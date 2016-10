Disse er aktuelle som ny styreleder i Nasjonalmuseet

Kulturdepartementet skal om kort tid utnevne ny styreleder i Nasjonalmuseet. Næringslivstoppen Svein Aaser har hatt vervet i åtte år og kan ikke gjenoppnevnes. Det skal også oppnevnes flere nye styremedlemmer.

Mange engasjerer seg i saken, blant annet Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet.

– Jeg ser for meg Åse Kleveland som ny styreleder og Erlend Høyersten som ny direktør. Knut Olav Åmås er kanskje også en kandidat til styreledervervet, skrev arkitekt Fredrik Torp nylig i Aftenposten. Som aktiv i aksjonsgruppen Redd Nasjonalgalleriet er han svært opptatt av hvem som skal bekle styrevervene i Nasjonalmuseet.

– Her må folk med visjoner og vilje til nytenkning inn. Uten å være beskjeden – en av representantene for Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet burde inn på styreplass, sier han.

– Når Nasjonalgalleriet bevares og integreres i Nasjonalmuseet, vil den kunnskapen aksjonen har opparbeidet gjennom åtte års motstandskamp, komme godt med, sier Torp.

Kleveland vil ikke kommentere

Tidligere kulturminister Åse Kleveland setter pris på å bli nevnt.

– Det er hyggelig at Torp er positiv, men som alltid opp igjennom livet, så ønsker jeg ikke å kommentere spekulasjoner, sier Kleveland.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Åmås er ønsket

Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås, er tidligere kulturredaktør i Aftenposten og tidligere statssekretær i Kulturdepartementet. Han nevnes både av ansatte ved museet og av aksjons-generalen Fredrik Torp.

– Åmås kjenner det politiske systemet og han er bredt orientert i kulturlivet. Han kommer også med interessant tankegods og gode kronikker, sier Torp på telefon fra Sør-Frankrike.

Knut Olav Åmås kommenter forlaget slik:

– Hyggelig å høre. Dette er nytt for meg. Og et hypotetisk spørsmål, som jeg selvsagt ikke kan svare på, sier Åmås.

Sparebankforeningen DNB

Sett fra Aarhus: – Det hadde vært morsomt,

Direktør Erlend Høyersten ved Kunstmuseet i Aarhus, ARoS, sier det ikke er aktuelt å søke direktørstillingen i Nasjonalmuseet som lyses ut i løpet av første halvdel av november. Han har ingen planer om å flytte fra Aarhus og leder nå store utvidelsesprosjekter ved ARoS.

Han avviser imidlertid ikke at han kan være interessert i vervet som styreleder i Nasjonalmuseet.

– Det hadde vært morsomt, sier Høyersten.

Thomas Petri

Støylen

Direktør André Støylen i Sparebankforeningen DNB nevnes også av flere ansatte ved museet som ønsket styreleder. Men som direktør i Sparebankstiftelsen DNB, som er en av Nasjonalmuseets viktigste samarbeidspartnere, er det en rollekombinasjon som ikke er mulig.

Støylen var tidligere medlem av styret i Nasjonalmuseet, men trakk seg i januar 2014 da han tiltrådte som direktør i Sparebankstiftelsen.

– Det er hyggelig å bli nevnt, men det er ikke et aktuelt alternativ, sier Støylen.

– Vi fortsetter det nære samarbeidet med museet, sier Støylen, som bidrar med store utlån av kunstverker til Nasjonalmuseet.

Rolf Øhman

Stillingen utlyses i november

Styreleder Svein Aaser uttalte nylig til Aftenposten at stillingen som direktør ved Nasjonalmuseet skal utlyses i løpet av første halvdel av november og at styret nå har valgt ut headhunterfirma. Det blir en bredt anlagt utlysning i både nasjonale og internasjonale medier. Søknadsfristen blir 31. desember og det er dermed det nye styret som skal ansette direktør for en ny åremålsperiode.

Direktør Audun Eckhoff har tidligere signalisert at han vil søke en periode til.

Rolf Øhman