«Det er dypt umoralsk å skrive, men forfatteren må akseptere risikoen.»

Franske Serge Doubrovsky var gift med fire kvinner og skrev romaner om alle ekteskapene. Én av bøkene drev, i hvert fall ifølge ryktene, kona til selvmord.

Doubrovskys krav til litteraturen var at navn og hendelser skulle være sanne, mens fortellingen skulle forkles som en roman, og han kalte bøkene for «autofiksjon».

I 2011 utga han 83 år gammel romanen Un homme de passage, en tittel som kanskje kan oversettes til Romanmannen: Livet og litteraturen hans var ett.

Debatter i hele Europa

Etter Ingunn Øklands kritikk av virkelighetslitteraturen og blant annet Vigdis Hjorts bruk av sin egen familie i romanen Arv og miljø, har det gått en debatt om hvor mye hensyn forfattere bør ta til de menneskene de bygger romankarakterene sine på.

Debatten er ikke ny. Den går i hele Europa, men den arter seg ulikt.

I Frankrike har forfattere lange tradisjoner for å grafse i virkelige menneskers privatliv, men de siste årene har sjangeren krasjet med et avgjørende hinder: domstolene.

Grisenes konge

«Halvt menneske, halvt gris», var beskrivelsen Marcela Iacub ga av toppolitikeren og den tidligere lederen for Det internasjonale pengefondet Dominique Strauss-Kahn i boken Belle et Bête (Skjønnheten og udyret).

Hun utga boken i 2013 etter et syv måneders forhold til ham.

Iacub beskrev en elsker som slikket øyelokkene hennes, som gjerne hadde brutal sex med flere samtidig, og som snøftet som en gris mens de kopulerte.

I boken hadde karakteren et annet navn, med forfatteren fortalte selv til pressen at karakteren bygget på statsmannen.

Selv hadde Iacub imidlertid ikke noe særlig dydig image. Pressen spekulerte i om hun innledet forholdet med Strauss-Kahn bare for å skrive boken, og en rasende Strauss-Kahn gikk til søksmål. Han vant, og Iacub og Le Nouvel Observateur, som hadde publisert et intervju med Iacub og et utdrag fra boken, måtte betale Strauss-Kahn 50 000 euro i oppreisning.

«Grensene for ytringsfrihet er overskredet», slo dommen fast, men redaktør Renaud Dely i Le Nouvel Observateur fryktet at dommen ville innskrenke forfatteres frihet til å fortelle sine historier.

Friheten blir innskrenket

Dely skulle få rett i frykten sin. De siste årene er flere franske forfattere blitt dømt. Den kjente TV-ankermannen Patrick Poivre d’Arvor ble i 2011 dømt til å betale 33 000 euro for brudd på privatlivets fred overfor sin ekskjæreste.

Hva hadde den dømte gjort? Jo, publisert kjærlighetsbrev. Og beskrevet to spontanaborter, tre aborter og en barbert underliv. I romanen var kvinnen gitt et annet navn, og forfatteren påstod at alt var fiksjon, men retten trodde ham ikke.

Boken og dommen ga noen ord fra Doubrovsky ny aktualitet: «Det er dypt umoralsk å skrive, men forfatteren må akseptere risikoen.»

I en annen sak ble Christine Angot i 2013 dømt til å betale 40 000 euro til partnerens ekskjæreste. Angot, som The Telegraph kalte «queen of shock fiction», har skrevet flere romaner i autofiksjon-tradisjonen til Doubrovsky, blant annet L'Inceste (1999), en bok om et incestuøst forhold mellom en far og hans datter. Nå skrev hun om vold og voldtekt. Elise Bidoit var gitt et annet navn i boken, men mange detaljer fra livet hennes var inkludert, og Angot hadde også tidligere inkludert ekskjæresten i en roman, da uten å endre navnet hennes.

Ifølge Bidoit var mange grove detaljer i den nye boken oppspinn, og hun fortalte at boken nesten hadde drevet henne til selvmord.

«Angot beskriver virkeligheten slik Emile Zola gjorde på 1800-tallet», hevdet Angots forsvarer, som trakk linjer til Stendhal og Gustave Flaubert. Det hjalp ikke. Angot ble dømt.

– I dag er franske forfattere mye mer forsiktige etter at flere av dem har blitt dømt til strenge og dyre straffer for utlevering av privatliv. Det viser at slike straffer faktisk virker, forteller journalist Vibeke Knoop Rachline, som bor i Frankrike.

Friheten til å fortelle ens egne historier, friheten til å være en dypt umoralsk forfatter, er blitt innskrenket.

Løfter historiens slør i Tyskland

Den unge soldaten på østfronten ventet hele natten ute i kulden. Til slutt strømmet endelig russerne mot ham. De ble «mat for våpenet mitt», skrev nazisoldaten i et brev til foreldrene sine, og brevet ble i 2003 publisert i Uwe Timms roman Am Beispiel meines Bruders.

Mens franske forfattere har løftet private dyner, har tyske forfattere løftet historiens slør og fortalt om nazismen og DDR. Så mange sønner har beskrevet grusomhetene til nazistiske fedre at sjangeren kalles «väterliteratur» – «faderlitteratur».

