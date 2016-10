Dikt: Et hundeliv

Asbjørn Stenmark

Bikkjeevangeliet

Bikkjeevangeliet presenterer et kobbel dikt med hunden som poetisk følgesvenn. Et dikt med tittel "Vrang bikkje" lyder slik:

hagefesten langt bedre enn i fjor latteren henger fra trærne i digre klaser i mellomtiden fortsetter musikken også etter at ei vrang bikkje forviller seg inn i selskapet den er virkelig umulig velter stoler og bord (...)

I tillegg til dikt med innslag av hund er det også en episk tråd i diktsamlingen, der en kvinne i første del opplever at ektemannen begynner å bjeffe om nettene i søvne, for deretter i våken tilstand mer og mer te seg som en hund, før han i siste del «går i hundene».

En passasje i boken handler hverken om mennesker eller hunder, men om guder «Når gudene er lei av å gå, tar de taxi», heter det i et dikt, men hva gudene skal representere, er uklart for meg, det samme er tittelen på boken, hvorfor er dette et evangelium? Hva er hundens budskap, og hvordan skal man synge bikkjesalmene?

I overkant mye hund

Kanskje er det et forkjært spørsmål, men i pressemeldingen fra forlaget kan en lese at Bikkjeevangeliet «med munter melankoli og sørgmodige skjemt byr på alvorlige leker der livets store temaer står på spill». Egentlig opplever jeg ikke at så mye står på spill, det blir mye en lek med metaforikken. Og rett som det er blir det for mye hund.

Diktoppsettet er luftig, på grensen til distraherende, med mye bruk av innrykk av forskjellig type og store blanke felt på linjen der blikket må hoppe rundt etter ordene. Prosadiktene i boken blir i så måte en nødvendig hvile, i sitt rolige oppsett. Og ofte skriver Stenmark bedre i prosadiktene, av den type han debuterte med i Pølsedrømmer i 2006. Det surrealistiske og slapstick-aktige holdes da i tømme av en stram stil.

Det er flere morsomme utsagn i diktene, som dette: «alle vennene mine er døde eller omskapt til konsulenter», noe man kan ta seg i å tenke hvis man er i nærkontakt med administrasjonen i stat eller kommune. Og flere steder holder poeten diktene sine stramt og fint i bånd, som her:

det ble til at jeg kjørte senga på fyllinga den sover bedre der selv ligger jeg stort sett på is gjennom nettene med hodet i hendene og føttene i denne revesaksen som aldri slutter å ruste en fremmed hund har lagt seg til å sove i garasjen (...)

Asbjørn Stenmark er tekstforfatter i den trønderske viserock-gruppen «Hauk og due». Bikkjeevangeliet er ikke sangtekster, men humoristiske og absurde dikt om menneskets beste venn burde også kunne nå vidt ut. Hvis det ikke da er mennesket som hund det egentlig handler om? Eller mannen som hund, for det er kvinnen som har synsvinkelen i flere av prosadiktene: «Mannen hennes tedde seg som en hund som om han aldri hadde gjort noe annet. Hun merket seg nyansene i bjeffene. Gneldringen når han lå i sofaen og så på Dagsrevyen, den nervøse pistringen når hun satte i gang støvsugeren, og de nærmest lykksalige klynkene når han krøp innunder dyna for kvelden. Mye var annerledes." – Det er i dette annerledes-leiet Stenmarks stil kommer best frem.