Dette må du lese for å forstå (litt) mer av skam- og æreskultur

Tipsene kommer fra Aftenposten-journalist Olga Stokke og forfatter og journalist Lene Wold, som i år kom med boken Ære være mine døtre.

Banaz: A Love Story

Dokumentar fra 2012 av den norske regissøren Deeyah Khan.

Den norske filmregissøren og menneskerettsaktivisten Deeyah Khan har vunnet både en Emmy og en Peabody for Banaz: A Love Story fra 2012.

Filmen forteller om Banaz Mahmod, 20-åringen som i 2006 ble drept av familien sin i London.

Deeyah Khan har også opprettet nettstedet Sister-hood, der muslimske kvinner fra nær 40 land deler tanker, opplevelser og erfaringer om temaet.

Fakta: Hvem anbefaler? Aftenposten-journalist Olga Stokke har brukt store deler av karrièren på å få oversikt over blant annet skam- og æreskultur, og har vunnet pris for arbeidet med «de papirløse» i Norge. Stokke anbefaler det meste på denne listen, utenom bidragene der Lene Wold er nevnt direkte. I tillegg forteller journalist og forfatter Lene Wold om hvilke bøker som var viktige i arbeidet med Ære være mine døtre (2017), som også forteller om æresdrap fra gjerningsmennenes perspektiv.

For ærens skyld. Fadime til ettertanke

Bok fra 2005 av professor Unni Wikan.

Her fortelles historien om svenske Fadime, som i 2002 ble drept av sin far. Målet for Wikan var å forstå hvorfor faren ikke så noen annen utvei enn å drepe datteren sin for å forsvare æren. Wikan, som er antropolog, går i dybden av æresbegrepet i denne boken. Hun skrev i tillegg Generous Betrayal: Politics of Culture in the New Europe i 2002, som også anbefales.

Ære være mine døtre

Bok fra 2017 av den norske journalisten Lene Wold.

Wold reiste til Jordan for å snakke med både gjerningsmennene som utfører æresdrap og familiene deres.

– Den viser gjerningspersonens perspektiv, og viser hva som får en far til drepe sine egne barn for å opprettholde kulturen. Dette perspektivet har jeg sett lite av ellers i litteraturen, sier Wold.

Hun forteller selv at hun fikk en øyeåpner under arbeidet. Hun trodde mye av bakgrunnen for æreskultur lå i islam, men kultur og tvang betydde mye mer.

– Skal man jobbe mot problemet, må man være klar over hva årsakene er, legger hun til.

Bride of Amman

Bok fra 2012 av Fadi Zaghmout. Oversatt til engelsk i 2015.

En bok som viser flere aspekter av æresbegrepet, både når det gjelder homofili og tvangsekteskap, ifølge Lene Wold. Her fortelles ulike historier fra Amman, også om selvmord som følge av tvangsekteskap og æreskultur.

Den tredje søsteren

Krimroman fra 2010 av forfatteren og politimannen Terje Bjøranger.

To søstre blir drept, og den tredje klarer å gjemme seg. Bjøranger forteller historier fra lukkede miljøer i Oslo og landsbyer i Pakistan i denne boken. Vil du lese mer driver han også nettstedet Tvangsekteskap.net, en ressursside om tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Et glass melk takk

Roman fra 2007 av forfatteren Herbjørg Wassmo.

Boken er inspirert av en sann historie om en jente som blir gjort til sexslave i Norge. Du møter Dorte på 15 år fra Litauen i romanen som ble tildelt Havmannprisen for beste nordnorske bok i 2006.

Hellig tvang

Bok fra 1998 av forfatteren, journalisten og aktivisten Hege Storhaug.

Storhaug, som kanskje er best kjent for Islam, den 11. landeplage fra 2015, møter norskfødte etterkommere av tradisjonsbundne, muslimske innvandrere, som kan bli tvunget inn i ekteskap.

A Girl in the River: The Price of Forgiveness

Dokumentarfilm fra 2015 av den pakistanske filmregissøren Sharmeen Obaid-Chinoy.

Filmen vant Oscar for beste dokumentar-kortfilm i 2016, og da Obaid-Chinoy gikk av scenen etter å ha tatt imot prisen, annonserte hun at den pakistanske presidenten Nawaz Sharif hadde lovet å endre loven om æresdrap.

I A Girl in the River møter vi 18 år gamle «Saba» som ble skutt av familien og kastet ut i elven for å dø. Hun overlevde likevel og forteller sin historie.

