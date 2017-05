De globale folkevandringene som følge av krig og nød er ikke vanskelig å spore i Cannes. I en rekke filmer, i ulike formater, møter vi på Flyktningen som kommer utenfra og vil inn. Global Nomads består av 17 kortfilmer som alle handler om flyktningers utsatte livsvilkår, og er produsert av VOD-plattformen Under the Milky Way og får offisiell premiere under Verdens flyktningdag 20. juni.

I dokumentaren Sea Sorrow gjør Vanessa Redgrave det hele til et spørsmål om moral: vi har en forpliktelse overfor disse menneskene, konstaterer hun, men begår den feilen å fortelle oss hva vi skal føle og konkludere. Men hennes indignasjon er genuin og skildringen av barna i flyktningleirene i Calais gripende.

Den flyvende flyktning

Mer tilbakeholden er Michael Haneke i Happy Ending, en av festivalens mest misantropiske skildringer av et Europa i krise. Her befinner vi oss fortsatt i Calais, men hos byens borgerskap som holder på å bryte sammen uten flyktningenes hjelp. Det kan virke som Frankrike ikke har tatt mange steg videre siden 1960-tallet, om vi skal tro filmen: innvandrerne er fortsatt billig arbeidskraft og lydige tjenestefolk. Hanekes film er en fryktinngytende utført provokasjon, men er altfor kjølig og kalkulerende til å gi ham hans tredje Gullpalme.

Derfor var det befriende å se ungarske Jupiters Moon, en mer livsbejaende film om en muslimsk flyktning som gjenoppstår som en engel med superkrefter når han blir skutt under flukt. Dessverre vet ikke regissøren helt hva han vil med denne uvanlige skjebnen. Flyktningen har evnen til å fly høyt over Europas grensesperringer, men plottet nede på jorden virker stadig mer uvedkommende.

Nyskapende VR

Jupiters Moon har en magisk realisme mexicaneren Alejandro Inarritu kunne løftet til stor filmkunst, slik han gjorde med Birdman. Men den magien Inarritu skapte i Cannes var av en annen art – i et annet format. Jeg er blant dem som i årevis har sett på VR som en vits, en overhypet gimmick som aldri vil nå filmen til knærne i uttrykksnivå. Men i en hangar like utenfor Cannes fikk jeg en grundig leksjon fra Inarritu som har brukt fire år på å lage den første VR-filmen som har fått delta i Cannes.

Før visningen av Carne y Arena fikk jeg streng beskjed om å ta av meg skoene og sokkene, og overgi alle mine eiendeler. Så ble jeg ført inn i en svart boks på størrelse med en stor kinosal der det var mørkt. Jeg kjente sand under føttene og vind i håret, men før jeg rakk å spørre hadde to menn satt på meg VR-brillene. Jeg befant meg brått helt alene om natten i grenseområdene mellom USA og Mexico. Men så kom de gående ut av det store intet, én etter én, små og store mennesker på flukt, og jeg ble blendet av lyskasterne fra den amerikanske grensepatruljen.

En filmrevolusjon?

Jeg skal ikke røpe mer, men bare fastslå at jeg aldri før har opplevd VR som så virkelighetsnært – og empatisk. Mange garvede kritikere i Cannes kom gråtende ut av hangaren og var rystet på en måte kinofilmene i Cannes ikke var i nærheten av klare. Men er dette film, har konservative kritikere i Cannes spurt seg, og svaret sier seg selv.

VR er på vei mot noe, ingen vet helt hva. Men det er ingen tvil om at VR-filmen har opplevd et kunstnerisk gjennombrudd med Inarritus installasjon som i sommer drar på turné på en rekke museer rundt om i verden.