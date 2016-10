Sitrende forventning, intens konsentrasjon og masse ung energi fyller Lindemansalen på Norges Musikkhøgskole mens 80 ungdommer gnikker, filer og blåser på instrumentene i en vegg av lyd.

Så hever dirigenten blikket, gjør en bydende bevegelse med hånden, og prosjektorkesteret er endelig i gang med første fellesøvelse på Prokofjevs 5. symfoni.

På podiet står Oslo-Filharmoniens sjefdirigent Vasily Petrenko og løfter frem en bølge av klang fra de unge musikerne.

Prokofjevs mesterverk spenner fra det lekne og virtuose til de voldsomste og mektigste klangbilder.

Strykerne begynner mykt, så øker intensiteten i verket dirigenten omtaler som en av de flotteste symfoniene som er skrevet.

Torsdag blir det dobbel besetning i fremføringen når prosjektorkesteret Ung Filharmoni og Oslo-Filharmonien spiller side om side etter en uke med øvelser og samspill.

- Dette er en unik mulighet

Balder Hella Mikkelsen (14) og broren Rasmus (18) spiller henholdsvis cello og fiolin. De har reist til Oslo fra Bergen for å være med i prosjektuken med Ung Filharmoni. Rasmus sitter nesten ved føttene til Petrenko sammen med fiolinistene, mens cellogruppen med Balder er plassert litt lenger bak.

– Det er fantastisk spennende å få jobbe så tett på en så stor dirigent. Dette er en unik mulighet og noe jeg kommer til å leve lenge på. Musikk er så utrolig gøy, og miljøet er fargerikt, sier Balder, som går på Barratt Due musikkinstitutt, avdeling Bergen.

Yoga-timer og kostholdstips som for toppidrettsutøvere

– Gjennom dette prosjektet får vi utvikle oss og får større innblikk i hvordan det er å jobbe som musikere, sier Balder.

Både han og broren satser 100 prosent og har fått stipender og vunnet priser for musikken sin. Målet og drømmen er å bli profesjonelle musikere.

Denne uken har de vært på gruppeprøver, orkesterprøver, mesterklasser og foredrag, hatt yoga-timer og lært om kosthold for topputøvere, omtrent som på en treningsleir for idrettsungdom.

Vasily Petrenko: Dette er en investering i fremtiden for norsk musikkliv

– Jeg liker å arbeide med ungdom. Dette er en investering i fremtiden for norsk musikkliv, sier Petrenko, som blant annet er sjef for Storbritannias ungdomsorkester.

– Hvordan arbeider du med ungdom kontra voksne musikere?

– Jeg prøver å kommunisere med dem i et språk de forstår, samtidig som jeg holder profesjonell disiplin og viser dem praktiske detaljer rundt musiseringen, for eksempel bueføring. Jeg vet hva de trenger å kunne i fremtiden, sier Petrenko.

Han erfarer at unge musikere ikke kan holde fokus like lenge som voksne, og at ungdommene er preget av å vokse opp i en tid der mye konkurrerer om oppmerksomheten.

– Derfor deler jeg opp prøvene i kortere fragmenter, sier han.

Og han har unektelig et poeng. Under prøven var det et par av de unge i bakre rekker som benyttet sjansen til en snikkikk på mobilen når de selv ikke var i ilden.

– Gjennom historien har unge musikere lært av eldre. Dette er mester og svenn anno 2016, sier Stephan Barratt-Due, kunstnerisk leder for «talentfabrikken» Barratt Due musikkinstitutt, som er tungt inne i talentutviklingsprogrammet Crescendo.

– Jeg har stor tro på at dette er fremtiden og et nytt gir for musikklivet, sier han.

– En kjempeinspirasjon! Lærerikt, inspirerende og en vitamininnsprøytning, sier musikkstudent Andreas Bergset i slagverkgruppen mens han dytter tam-tam’en inn i prøvesalen. Å øve med sin egen mentor i flere dager, for så å spille sammen i konserthuset, er en smak på musikerlivet han og de andre ikke ville være foruten.

– Er orkestermusikerne like entusiastiske for prosjektet som ungdommene?

– Vi er entusiastiske til å bidra til utdanningen av neste generasjon orkestermusikere, sier slagverker Torbjørn Ottersen.

– Jeg tror kollegene kommer til å få litt bakoversveis når de hører disse ungdommene spille. De er utrolig dyktige, fastslår han.

Gåsehudopplevelse, nerver og høye skuldre

– Jeg er i ekstase! Bare å få være med på prosjektet er en seier i seg selv. Det betyr alt!

Emilie Ravn Jensen (17) er høyt oppe etter første møte. Hornisten fra Larvik tråkler seg vei mellom blåseinstrumentene. Med litt høye skuldre og nervene utenpå har hun spilt med konsentrert blikk på dirigenten.

– Det er litt skummelt, for alt kan skje, og jeg gruet meg litt, innrømmer Emilie, som fortsatt mener hun har gåsehud etter øvelsen med Petrenko på podiet.

– Han har et veldig kroppsspråk, og så tar han feilene med et smil! Som alle de andre 80 musikerne er hun plukket ut til orkesterprosjektet etter prøvespill. I sommer møttes alle til en uke samspill i Valdres. Der sto også Prokofjevs symfoni på programmet. Stoffet er kjent, men det er noe helt eget å spille i prosjektorkester med Norges fremste orkestermusikere.

- Dette er morgendagens profesjonelle musikere

– Å samles på samme scene og spille sammen er så mye større enn det hvert enkelt individ i seg selv kan yte, sier Stephan Barratt-Due, som er opptatt av at det utøvende toppnivået må ta del i utdanningen og føle et ansvar for neste generasjon.

– Gjennom Ung Filharmoni får 13–14-åringer forståelse av hva som kreves hvis de vil bli profesjonelle musikere. De får kontakt med topputøvere innen musikk, noe som er inspirerende og motiverende, sier Barratt-Due.