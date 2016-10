Det går mot 13 styrte sluttpakker i Aftenposten

Dette opplyste sjefredaktør Espen Egil Hansen til de ansatte på et allmøte i Aftenposten klokken 14 torsdag.

I verste fall kan den pågående nedbemanningsprosessen føre til oppsigelser.

– Vi har gjennomført den frivillige runden etter sterkt ønske fra redaksjonsklubben. Når vi ikke kom i mål med frivillighet må vi jobbe videre med såkalte styrte sluttpakker. I praksis betyr det at ledelsen først innplasserer dem som skal bli med videre og deretter tilby sluttpakker direkte til dem som må slutte. Dersom vi ikke kommer til enighet er oppsigelser en siste utvei, som vi håper å unngå, sier Hansen i en pressemelding.

Han omtaler situasjonen som krevende for alle parter.

– Ansatte i Aftenposten er svært engasjert i arbeidsplassen og i den jobben vi gjør for våre lesere. Det er de færreste medarbeiderne som ønsker å slutte. Den økonomiske situasjonen er likevel slik at det er nødvendig å redusere kostnadene for å sikre Aftenposten på lang sikt, sier han.

Ledelsen avgjør hvem som må slutte

Ledelsen og klubbene har drøftet hvilke kriterier som skal ligge til grunn for hvem som skal slutte, men det er ledelsen som nå må foreta selve utvalget.

– De neste ukene blir veldig krevende. Jeg er opptatt av at prosessen videre må være god. Så langt har klubben hatt en god dialog med ledelsen. Jeg håper det blir sånn også i fortsettelsen, sier leder i redaksjonsklubben, Frank Lynum.

Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen leder arbeidet med å lage en bedre prioritert Aftenposten som følge av at redaksjonen blir redusert i antall medarbeidere.

– Vi skal prioritere tydeligere de viktigste feltene og fortsatt jobbe metodisk med kvaliteten på journalistikken. Leserne forventer mye av Aftenposten, og er tydelig på at vi skal sette de viktigste nyhetene i sammenheng, gi kunnskap, analyse og mulighet for fri meningsytring. Vi kommer til å lage færre saker digitalt, men med økt kvalitet. I papiravisen har vi ikke planer om å redusere antall saker som følge av nedbemanningen, sier Strøm-Gundersen.

Klubbleder Frank Lynum mener de ansatte har forståelse for behovet for kostnadsreduksjon, men at det for den enkelte medarbeider er en svært krevende tid.

– Aftenposten er inne i transformasjon som endrer alt fra arbeidsmetoder, hvordan folk leser oss til våre inntektskilder. Klubbens fokus er å ta vare på enkeltmedarbeidere - både de som skal slutte og de som skal være med videre, sier han.

To årskull fikk tilbud om AFP

Det er en stor gruppe medarbeidere som tar førtidspensjon (AFP).

– De to årskullene som har fått tilbud om sluttpakke med AFP har tatt et stort ansvar for fellesskapet i Aftenposten. Mange har satt fellesskapets og Aftenpostens behov over sine egne behov og ønsker. Som klubbleder setter jeg veldig stor pris på det, sier Lynum.

Sjefredaktør Espen Egil Hansen er enig i denne vurderingen.

– Det er rimelig at de eldste og de som har jobbet her lengst får det beste tilbudet. Det er mange enkeltmedarbeidere som tar et stort ansvar i en vanskelig situasjon, og det setter vi pris på, sier Hansen.