– Takhøyden for stigmatiserende utleveringer av ekte mennesker er høyere i Tyskland enn i Norge, mener professor Elin Nesje Vestli.

De utleverende fortellingene er blitt forsvart med at de er nødvendige for å bearbeide tyskernes vonde historie.

Det finnes ingen Knausgård i Tyskland. Kanskje har tyskerne så vonde kollektive minner at de ikke prioriterer de private. Eller kanskje smerter det mest når det private og kollektive overlapper, som i Anja Röhls Die Frau meines Vaters (2010), der datteren til RAF-terroristen Ulrike Meinhof skildrer morens vold og farens, forleggeren Klaus Rainer Röhls, seksuelle overgrep.

En vampyrforfatter

Men selv i Tyskland kan man bli stilt for retten. Maxim Biller ble i 2003 dømt for å ha brutt privatlivets fred overfor sin ekskjæreste og hennes mor i romanen Esra. Biller måtte betale 50 000 euro i erstatning, og boken ble forbudt utgitt, en dom som siden er opprettholdt.

Boken er snedig utformet og gir selv refleksjoner om forfatterens moral: Esra ber nemlig fortelleren om å slippe å bli skrevet bok om, et ønske som så blir gjengitt i boken om henne.

En kritiker i Frankfurter Allgemeine Zeitung mente at en forfatter som skriver ut fra Billers prinsipper, fungerer som en litterær vampyr: Han suger blod fra sine nærmeste.

Noen år senere fortalte Rainer Dresen i forlaget Random Houses juridiske avdeling at det kommer stadig flere søksmål. Nå frykter tyskerne at de går i fransk retning.

Frykten for injurier preger litteraturen

I England har de hatt et langt strengere injurielovverk enn i andre europeiske land, og der ble reglene for stramme.

Da Jake Arnott skrev romanen Johnny Come Home i 2006, ble han saksøkt, men saken kom aldri for retten: I stedet inngikk partene forlik, boken ble trukket og en erstatning betalt.

Resultatet illustrerer hva som har skjedd i England: Forlagenes juridiske avdelinger pløyer bøkene for injurier og ærekrenkelser, man frykter kostbare og langtrukne rettssaker. For folk som føler seg krenket, holder det nærmest å true med søksmål for å få gjennomslag.

I et innlegg i The Telegraph i 2012 fortalte Amanda Craig om da en ekskjæreste påstod at det upubliserte manuset A Vicious Circle var injurierende. Forlaget Penguin trakk seg, og for Craig lå det an til finansiell krise etter fire års ulønnet arbeid med romanen.

Først da en anerkjent advokat forsikret om at små endringer var nok til å unngå injurier, ville et annet forlag gi ut boken.

Det var, viste en undersøkelse fra Oxford Centre for Socio-Legal Studies, 140 ganger dyrere å bli dratt for retten i en injuriesak i England enn i andre land. FNs menneskerettighetsråd har kritisert lovgivningen. Kongressen i USA sluttet seg til kritikken, og forfattere og deres organisasjoner, deriblant English PEN, startet en kampanje for å reformere reglene.

Kritikerne vant fram da loven ble reformert i 2013. Det gjenstår å se hvordan forlag, juridiske avdelinger, forfattere og krenkede reagerer på endringene, men i 2015 slo en domstol fast et sterkere forsvar for ytringsfriheten.

Eskalerende utlevering

Tilbake til Frankrike, der det til tross for domfellelsene utkommer stadig nye bøker som løfter på dyner og andre skamfulle slør.

I 2014 utga Édouard Louis En finir avec Eddy Bellegueule (Farvel til Eddy Bellegueule), som forteller om Louis’ flukt fra den voldelige familien på landsbygda. At Louis utleverer sine nærmeste ble diskutert, men i hovedsak forsvart, også til tross for morens misnøye.

I 2016 fulgte Louis opp med Histoire de la violence (Voldens historie), en fortelling om en voldtekt Louis selv opplevde.

Boken utleverer, i god Serge Doubrovsky-ånd, overgriperen Reda.

Grepet ble igjen forsvart, men boken fikk et interessant etterspill: Voldtektsforbryteren Reda gikk til sak mot Louis. Han mente at Louis’ bok hadde krenket privatlivets fred og at den ødela muligheten hans til å hevde sin uskyldighet i rettssaken. Domstolen avviste saken.

Det er ikke uvanlig at krenkede skriver egne bøker til svar. Seks år etter at Philip Roth utga romanen Deception, hvor han utleverer kona Claire Bloom, svarte hun med boken Leaving a Doll’s House, hvor Roth framstilles som manipulerende og emosjonelt avstengt.

Nå har også Édouard Louis fått en motbok: Den tidligere radikale islamisten Omar Benlaala har blitt inspirert av Voldens historie og skrevet historien om voldtekten fra Redas perspektiv.

Målet er å forstå hva som gjør en fattig migrant til ekstrem overgriper.

Hva er best, kan man undre på: eskalerende taushet eller eskalerende utlevering?