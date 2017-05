Dette bør du se på kino nå

«Your name»

1 2 3 4 5 6

Regi: Makoto Shinkai

Dette er uten tvil årets beste ungdomsfilm, og en kjærlighetshistorie du sent vil glemme. Makoto Shinkais animasjonsfilm film er simpelthen en forførende kjærlighetshistorie på tvers av tid og rom fortalt med humor, hengivenhet og varme. Filmen er et animert kunstverk av høy klasse. Karakterene er ikke bare tegnede streker på en skjerm. De fremstår som levende mennesker med en skjebne du kan dykke ned i og leve deg inn i.

« Guardians of the Galaxy vol. 2»

UIP

1 2 3 4 5 6

Regi: James Gunn

James Gunn Med: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel

Av og til finnes det ikke noe som er bedre enn å ta turen til fjerne galakser med mystiske skapninger, fascinerende helter og onde skurker som heldigvis ikke er uovervinnelige i siste scene Denne filmen er for deg som ønsker å glemme virkeligheten et par timer. Det trenger i alle fall denne filmanmelderen i ny og ne. Film nummer to er mer av det vi elsket fra den første filmen. heldigvis har de beholdt både sjarm og sjel.

«Kammerpiken»

Arthaus

1 2 3 4 5 6

Regi: Park Chan-wook

Park Chan-wook Med: Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo

Sex, hevn og historisk kostymedrama går hånd i hånd i denne elegante filmen. En rik arving, en falsk greve, en lommetyv og en maktsyk og dominerende onkel danner utgangspunktet for en historie hvor alle lurer alle. En intrikat historie, vakre bilder og ikke minst strålende spill gjør dette til et av vårens høydepunkter på kino.

«Get Out»

Justin Lubin

1 2 3 4 5 6

Regi: Jordan Peele

Jordan Peele Med: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Cathrine Keener

En grøsser om rasisme? Ja, det er mulig. Skrekkelig god er den også. Du kan se filmen som en advarsel om å stole på pene forstadsfruer som serverer deg te i lekkert porselensservise. Du kan også se den som en smart og intelligent grøsser om stereotypier og rasisme i USA. Du holdes på pinebenken til siste slutt, og du får et par reale hoppe-høyt-i-stolen-øyeblikk på veien.

«Raw»

UIP

1 2 3 4 5 6

Regi: Julia Ducournau

Med: Garence Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella

Denne filmen har fått en voldsom hype etter at kinogjengere besvimte under en visning. Glem hypen og prøv å se filmen for det den er. Dette er en film som handler om det ekle, det kroppslige og ubehagelige. Det er like mye en oppvekstskildring, en historie om seksuell frigjøring, om kontroll og mangelen på kontroll. En spennende, interessant og utfordrende filmopplevelse.