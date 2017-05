Europeisk misantropi, amerikansk energi og asiatisk optimisme. Det var flere av hovedtrekkene fra årets filmfestival i Cannes. Her er noen av filmene som markerte seg.

«Loveless»

Enda en sterk skildring fra det stadig mer lukkede russiske samfunnet. Regissøren Andrej Zvyagantzev går ikke like direkte til verks som iG olden Globe-vinner Leviathan (som også gikk på norske kinoer). Et ektepar holder på å skilles da deres sønn forsvinner sporløst. I jakten på sønnen avdekkes ikke bare et samfunn som sliter med å hente frem empati, men et kjærlighetsløst forhold og en øvre middelklasse som er besatt av status.

«The killing of a sacred deer»

Filmfestivalen i Cannes

Yorgos Lanthimos er en av filmens store originaler som fikk et større gjennombrudd med Lobster som gikk på norske kinoer i fjor. I den filmen ble enslige menn og kvinner internert og forvandlet til dyr. Denne gangen er rammene mer realistiske, men som alltid i en film av Lanthimos er det gåtefulle krefter i sving. En kirurg, spilte av Colin Farrell, begikk en feil under en operasjon som førte til pasientens død. Han begår en like fatal feil, viser det seg, når han innleder et vennskap med sønnen til den avdøde.

«The Meyerowits stories»

Netflix

Noah Baumbach omtales ofte som Woody Allens arvtager som den fremste kronikøren av den kreative klassen på Manhattan. Her har han samlet tre fremtredende komedieskuespillere som gjør sine beste roller på lenge. Dustin Hoffman er sjeldent tilbakeholden i sitt portrett av en skulptør med et temperament som driver hans voksne barn til vanvidd. De spilles blant annet av Adam Sandler og Ben Stiller som hver for seg prøver å finne ut av forholdet til faren. Sandler har aldri spilt en dramatisk karakter av dette ”seriøse” formatet før, og leverer en overbevisende rolleprestasjon.

«Good Time»

Filmfestivalen i Cannes

Kanskje den største overraskelsen i hovedkonkurransen i Cannes. Brødrene Benny og Josh Safdie gir oss en klaustrofobisk krimthriller fra New Yorks mer skitne sidegater som minner både om Martin Scorseses Mean Streets og Sidney Lumets Dog Day Afternoon. Det starter med et ran som ikke går som planlagt og utvikler seg til en tour de force av en flukt fra politiet der vi aldri vet hva som kan komme til å skje. Mange spennende nye ansikter er å se i filmen, sammen med kjente profiler som Robert Pattinson. Han har aldri har vært bedre enn her.

«The Florida project»

plakat

Sean Baker ble kjent som regissøren bak ”iPhone-filmen” Tangerine der han med overraskende følsomhet ga oss nærgående skildringer av prostituerte transvestitter. Også denne gangen tar han oss med til Floridas mindre velstilte, men finner likevel rørende fellesskap der man minst kunne vente det. Vi blir med noen seksåringer på turer nabolaget der de lever med sine familier i såkalte lavbudsjett-moteller, på grensen til ren fattigdom. Men det kan være like magisk som det mer kjente Disneyworld tittelen viser til.

«OKJA»

Filmfestivalen i Cannes

Denne filmen utløste som kjent ordkrig i Cannes mellom kinobransjen og strømmetjenesten Netflix om eksklusiv tilgang. Men som film er den full av gode intensjoner og myke verdier i skildringen av det genmodifiserte svinet Okja som er ment å redde matvaresituasjonen i verden. Den koreanske regissøren Bong Joon Ho, kjent for sin mørke humor, ser ut til å trives med det familievennlige formatet, et sted mellom Slipp Jimmy Fri og Spielbergs klassiker E.T. Her strør han om seg med filmreferanser som gikk rett hjem hos det filmbesatte publikumet i Cannes.