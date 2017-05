Diana Krall omfavner oss med godlyd

1 2 3 4 5 6 Diana Krall

Diana Krall har vist at hun behersker ulike musikksjangre og klarer å sette sitt personlige stempel uansett hvilket musikalsk uttrykk hun måtte traktere. Som utøver utstråler hun en betagende, smakfull eleganse i lekker innpakning.

Hennes fjortende album er intet unntak.

Med Turn Up The Quiet er hun igjen tilbake i jazzen, og tar for seg et knippe melodier fra den store amerikanske sangboken. Samtidig er hun gjenforent med produsenten Tommy LiPuma. Samarbeidet har resultert i noen av hennes mest suksessrike plater.

Hør én av låtene fra det nye albumet her:

En fin lytteropplevelse

Et grep som gjør dette til en fin lytteropplevelse er at hun har valgt tre ulike sammensetninger av musikere. Det gir musikalsk variasjon og viser hennes kontroll som bandleder.

Det hele dras i gang med trioen Krall, bassisten Christian McBride og Russell Malone på gitar med «Like someone in love». Dermed er tonen satt. Dette svinger med lekre gitartoner og en bass i humør. Selv synger hun med en neddempet lekenhet.

Trioen gjør også «Blue Skies» og Johnny Mercers «Dream» til en frydefull opplevelse. Sistnevnte med behagelige strykere.

Her er en annen stjerne som boltrer seg i den amerikanske sangboken:

Liten motstand

Diana Krall hyller kjærligheten og håpet gjennom disse eviggrønne klassikerne. Ulike gitarister har fått en sentral plass i lydbildet, mens pianoet bryter inn og tar lederposisjon når det er på sin plass.

En kvintett hvor bl.a. felespilleren Stuart Duncan gir ekstra farge til «I’ll see you in my dreams», og Marc Ribots lyriske gitar gir «Moonglow» det lille ekstra. Albumets kanskje fineste øyeblikk, og samtidig mest følsomt neddempede tagning er «Sway». Der og da får romantikken sitt.

Krall er ikke en artist som gir oss motstand, heller ro, og som velger å kjæle med oss. Omfavne oss med godlyd. Noen ganger føles det helt rett.

Universal Music

Befester sitt ry

Det er først og fremst i jazzen Diana Krall er i sitt rette element. Det er der hun først gjorde seg bemerket.

I dag er den canadiske pianisten, sangeren og komponisten en av verdens mest suksessfulle jazzutøvere om vi legger til grunn salgstall, hennes utallige utmerkelser og med hele åtte album som har debutert på topp av Billboards Jazz Album hitliste i USA.

Det kunne vært sagt mye mer om hennes suksessrike karrière, ikke minst hennes publikumstekke langt utover jazzfolkets rekker, men hennes posisjon på dagens musikkscene taler for seg. Den nye platen befester hennes ry som en artist som treffer bredt.

Diana Krall kommer til Oslo Spektrum søndag 1. oktober.