Documenta regnes å være verdens viktigste kunstutstilling

De fleste internasjonale giga-utstillinger hevder at de kan by på en eller annen skjellsettende innsikt. Slike store ord, gjerne forankret i tidens motetenkere, fungerer som teoretisk pynt.

Med Documenta, som finner sted hvert femte år i Kassel (Tyskland), er saken litt annerledes. Ikke fordi det mangler høyspente ambisjoner, men fordi utstillingen er så forankret i historien.

Den ble grunnlagt av Arnold Bode i 1955 som en kulturell motpol til nazismens rasering av Europa: Gjennom Documenta kunne fokus flyttes fra krigens redsler til kunstens dannelse og refleksjon.

Slik kunne Tyskland behandle sine krigstraumer samtidig som de ga noe oppbyggelig til resten av verden.

Fakta: Documenta Documenta regnes for å være verdens viktigste kunstutstilling. Den avholdes hvert femte år i Kassel. I år holdes den også i Athen. Dette er den fjortende i rekken.

Intime møter

I år avholdes halvparten for første gang utenfor Kassel, nemlig i Athen.

Det er ikke lenger Tysklands nazifortid som er det er viktigst å tenke over, men dagens økonomiske ubalanse i Europa. Kurator-teamet fortalte oss at vi skulle «lære fra Athen», men da jeg besøkte utstillingen der var det påfallende lite politikk å spore. Hadde kunsten pyntet seg med politisk korrekte holdninger?

Ikke bare. I Kassel – altså den andre delen av utstillingen – har noen brikker falt på plass. Det er ikke de storslagne forsøkene på å være politisk som gjør utslaget, men de intime møtene.

Kunstgjester får antibiotikabehandling: Fikk infeksjoner etter bading i kunstinstallasjon på Høvikodden

Bevisstgjørende kikkertsikte

I Stadtmuseum Kassel kommer jeg inn i et rom som inneholder nok et rom. Jeg kan kun se inn i dét gjennom en liten luke i hvert hjørne. Men lukene er utformet som et sikte til maskingevær: Når jeg bøyer meg ned og titter inn, peker jeg på kunstneren selv med geværmunningen.

Måten jeg innlemmes i Objective (2017) kan ikke forklares vekk på noen enkel måte, men det skaper en skurring i forholdet mellom kunst og utsatte mennesker som får meg til å tenke.

Kjetil Røed

Detaljene er viktigst

Øyeblikket finner gjenklang flere verk på Documenta.

I Athen-utgaven av Documenta, rett ved det grandiose Zeus-tempelet (som er 2500 år gammelt) gjenoppfører performance-duoen Prinz Gholam en detalj fra maleriet Korstogsfarere inntar Konstantinopel (1840) av Eugène Delacroix. I Kassel ser jeg performancen igjen, denne gangen som videoverk.

Det er ikke den episke, historiske, scenen som opptar kunstnerne, men to menn nederst i høyre hjørne. Er det en fallen mann som mottar pleie av en venn? Eller er det en omfavnelse i kjærlighet?

Det er tvetydigheten Gholam tar for seg. De forsøker å forstå, tolke, hva scenen kan bety med kroppene som redskaper.

Fra sidelinjen

Det er flere verk som tar for seg slike scener i utkanten av Historien.

På den gamle jernbanestasjonen i Kassel har den jødiske filmmakeren David Perlov laget en dagbok med kameraet. Han dokumenterer dagligdagse begivenheter, deriblant sin egen øyesykdom og døtrene som er i ferd med å bli voksne. Så smeller det. Kameraet rettes mot gaten, folk er i villrede, løper, er redde. Krigen mellom Palestina og Israel er i gang. Vi får et intimt blikk på krig: Den utspiller seg i utkanten av små, hverdagslige dramaer.

Betraktet fra innsiden av et menneskeliv kjenner jeg på et fellesskap med Perlov, for vi mennesker ser jo alltid ting fra sidelinjen.

Undring og nysgjerrighet

I hverdagen er det sjelden vi får mulighet til å dvele altfor lenge ved slike detaljer. Men en av kunstens viktigste egenskapen er å sette oss i situasjoner hvor vi tar vår egen undring og nysgjerrighet på alvor.

Jeg har sans for kunst som stiller oss inn på den menneskelige virkeligheten, og tar oss med i en refleksjon over den, fremfor store ord, verdenshistoriske begivenheter og kuratoriske slagord.

I bakgrunnen handler det jo også om hvordan flyktninger ikke blir sett. De fyller avisene, side opp og side ned, men noen reell opplevelse av hvordan migrantene har det og hvem de er skal vi se lenge etter.

Det får vi ikke her heller, men vi settes i situasjoner hvor vi må tenke grundig gjennom hvordan andre har det. Det er en begynnelse.