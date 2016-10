Dette er kulturlivets forventninger til statsbudsjettet

Torsdag presenterer kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sitt første budsjett etter at hun tok over for Thorhild Widvey før jul i fjor.

I forbindelse med overtakelsen, fikk Helleland overrakt en tre meter lang liste over saker som er ferdigstilt og saker som venter. Helleland uttalte den gang at hun vil fullføre mange av prosjektene Widvey startet i løpet av sine to år som minister.

– Jeg vil at kulturpengene skal bli mer synlige blant for folk flest. I tillegg vil jeg jobbe for mer bredde i kulturlivet, sa hun.

De siste dagene har Helleland tilsynelatende vært mest opptatt av proffboksing og Cecilie Brækkhus. Torsdag får vi svaret på hva som er hennes plan for kulturlivet i 2017.

Her er noen forventningene fra kultur- og mediebransjen:

1. Billigere ebøker

Bokbransjen har én stor forventning til budsjettet: De ønsker at momsen på salg av ebøker fjernes. Når man kjøper en papirbok i dag, betaler man 0 kroner i moms. Når man kjøper en ebok, går 25 prosent av kjøpesummen til staten.

I fjor fikk mediebransjen gjennomslag for at digitale medier og papiraviser skulle sidestilles i spørsmålet om moms. Fra 1. mars 2016 kreves det ikke lenger moms på salg av digitale nyheter.

– Vi forventer at Regjeringen følger opp det de gjorde med pressen, og sørger for at også papirbøker og ebøker likebehandles, sier leder Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen.

Han tror prisen på ebøker blir lavere hvis momsen fjernes.

Dersom nullmoms på salg av ebøker innføres, betyr det 25 millioner kroner mindre i inntekter for staten, ifølge Forleggerforeningens beregninger. Eventuell nullmoms må godkjennes av ESA før det kan innføres.

2. Mer norsk og utenlandsk film

Norsk filminstitutt har bedt om at potten til «insentivordningen» øker fra 45 til 70 millioner kroner i 2017. Pengene skal gå til å gi inntil 25 prosent refusjon av utgiftene som utenlandske filmproduksjoner har i forbindelse med arbeid i Norge.

– I år kunne vi ikke gi penger til alle som kvalifiserte til å få. Vi opplever fortsatt stor interesse for insentivordningen. Vi vil ha mulighet til å støtte flere prosjekter, også de som vil legge deler av arbeidet til Norge, sier avdelingsdirektør Stine Helgeland i Norsk filminstitutt.

Målet med ordningen er blant annet å sikre en bærekraftig filmbransje og sikre arbeidsplasser i Norge.

– På sikt vil profesjonaliseringen i bransjen også gi oss bedre norske filmer, sier Helgeland.

Ifølge Dagsavisen vil Kulturdepartementet foreslå en økning på 11 millioner kroner av insentivpotten i forslaget til statsbudsjett.

Saken fortsetter under bildet.

HANS O.TORGERSEN

I år var det Hollywood-produksjonen Snømannen, basert på Jo Nesbøs krimbok, som stakk av med 40,5 millioner kroner av insentivmidlene. Filmen er sin helhet spilt inn i Norge, blant annet i Oslo, Bergen og på Rjukan.

Filminstituttet har også bedt Kulturdepartementet om en økning på 36 millioner kroner til norsk filmproduksjon. I år utgjør støtten 485,2 millioner kroner. Hvis ønsket blir etterfulgt, kan det produseres minst to til tre ekstra filmer.

3. Facebook og Google må betale skatt

Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ønsker seg forutsigbarhet i en tøff tid, samt at statsbudsjettet kommer med signaler om hvordan man kan få selskaper som Facebook og Google til å betale skatt i Norge.

Espedal, Jan Tomas

– Jeg håper de vil jobbe videre med konkurransevilkårene for globale aktører i bransjen. Vi vet at kulturministeren og statsministeren er opptatt av dette. Nå håper vi finansministeren kommer etter, sier Øgrey.

Hun ønsker seg også penger øremerket innovasjon i mediebransjen, men regner ikke med at det er noe som kommer på årets budsjett.

I sitt første budsjett i 2014 forsøkte Høyre/FrP-regjeringen å redusere produksjonsstøtten til norske aviser med 50 millioner kroner. Da ble hun stoppet av samarbeidspartiene Venstre og krF.

I 2016 er pressestøtten til aviser på 313 millioner kroner. Avisene Vårt Land, Dagsavisen, Klassekampen, Bergensavisen og Nationen mottar de aller høyeste beløpene. Lite tyder på at Helleland vil forsøke å kutte støtten i år.

4. Liten lisensøkning

NRK har bedt om en økning i TV-lisensen på 30 kroner i 2017. Beløpet tilvsarer omtrent lønns- og prisveksten i Norge, og er betydelig lavere enn det NRK har bedt om de siste årene.

Dersom de får det som det vil, blir lisensen neste år på 2864,70 kroner. NRKs lisensinntekter utgjorde i 2015 drøyt 5,4 milliarder kroner.

På mediefeltet er det også knyttet forventninger til at Regjeringen tar grep om TV 2s fremtid som allmennkringkaster, men en løsning er ikke ventet å komme ennå.

TV 2 ønsker en «motytelse» fra staten for å produsere nyheter, samt beholde hovedkontoret i Bergen. Et eget mediemangfoldsutvalg vurderer nå alternative finansieringsmodeller for en kommersiell allmennkringkaster i Norge. Utvalget skal konkludere før jul.

5. Mer penger til festivaler

I 2015 valgte daværende kulturminister Widvey å legge ned den såkalte knutepunktordningen, som sikret 16 store festivaler en pott på til sammen drøyt 100 millioner kroner hvert år.

Summen er isteden overført til Kulturrådet, som har fått i oppdrag å lage en ny festivalstøtteordning. En ny ordning er ikke klar før i desember i år.

Kulturrådet ønsker at de drøyt 100 millionene deles med flere festivaler, samt at hele potten øker. Derfor ber de om 61 millioner kroner mer fra staten. Pengene skal inn i Kulturfondet, som går til produksjon og formidling av kunst og kultur. I år er fondet på 885,2 millioner kroner.

Saken fortsetter under bildet.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Vi forventer at staten anerkjenner den jobben vi gjør ved å forvalte kulturfondet. Midlene fra kulturfondet går til å støtte hele det frie kunstfeltet, og vi kommer derfor til å se hele Festival-Norge under ett. , sier kulturrådsleder Tone Hansen.

Kulturminister Helleland har allerede signalisert at Kulturrådet får syv millioner kroner ekstra til å opprette et kontor utenfor Oslo. Kontoret får ansvaret for Statens Kunstnerstipend på drøyt 292 millioner kroner og Fond for lyd og bilde på 36,7 millioner kroner.

– Det er flott med et regionkontor, gitt at det ikke går utover midlene i Norsk kulturfond. Jeg er veldig spent på om dette er friske midler eller om de tas fra et annet sted, sier Hansen.