Dette er landene mediene glemmer

Førstkommende søndag er det duket for den årlige TV-aksjonen på NRK. I år går aksjonsmidlene til Røde Kors’ arbeid i ni land hvor sivilbefolkningen i mange år har lidd under krig og konflikt. En undersøkelse analyseselskapet Retriever har gjort på oppdrag for TV-aksjonen, viser imidlertid at svært mange av disse landene sjelden eller aldri får medias oppmerksomhet.

Unntaket er Syria.

Krisene byttes ut

– Det er bare plass til én humanitær katastrofe i mediebildet. Når det skjer noe ett sted i verden, byttes en annen krise ut. Derfor dekker de toneangivende mediene gjerne det som er aller mest prekært, og som har implikasjoner for norsk politikk. Da faller land som for eksempel Guatemala og Myanmar helt ut, sier kunde- og analysesjef i Retriever, Kristina Nilsen.

Statistikken fra Retriever fra tredje kvartal i år viser at OL i Rio var den mest omtalte nyhetshendelsen med 22.800 norske medieoppslag. Som en god nummer to kom situasjonen i Syria med 12.137 nyhetssaker i Norge.

Til sammenligning ble de humanitære problemene i Honduras omtalt i beskjedne 93 oppslag, mens El Salvador ble omtalt 155 ganger.

– Dette er ikke veldig overraskende, dette visste vi på forhånd på bakgrunn av lignende undersøkelser tidligere. Vi ser at de fleste land i verden får ekstremt lite omtale. Det som skal til for at et utviklingsland skal få mye omtale, er hvis det skjer noe akutt, som eksempelvis et jordskjelv eller en akutt sultkatastrofe, sier Nilsen.

I 2013 gjennomførte Retriever en undersøkelse på oppdrag fra Leger Uten Grenser, i forbindelse med prosjektet Glemte Kriser 2013. Den viste hvor mye medieomtale det har vært av de ti landene som fikk mest bistandsstøtte fra Norge i 2012. Også her toppet Syria, tett fulgt av Afghanistan. Sør-Sudan og Den demokratiske republikken Kongo lå på bunn. Likevel fikk Kongo betydelig mer medieomtale enn Den sentralafrikanske republikk, som ikke får norsk bistandsstøtte.

Flere årsaker

– Det finnes mange kriser rundt i verden som nordmenn aldri får vite om. Det tror jeg skyldes flere ting, det handler både om hvor mye ressurser redaksjonene har, og det handler om at det stilles høyere krav til sikkerhet før en korrespondent kan sendes ut. Og det handler om kunnskapen om de ulike landene, sier Nilsen.

Fakta: TV-aksjonen Vært arrangert hver høst en søndag i oktober siden 1974. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.

Har siden den gang samlet inn over syv milliarder kroner.

Flyktningerådet hadde den første aksjonen og samlet inn 125 millioner omregnet i 2013 kroner.

Årets aksjon har fått navnet «Sammen får vi hjelpen helt frem».

Sist gang Røde Kors Norge var tildelt innsamlingsaksjonen var i 1993. Øistein Mjærum, kommunikasjons- og markedsdirektør mener medieoppmerksomheten rundt den store flyktningestrømmen i fjor er en viktig forklaring på medienes interesse for Syria.

Helt naturlig

– Både omfanget på konflikten i Syria og det at det også berører oss mer enn mange andre konflikter i form av flyktninger og terror i Europa gjør at det er helt naturlig at denne konflikten får mest oppmerksomhet. Flyktningestrømmen i fjor høst gjorde at det plutselig kom mange syriske flyktninger til mange norske lokalsamfunn. Det har kommet nært. Andre konflikter skjer langt unna, det er ikke mange nordmenn som blir berørt og det er dyrt å sende ut journalister på oppdrag, sier han.

Røde Kors håper derfor at årets TV-aksjon kan være med på å løfte land og skjebner som ikke er så ofte nevnt i mediebilde.

– Vi må aldri glemme at både vi som hjelpeorganisasjoner og media har et ansvar for å vise hele virkeligheten. Jeg tror for eksempel ikke at det er så mange i Norge som har fått med seg at det fortsatt pågår en væpnet konflikt i Myanmar, sier Mjærum.