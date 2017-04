Documenta 14: En utstilling verdt å bruke tid på

Documenta 14 – Learning from Athens

Samtidskunst

Athen 8. april – 16. juli

Kassel 10. juni – 17. september

Documenta, som har funnet sted hvert femte år i Kassel, Tyskland siden 1955, regnes blant de viktigste utstillingene av internasjonal samtidskunst. I år, for aller første gang, finner den sted i to forskjellige land, og har fått undertittelen Learning From Athens.

Det var strengt hemmelighold rundt deltagerlisten i forkant av åpningen fordi arrangørene ønsket å unngå forhåndsspekulasjoner rundt utstillingen.

For mange fremsto dette som en uheldig prioritering av utstillingskonseptet fremfor kunstnerne, spesielt siden detaljer rundt det kuratoriske konseptet ble sluppet god tid i forveien.

Fakta: Documenta 14 – Learning from Athens Utstillingen i Athen foregår på nærmere 47 ulike utstillingssteder spredt over hele byen, med 160 deltagende kunstnere totalt, hvorav de fleste skal også vise arbeider i Kassel. De største visningsstedene: EMST National Museum of Contemporary Art Kallirrois and Amvrosiou Frantzi, ASFA Athens School of Fine Arts-Pireos Street, Benaki Museum-Pireos Street Annexe, Athens Conservatorie (Odeion). Deltagende samiske kunstnere: Britta Marakatt-Labba, Hans Ragnar Mathisen, Joar Nango, Synnøve Persen, Máret Ánne Sara, og Niillas Somby. Det er opprettet direktefly Athen-Kassel to ganger i uken frem til 16. juli på Aegean Airlines. Avisen Documenta 14 Public Paper utgis hver 14. dag med oversikt over programmet. Andre nummer av Documenta-magasinet South as a State of Mind ble lansert i samarbeid med OCA i Karasjok i august 2016. Kuratorteamet: Pierre Bal-Blanc, Marina Fokidis, Hendrik Folkerts, Natasha Ginwala, Candice Hopkins, Salvatore Lacagnina, Quinn Latimer, Andrea Linnenkohl, Paul B. Preciado, Dieter Roelstraete, Erzen Shkololli, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Elena Sorokina, Monika Szewczyk, Adam Szymczyk, Paolo Thorsen-Nagel, og Katerina Tselou.

Selene Wendt

Å lære eller lære bort?

Det er meningen at besøkende skal vandre rundt og fortrinnsvis gå seg helt bort i jakten på samtidskunst i antikkens by. For å lære fra Athen.

Det er definitivt noe for alle i en omfattende utstilling som inkluderer alt fra intervensjoner, konserter, performance-arbeider, lydarbeider, og musikk til installasjoner, tekstilarbeider, fotografier, filmer, skulpturer, malerier, og arbeider på papir.

Likevel hadde nok utstillingen tjent på et tettere samarbeid med lokalbefolkningen. Misnøyen rundt dette ble tydeliggjort i graffiti-budskap over hele byen der det sto: «Dear Documenta: I refuse to exotisize myself to increase your cultural capital. Sincerely, The Natives».

Szymczyks svar til kritikken var at det var aldri meningen at Documenta 14 skulle inngå i en dialog med den lokale kunstscenen.

Heldigvis har mange av de deltagende kunstnerne en mer respektfull og forsiktig holdning til det lokale. Flere kunstverk fremstår som spesielt relevante i en by som er sterkt preget av flyktningkrisen, dårlig økonomi, og vanskelige politiske forhold.

Mange av de beste tar opp temaer knyttet til migrasjon og forflytning og berører politiske og sosiopolitiske budskap, hvilket bidrar til å skape en utstilling som er verdt å bruke tid på.

Yiannis Hadjiaslanis

Temaet migrasjon går igjen

Det første man hører ved inngangspartiet til ASFA er lyden fra Maria Magdalena Campos-Pons & Neil Leonards Matanzas Sound Map, et installasjonsarbeid bestående av glass, funne gjenstander, video, og lyd som kunstnerparet har tatt opp i Matanzas, Cuba.

Matanzas, med sin kolonial arkitektur og beliggenhet ved det karibiske hav, er faktisk kjent som Cubas Athen. Slektskapet mellom disse byene understrekes gjennom de visuelle elementene.

Bouchra Khalilis film The Tempest Society er en bragd i seg selv. Khalili arbeider ofte med migrasjon som tema, og formidler historiene til migranter på en spesielt følsom og ærverdig måte. Her har hun skapt et verk som handler om erfaringene til en gruppe migranter i Athen. Historiene forteller om smerten ved migrasjon på en veldig direkte og personlig måte.

Migrasjon er et tema som går igjen i hele utstillingen, og verdenspremièren på Manthia Diawaras An Opera of the World skiller seg også ut.

Filmen er basert på den afrikanske operaen Bintou Were. Selve operaen er filmet i Bamako, hvilket Diawara bruker for å bygge en fengende narrativ gjennom sang og dans som handler om den tidløse historien om migrasjon mellom sør og nord. Deler av filmen er også tatt opp på Lesbos, hvilket gjør filmen ekstra relevant.

Mathias Völzke

Samisk tilstedeværelse

Med OCAs (Office for Contemporary Art Norway) nåværende fokus på samisk kultur er det betimelig at de har klart å få med flere samiske kunstnere i Documenta 14.

Synnøve Persens Sami Flag Project vakte stor interesse blant et internasjonalt publikum som, i dette tilfelle, får lære av samene.

Persen var jo en ledende figur i Alta-konflikten, og deltok i sultestreiken foran Stortinget i 1979. Et av de tidlige prosjektene som vises her er hennes forslag til et sameflagg som ble brukt under demonstrasjonene. Vist i sin helhet inspirerer arbeidene til refleksjon over hva som har og ikke har endret seg for samene siden syttitallet.

Å gi tilbake til Athen

Flere kunstnere har skapt kunstverk som virkelig bidrar til meningsfylt krysskulturelt samarbeid og forståelse.

Rasheed Araeens Shamiyaanas Food for Thought: Thought for Change består av et fargerikt telt, inspirert av tradisjonelle pakistanske bryllupstelt, hvor det serveres gratis måltider gjennom hele utstillingsperioden.

Ved å vandre mellom ruiner og bakgater får man virkelig oppleve det unike og stedsspesifikke ved Documenta 14. For eksempel, i hagen til Saint Dimintrios Loubardiaris-kirken ved Filopappou Hill vaier Vivian Suters fargerike malerier i vinden og går i ett med de sakrale omgivelsene.

Litt lenger oppover bakken finnes Rebekka Belmores From Inside. Hennes håndlagede telt utført i marmor står som et sterkt symbol på det flyktige, og gir klare assosiasjoner til midlertidig husly for flyktninger og migranter.

Arbeidet er usedvanlig vakkert der det står i de naturlige omgivelsene, langt bort fra alle turistene som kryr på Akropolis i bakgrunnen. En mer relevant påminnelse om situasjonen i Athen akkurat nå kan vanskelig tenkes.