Disse ti Schibsted-toppene tjente 68 millioner i fjor – mens mediehusene kuttet ansatte

Torsdag publiserte Schibsted ASA selskapets årsrapport for 2016.

Schibsted eier en rekke medier, blant annet Aftenposten, VG, Bergens Tidende og svenske Aftonbladet, mange av avisene har kuttet kraftig det siste året.

De økonomiske tallene for Schibsted var gode, med en omsetning på 15,8 milliarder kroner og et driftsresultat (EBITDA) på 2,1 milliarder.

Det meste av resultatet kommer fra rubrikkvirksomheten i Norge, Frankrike og andre land, gjennom selskaper som Finn.no.

I årsrapporten er også oversikten over toppledernes lønnspakker i fjor.

De ti topplederne årsrapporten omtaler som konsernledelsen, fikk i fjor en samlet kompensasjon på 68,2 millioner kroner.

Dette inkluderer både fastlønn, bonuser, aksjespareprogrammer, andre fordeler og verdien av pensjonsavtaler.

Kraftig lønnshopp for sjefen

Konsernsjef Rolv-Erik Ryssdal tjener naturlig nok mest, med en samlet lønnspakke i fjor på 11,5 millioner kroner. Da er pensjonskostnaden inkludert.

Den samlede lønnen er noe ned fra året før, blant annet fordi verdien av aksjespareprogrammet er blitt mindre - all den tid aksjene har rast på børsen det siste året.

På topp i november 2015 med en kurs på nesten 325 kroner for A-aksjen, var selskapet verdt 72 milliarder kroner. I fjor var aksjen godt under 200 kroner, men har nå krøpet over igjen. Selskapet er likefullt verdt «bare» 44,5 milliarder kroner, noe som vil si at aksjonærene har tapt nær 28 milliarder kroner på et og et halvt år.

Men om verdien av aksjene har falt, har konsernsjefen fått mer fastlønn: En økning på rundt 25 prosent, til 4,3 millioner kroner.

Dette fordi jobben er blitt mer global og ansvaret større, heter det i årsrapporten.

De andre toppene tjener også godt, blant dem konsernsjef Didrik Munch i Schibsted Norge, som blant annet vil si de norske mediehusene. Her ble det nedbemannet med et tresifret antall årsverk i fjor.

Munch fikk i fjor en samlet lønnspakke på 7,5 millioner kroner.

Se hele listen over ledernes lønn og godgjørelser her:

