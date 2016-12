Trønderduoen Espen Berg (46) og Simen Eriksrud (41) har i mange år skrevet og produsert for andre artister, blant annet popsuksessen Donkeyboy. Trøtt av tilværelsen som «bakmenn», begynte de å lage remikser under artistnavnet Seeb for et og et halvt år siden.

Tredje forsøk var Mike Posners «I Took a Pill in Ibiza».

Det eksploderte, låten gikk til 4. plass på Billboard, og et drøyt år senere er den strømmet 730 millioner ganger på Spotify.

Bare Drakes «One Dance» har mer globalt i år. Nå er også Posners original nominert til amerikansk Grammy i klassen «Song of the Year».

Havnet i elitedivisjonen

– Det har vært et til tider surrealistisk år. Vi var lei av å jobbe hardt for andre artister uten å få så mye igjen, naturlig nok, og begynte med remikser for moro skyld. Plutselig tok det av, og da ble det en slags «skal du være med, så heng på», sier Simen Eriksrud.

Brått fant han og makker Espen Berg seg på scenen som DJs foran 30.000 publikummere på festivalen Tomorrowland i Belgia.

Se duoens opptreden her:

Uten blygsel kan han si at Seeb, som nå er blitt en trio med Niklas Strandbråten på laget, har havnet i den internasjonale elitedivisjonen av artister og produsenter.

– Den trønderske pessimismen har vi lagt fra oss for lenge siden, og satser maks videre, sier Eriksrud.

– Vi er på et privilegert sted. Om man ikke er fornøyd og benytter sjansen nå, så gjør man det aldri, sier Strandbråten.

Seeb har også hatt suksess med remiksen av Coldplays «Hymn For The Weekend» og sin egen låt «Breathe».

Troy Acevedo

Mange som markerer seg ute

Men Seeb-trioen er ikke alene. Elektronikanavn som Alan Walker, Kygo og Matoma er også godt representert på Spotify og salgslister i flere land, spesielt USA, UK og Tyskland.

Låtskrivere, produsenter og artister som Stargate, Dsign, Electric, Axident, Aurora, Fred Ball, Lido, Astrid S og Cashmere Cat dukker stadig opp på eksportorganet Music Norways oversikt «Norge på listene i utlandet».

Cashmere Cat, født Magnus August Høiberg fra Halden, har for eksempel co-produsert låter for Kanye West og The Weeknd.

Eksportinntektene vokser jevnt, og nylig fikk norske musikere tilsammen ni nominasjoner til Grammy Awards. Seeb er ikke med der, men kan regne med en real takk fra Mike Posner om han vinner, siden det var deres remiks som skapte suksessen.

I tillegg har Jenny Hvals Blood Bitch og Årabrots The Gospel havnet høyt på flere oppsummerende albumlister i utlandet i år.

Hør flere av låtene med norske artister og produsenter involvert i denne Spotify-spillelisten:

Må holde repertoaret i Norge

Man kan snakke om et gyllent år for norsk musikk, men hvordan holde momentum i 2017?

Mange har for lengst flyttet ut, spesielt til Los Angeles der alle holder til nå, for å satse. Dette er ikke aktuelt for Seeb, som trives for godt med familier og studio i Oslo, men de er glade over Norwegians direkterute.

– 2017 blir et år med flere spillejobber, remikser, egne låter og sessions med artister i L.A. Vi må ut og vise ansikt. Som team er vi klare for å satse alt, og det viktigste er å levere egen musikk som er bra, sier Niklas Strandbråten.

Seeb har platekontrakt i Sverige og Norge, med egne avtaler for andre land, mens en artist som Kygo har alle sine avtaler signert i utlandet. Dette er en utfordring for norsk musikkbransje.

– Unge folk må vise at de kan lage god musikk, og så må bransjen følge med i timen, legge penger på bordet og satse. Dette er som å investere i aksjer. Skal man lykkes ute, er man nødt til å ha et stort apparat i ryggen, sier Simen Eriksrud.

– Her er det viktig for bransjen å holde mest mulig av repertoaret i Norge, og unngå at artistene signerer ute. Her har man gått glipp av noen muligheter før.

Det er nå det må investeres

Kathrine Synnes Finnskog er direktør i eksportorganet Music Norway. Hun kaller 2016 for året da norsk musikk fikk uttelling for å være langt fremme i det digitale markedet, kombinert med en rekke globale hits.

– I den globale musikkøkonomien ser norske artister og låtskrivere rett ut. De vil ikke fylle Rockefeller, de vil spille på Lollapaloza og konkurrere med Rihanna. Ambisjonsnivået er økt, og det inspirerer en skokk med folk som kommer etter, sier Finnskog.

Nå mener hun alle aktører, fra artister til de som styrer støtteordningene, må fortsette fremover.

– Dette året har vist hvilket potensial som ligger i norsk popmusikk. Nå må alle innse at det er nå det må investeres, slik at vi ikke sitter om to år og lurer på hvorfor det glapp. Suksessen vi nå ser bør gi et realt løft neste år, sier Kathrine Synnes Finnskog.

75 prosent norsk spilles utenfor Norden

Aftenposten har skrevet om hvordan den teknologiske utviklingen i Skandinavia gjør at bruken av for eksempel Spotify her er uforholdsmessig stor i forhold til resten av verden, og at dette gir utslag på hvilke låter som via lytting og spilleliste-algoritmer blir til globale hits.

Les kommentaren her: Finnes det et eget norsk popsound?

Dette er likevel ikke hele forklaringen, ifølge Eva Laegdsgaard Madsen, Director of Artist & Label Services, Nordics hos Spotify.

– Grunnen til at 2016 har vært et godt år for norsk musikk er selvfølgelig de flotte artistene, låtskriverne og produsentene. Via Spotify sprer musikk seg raskere enn noen gang på tvers av landegrensene, og det har vært en fordel for norsk musikkeksport, sier hun, og kommer med en nyhet for bransjen:

– Siden mars i år har vi sett at 75 prosent av all norsk musikk spilles utenfor Norden, og at USA er det nest største markedet for nordisk musikk i hele verden, sier Madsen.

Norsk musikk har fått personlighet

Synne Øverland Knutsen er redaktør for ENOs Musikkårbok, og forklarer norsk musikks fremgang med mer penger til eksport, noen store suksesser som kaster glans, og aktiv bruk av internett.

– Det kan virke som om norsk musikk er i ferd med å finne seg selv, en plass som bare er sin og et uttrykk som både skiller seg fra og nailer gamet. Norsk popmusikk har fått en personlighet, på samme måte som norsk jazz og metal har hatt i mange år. Utfordringen er å lage bra musikk og utvikle det selvstendige uttrykket, sier hun.