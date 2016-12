Dette var George Michaels største hits

Første juledag sovnet popikonet stille inn i sitt hjem, 53 år gammel. Som den ene halvdelen av boybandet Wham og senere som soloartist, skapte Michael noen av de største hitene på 80- og 90-tallet. Vi har samlet noen av de musikkvideokalske høydepunktene her.

George Michael ble født som Georgios Kyriacos Panagiòtou i London i 1963 og hadde greskkypriotisk far og engelsk mor.

Sammen med skolekameraten Andrew Ridgeley dannet han duoen Wham i 1981. George Michael skrev «Young Guns», som var bandets første hit.

Med sin kjekke framtoning, høyt hår, singlet og minishorts, fanget bandet tidsånden og ble raskt noen av Storbritannias største popstjerner med hits som «Last Christmas»:

Låen «Careless Whisper» var også en kommersiell suksess. Selv om den var en del av Whams album «Make It Big», var den i realiteten i solosingel av Michael.

«Wake Me Up Before You Go Go» er en annen velkjent hit fra bandet. Berømmelsen spredde seg også globalt, og i 1985 ble gruppa det første vestlige popbandet som opptrådte i Kina etter at kommunistregimet gradvis åpnet seg mot resten av verden.

I 1986 gikk gruppa hver til sitt, og året etter ga Michael ut sitt første soloalbum, «Faith»

Albumet signaliserte et skifte i stil og første spor på platen var sangen «I Want Your Sex». Til tross for topplasseringer på hitlistene ble den bannlyst på flere radiostasjoner i USA og Storbritannia på grunn av de seksuelle tekstlinjene.

En annen suksesslåt på «Faith»-albumet var «Father Figure» - den tok seg til topps på US Billboard.

George Michael startet 90-tallet med låten «Freedom! ’90» som kom, nettopp, i 1990 - en ny utgave av låten med samme navn fra Whams album «Make It Big» i 1984.

Michael fortsatte å produsere nytt materiale gjennom 1990-tallet. I 1996 kom «Fast Love».

Det gjorde også «Jesus to a Child»

I 2004 skapte Michael kontroverser med låta «Shoot The Dog». Låten var en protest mot krigen i Irak, og musikkvideoen gjorde narr av George W. Bush og Tony Blair.

Elton John omtaler seg selv som en nær venn av Michael. De to hadde stor suksess fremført førstnevntes låt «Don’t Let The Sun Go Down On Me» som en duett.