lengst utflyttede forlovede, blir invitert i bursdag og takker ja. Til stor overraskelse for den som inviterer. På vei til bursdagen tenker han at han like gjerne kan dra til Drammen eller Bergen, det spiller ingen rolle for en livsskadd førtitreåring nedsyltet i sorg og tap.

Nominert til Nordisk Råd.

Livsgleden

I selskapet møter han sin rake motsetning i seksåringen som våkner til en ny dag på denne måten: «Den lille jenta er først oppe hver morgen. Hun er trøtt, noen dager kjempetrøtt, men hun vil heller opp og røre på seg enn å bli liggende.»

«Ingen har lyst på døde mennesker i gave», tenker den veslevoksne Eira (6), men det er nettopp en død mann som blir hennes hjertevenn i denne romanen. Ved hjelp av Eira får Haagensen sagt at Are er en død mann. Han lever åpenbart, men ikke inni seg.

Den livsglade seksåringen står i skarp og fin kontrast til den livsskadde førtitreåringen Are. Haagensen dikter tydelig. Lest bakvendt får de to hovedpersonene nesten hverandres navn, lest uvørnt lyder Are som arret.

Are vil ikke bade. Eira: «Det er varmere i vannet enn i verden.» Sånne vakre barnepoetiske vendinger får seksåringen stadig si i denne romanen.

Det utvikler seg et nydelig vennskap mellom mannen og jentungen. Hun stiller barnlige spørsmål som tvinger den voksne mannen tilbake i tid, og viser fram stadig mer av bakgrunnen for Ares sorg.

Alt du vil

Det er kjærestens abort som er utgangspunktet for hans mange år med sofaligging.

Først var det glede over all glede og forventning over all forventning. Den gang for lenge siden, før romanens begynnelse: «At det fantes et foster og snart et barn, som var hans, som var deres.» Den samme kvelden han får vite at kjæresten er gravid, er paret ute med venner. Da går han ned på gulvet og frir til henne.

Foreldrene til jenta påskynder en abort. Datteren har jo museumsjobben, planene om studier i utlandet, musikken og alt det andre hun skal gjøre ­– og foreldrene er velmente:

«- Vi vil bare _at du skal få alt du vil ut av livet ditt, sa moren.

_– Er ikke dette en del av alt? sa den voksne mannen. - Familie, foreldreansvar, ekteskap?»

Nei, barnet og ekteskapet blir i hvert fall ikke en del av alt for Are og hans Janne. Det er dette tapet som har kapslet hovedperson Are inne i seg selv, og det er kanskje denne hendelsen som har stanset deler av Ares utvikling slik at det stadig må understrekes at han er den voksne mannen. Han er på en måte mannen som aldri ble voksen. Mannen som ble stoppet i tilløpet.

Går i stykker

Ares liv gikk i stykker da kjæresten tok abort. Haagensen lirker seg nesten lavmælt fram mot sorgens utgangspunkt, aborten og slutten på kjærligheten mellom Are og kjæresten. Flere steder skriver Haagenesen at vannet sukker, og med den replikken leker han seg nok innpå han som skrev at hele skapningen sukker og stunder etter forløsning. Og det gjør da sannelig også Are.

Blir han forløst? Jeg vet ikke. Romanen går litt i stykker mot slutten når et uferdig og høyttravende dokument skrevet av hovedpersonen selv plutselig opptar flere sider av romanen. Et sted sier Are at han skriver på et kapittel om Edens hage, eller paradis. Han tenker seg muligens paradis som den håpefulle tiden fylt av kjærlighet til sin kjære og deres ventede barn. Men dokumentet framstår som et skisseaktig dokument der størrelser som Derrida, Bloom og Barthes drøftes. Jeg velger å tolke dette dokumentet som et gløtt inn i den traumatiserte hovedpersonens forstenede tankeverden. Men jeg hadde helst sett at det ikke var der, og at det isteden var en klarere slutt på romanen.

Uansett er størstedelen av denne romanen en nytelse å lese. Ved hjelp av stødig håndverk og enkle hjelpemidler, som for eksempel barnligpoetiske replikkvekslinger mellom et barn og en voksen, tenker romanen sitt om det som er viktig her i verden.